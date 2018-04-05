Кити, які люблять співати в темряві

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Полярні кити мешкають переважно у холодних арктичних водах

Під арктичним морським льодом, за завісою січневої полярної ночі, ці кити найбільше люблять співати.

Пісні горбатих китів вже давно привертають велику увагу. Але, виявляється, що репертуар їхніх братів - полярних китів - може бути набагато соліднішим.

Вивчення популяції полярних китів біля архіпелагу Шпіцберген показало, що їхні музичні вправи можуть бути такими ж різнобарвними, як і пісні птахів.

Якщо це справді так, то вони є унікальними серед китів, а, можливо, і навіть ссавців загалом.

Китові музичні збірки

Протягом трьох років популяція китів у районі Шпіцбергену "виголосила" 184 унікальних типів пісень. Зусилля вокалістів фіксували щороку протягом 24 години на добу більшу частину зими.

"Ми дізналися, що в алфавіті полярних китів є тисячі букв", - розповідає BBC News Кейт Стаффорд, провідна авторка дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the Royal Society.

"Я думаю, що пісні горбатих китів - це як класична музика. Вони дуже впорядковані. І можуть тривати 20-30 хвилин. Індивідуалістична ж пісня (полярного кита. - Ред.) може тривати усього від 45 секунд до 2 хвилин, але вони повторюватимуть її знову і знову", - додала вона.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Горбаті кити також належать до родини смугачевих, і співають складні пісні

Відомо, що горбаті кити виконують схожі пісні протягом одного сезону. А от у полярних китів той самий тип пісень триває лише кілька годин або днів, а потім змінюється.

Їхні складні пісні - дуже незвичні, адже більшість ссавців видають чіткі, повторювані звуки, які не варіюються.

Хоча про популяцію полярних китів відомо небагато, науковці вважають, що особини чоловічої статі співають під час сезону розмноження.

Завдяки здатності пробиватися крізь лід товщиною до півметра, і потенційною тривалістю життя у 200 років, полярні кити здаються нездоланними.

Тим не менше, через їхній жир, шар якого найтовстіший серед усіх видів китів, на їхню популяцію біля Шпіцбергену ведуть комерційне полювання ще з XVII століття.

Через зменшення їх чисельності та суворі умови їх природного середовища, ці тварини погано вивчені й лишаються загадковими.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На поляних китів полюють корінні мешканці Аляски

Інші групи полярних китів, наприклад із Західної Арктики, вивчені краще завдяки знанням корінних мешканців Аляски, пояснює професор Стаффорд.

Втім, загалом ми знаємо про них "відносно мало", додає вона.

Солісти

Про те, чи співають окремі особини ту саму пісню протягом всього життя, чи змінюють "репертуар" від сезону до сезону, поки що невідомо.

Причини такого розмаїття звуків у цій популяції також ще не визначені.

Науковцям не вдалося порахувати групу китів у районі Шпіцбергену за допомогою записів гідрофона. Але попередні дослідження в регіоні свідчать, що тамтешня популяція - щонайменше 343 кити.

Тепер науковці мають акустично відстежити окремих особин і дізнатись більше про їхній вокал, вважає професор Стаффорд.

"Це - таємниця, яку буде важко розкрити", - каже вона.

"Але сама здатність підслухувати під льодом у цьому віддаленому місці вже надихає", - додає вона.