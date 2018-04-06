Як виготовляють великодні яйця у різних країнах світу

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Традиція розпису яєць з’явилася сотні, ато й тисячі років тому. Нині прикрашене яйце асоціюється зі святкуванням Великодня християнами різних обрядів у різних країнах.

Хоча дослідники досі не знають, де саме народився такий вид мистецтва.

Поруч із традиційними техніками, які передавалися у спадок протягом багатьох поколінь, постійно з’являються і нові.

Окрім пташиних яєць - курячих, гусячих, страусових, так само стають популярними і штучні - дерев'яні, скляні, пластмасові та шоколадні.

Ми зібрали 9 унікальних технік декорування яєць у різних країнах світу.

Україна

Копирайт изображения Уніан Image caption Ганна Сілявіна влаштовує у Запоріжжі майстер-класи із виготовлення гуцульських писанок

Для України розписування яєць - одна з ідентифікуючих традицій. Оформлена за допомогою воску та барвників писанка нині відома на весь світ.

Ганна Сілявіна (на фото) родом з Франківщини і навчає всіх охочих створювати одну з найбільш популярних писанок - гуцульську.

За допомогою спеціального інструменту - писака - на шкаралупу наноситься восковий малюнок. Потім яйце занурюють у фарбу. Таку операцію повторюють кілька разів з різними барвниками.

Коли наприкінці віск розплавляють над свічкою і витирають, в руках опиняється писанка з різнобарвним візерунком.

Чехія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марі Джукубіцова та Людмила Власкова вже 70 років виготовляють шкрябанки

Вже 70 років Марі Джукубіцова та Людмила Власкова із чеського регіону Південна Моравія удосконалюють свої навички розпису методом шкрябання.

На яйце наноситься лише один шар барвника, а потім спеціальним інструментом частину фарби зішкрібають.

В результаті отримуємо узор природнього кольору яйця, зазвичай білого.

Німеччина

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лужицькі серби розписують яйця кольоровим воском

Лужицькі серби, які проживають на території Східної Німеччини, передають від покоління до покоління технології розпису писанок кольоровим воском.

По завершенню роботи віск залишається на шкаралупі. Відтак малюнок виходить рельєфний й різнокольоровий.

Власним винаходом вважають таку техніку і румуни.

Румунія

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Румунії популярні червоні писанки

Техніку, яку використовує румунка Іоана Матей можна віднести до класичного писанкарства.

На яйце наноситься візерунок тонким шаром розплавленого воску і покривається барвником.

На відміну від розпису гуцульських писанок, тут використовується лише один шар фарби, зазвичай червоний.

Угорщина

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ласло Богнар володіє унікальною технікою оздоблення яйця металом

Техніка оформлення великодніх яєць Ласло Богнара походить від популярного в Угорщині оздоблення яйця металевим дротом.

Пан Богнар удосконалив технологію, повністю закувавши яйце в метал.

Виготовлення одного такого яйця займає кілька днів.

Зазвичай пан Богнар використовує яйця індички, які є міцнішими від курячих.

Словенія

Image caption Франк Гром - найвідоміший майстер з техніки свердлення

Словенець Франк Гром є одним із найвідоміших майстрів, які використовують техніку свердлення.

У шкаралупі робляться отвори за допомогою спеціальної бормашинки.

Для одного такого яйця потрібно зробити від 2500 до 3500 окремих отворів, і зазвичай на це йде цілий тиждень.

Особливо яскраво такі великодні атрибути виглядають в темноті із підсвіткою зсередини.

Велика Британія

Image caption Чіка Ватанабе розписує шоколад

Вироби Чіки Ватанабе не мають нічого спільного з писанкарством, але теж є традиційним великоднім символом для Британії.

Пані Ватанабе оздоблює яйця, виготовлені із шоколаду, різноманітними кремами та глазуррю.

Тираж кожного дизайну обмежений - не більше п’яти.

Ірак

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Традиція оформляти яйця до Великодня присутня і в, здавалося б, майже цілком мусульманській країні Іраці.

Присутні там християни експериментують із зануренням яйця в барвники різних кольорів.

Додатковий ефект можна отримати, якщо полити яйце іншим кольором.

Індонезія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розмальовування яєць для Ваяна Сандри прибутковий бізнес на острові Балі

На острові Балі в Індонезії дуже мало християн, і великодні яйця серед місцевих не популярні.

Але Ваян Сандра організував цілий бізнес, розмальовуючи яйця пензликом.

Його покупці - європейці, які на великодні свята приїздять відпочити на популярний курорт.

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