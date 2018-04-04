Матері, які шкодують, що народили дітей

Більшість батьків погодяться, що діти — це важка праця. Але водночас вони, скоріше за все, визнають, що приємність у цій справі переважує труднощі. Хіба ж можна вважати інакше? Про таке навіть подумати лячно. А втім, є жінки, які шкодують, що народили дітей. У програмі Вікторії Дербішир три жінки зізнались, як це — потайки жалкувати про те, що ти стала матір'ю.

Рейчел

"Якби можна було повернути стрілки годинника назад, я б не народжувала дітей", — зізнається Рейчел, якій вже за 50.

У неї троє дітей. Наймолодшому — 17 років, і практично весь час вона була матір'ю-одиначкою. Яку раптом накрило усвідомлення реальності.

"Іноді я не відчувала себе достатньо зрілою, щоб нести відповідальність за цю маленьку людину, якій я потрібна для виживання", — каже Рейчел.

"То був наче нескінченний біг по колу — ти вкладаєш пляшечку до ротика, щоб її вміст вийшов через інший отвір. А коли ж нарешті почнеться щось приємне?

"Мені хотілося волати про те, що насправді все зовсім не так, як у рекламі! Якщо вам подобається материнство, тоді все супер, ви отримали бажане. Але якщо - ні, тоді кінець — ви загнали себе в пастку".

Рейчел визнає — вона недостатньо ретельно обміркувала, як народження дітей вплине на її життя. Якби вона все чітко усвідомлювала, то не стала б матір'ю.

"Але я почуваюся винною, коли кажу це, бо насправді дуже люблю своїх дітей", — скаржиться вона.

"Тобі здається, що ти погана мама. І це відчуття провини ти весь час носиш у собі, воно нікуди не зникає, і ти думаєш: а чи здогадуються про це діти?

"Але життя не для того, щоб забути про себе й пожертвувати власною свободою, аби дати їм життя".

Визнати це важко, бо "всі подумають, що ти нехороша людина".

Найбільше бажання Рейчел — щоб жінок, у яких виникають такі почуття, не демонізували.

"Весь час я була дуже самотньою. Мені здавалося, що зі мною щось не так. Якби ж я могла з кимось поділитись і ця людина мене зрозуміла, то, можливо, було б не так важко давати раду материнству".

Алісон

Image caption Алісон каже, що не знала, як бавити свою дитину

"Я просто уявляла маленьку щасливу сім'ю, з будиночком і садом, діток, що біжать до школи. Ніби в казці", — розповідає вона.

Батьки вдочерили Алісон. У дитинстві вона завжди мріяла мати свою сім'ю.

І тільки після народження сина зрозуміла, що не готова бути матір'ю.

Прагнучи вирватись із дому й хоч ненадовго перестати бути матір'ю, вона вже через півроку після пологів повернулася на роботу.

"Я брала вихідний, щоб завезти сина до няньки й вільно розпоряджатися собою", — пригадує вона.

Не можу сказати, що мені не хотілося проводити з ним час. Але я просто не знала, що робити, й не дуже добре вміла його бавити".

Елісон з чоловіком не хотіли, щоб їхній син ріс одинаком, тому вирішили народити ще одну дитину. Зараз обидва хлопці навчаються в університеті.

Вона визнає: якби тоді мала такий досвід, як зараз, то нізащо в житті б не стала матір'ю.

"Потреби й бажання інших завжди були на чільному місці. Останні два десятиліття я тільки те й робила, що повторювала мантру: "Якщо всі щасливі, то і я щаслива". А це іноді пригнічує", — каже жінка.

"Я могла зробити кращу кар'єру. Але 15 років мусила возити дітей до школи, що суттєво обмежило кар'єрні можливості".

У розмові Елісон часто підкреслює, що дуже любить своїх дітей. Проте, згадуючи минуле, визнає, що поводилась егоїстично. "Я була невдоволена тим, що вони забирають у мене вільний час".

На її думку, жінки не говорять про це тому, що бояться осуду. Не хочуть, щоб їх називали егоїстками. Адже підтекст такий: якщо ти не хочеш дітей, то ти погана мати".

Чи поширене це явище?

Скільки жінок думають так само, дізнатися неможливо, бо відкрито про це заговорити наважуються одиниці.

Однак під час опитування, яке організація YouGov провела 2016 року в Німеччині, з 1 200 респондентів 8% відповіли, що шкодують про своє батьківство.

2015 року ізраїльський соціолог Орна Донат опублікувала результати свого дослідження, у якому взяли участь лише жінки, які шкодують, що народили дітей.

Вона зазначила, що "прагнення анулювати материнство" - це ще "недосоліджений материнський" досвід.

Жінки, які зізнаються, що шкодують про материнство, стверджують: післяпологова депресія тут ні при чому. Це - інше.

Джой

Image caption Джой каже, що не має материнського інстинкту

Народивши доньку 20 років тому, Джой доволі рано усвідомила, що не хоче бути матір'ю.

"Усі жінки описують, як це відбувається — їм кладуть на руки немовля, і раптом їх затоплює хвиля шаленої казкової любові. Але я нічого такого не відчула. Було усвідомлення величезного тягаря відповідальності, от і все", — каже вона.

Джой намагається з теплотою згадувати перші роки життя доньки, але це їй не вдається.

"Було важко, повсякденна рутина, одне й те саме з ранку до ночі.

"Думаю, через це проходять усі мами. Просто я в цьому не знаходила жодної радості. Суцільне безпросвіття".

Джой вважає, що, на відміну від інших матерів, яких тішать їхні діти, їй бракує материнського інстинкту.

"Я довго не могла зрозуміти, чи щиро (інші матері. - Ред.) кажуть, що це так прекрасно. Думала, може, одного дня вони скинуть маски й чесно мені все розкажуть", — розповідає вона.

"Я немовби була позбавлена цієї здатності — бути доброю, лагідною, теплою матусею.

"У мене було бажання повернутися на роботу. Я хотіла продовжувати кар'єру, розвивати свій бізнес, а материнство було чимось на зразок доважка".

У дитинстві, розказує Джой, донька сумнівалася, що мама її любить. "Бо я була нестандартною мамою. Я справді її люблю, — наполягає вона, — але розводити сюсі-пусі не вмію".

Якби більше жінок, на думку Джой, відверто розповідали про свої почуття, то суспільство менше б на них тиснуло, примушуючи ставати матерями.

"Таких, як я, більше. Просто вони мовчать.

"Було б дуже круто, якби жінки, перш ніж цілковито присвячувати себе цій справі, могли самим собі чесно зізнатися, чи хочуть вони насправді мати дітей і сім'ю, чи важливо це для них.

"Якщо внутрішній голос вам підказує, що це не для вас, тоді не соромтеся і майте сміливість встати й заявити: "Я не хочу бути мамою, не хочу мати дітей".

Усі імена змінені.