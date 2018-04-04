Холодницький проти Ситника: як у Раді зійшлись борці з корупцією

Копирайт изображения UNIAN Image caption Назар Холодницький та Артем Ситник з колишніх соратників перетворились на опонентів. У Раді вони між собою практично не розмовляли

"Ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає", - запевняв у Раді депутатів голова антикорупційного бюро Артем Ситник, але, судячи з реакції залу, йому мало хто повірив.

Керівники антикорупційного бюро Артем Ситник та антикорупційної прокуратури Назар Холодницький провели дебати у Верховній Раді щодо гучного скандалу з прослуховуванням.

Депутати викликали обох керівників нових антикорупційних органів після того, як стало відомо, що антикорупційне бюро та генпрокуратура прослуховували Назара Холодницького.

І нібито виявили дуже багато порушень з боку пана Холодницького, після чого генпрокурор Юрій Луценко почав вимагати його відставки.

Мовляв, пан Холодницький зливав інформацію підозрюваним, намагався вплинути на суддів, тиснув на свідків та на своїх підлеглих в інтересах власних друзів.

Назар Холодницький всі звинувачення відкидає та стверджує, що матеріали проти нього - це маніпуляція та пересмикування.

НАБУ та САП створили кілька років тому для боротьби з корупцією.

Бюро розслідує корупційні справи проти топ-чиновників, а прокурори САП процесуально супроводжують ці справи замість старої генпрокуратури.

Антикорупційна прокуратура фактично незалежний орган, проте її голова за посадою є заступником генпрокурора.

"Жучок в акваріумі"

30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вимагатиме зняти з посади Назара Холодницького.

Пан Луценко звинуватив його "у дисциплінарних проступках", які виявило спільне розслідування генпрокуратури та НАБУ.

У межах якого у кабінеті пана Холодницького, а саме в акваріумі, майже місяць працював пристрій для підслуховування.

Майже одночасно із заявою Луценка у наступ пішов у Артем Ситник. Він дав інтерв'ю "Дзеркалу тижня", де детально пояснив претензії до колеги з антикорупційного цеху.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Не так давно між Артемом Ситником та Юрієм Луценком також був конфлікт, але зараз вони виступають спільним фронтом проти Назара Холодницького

Мовляв, прослуховування показало, що Назар Холодницький "зливав" інформацію підозрюваним у справі щодо зловживання в одеській мерії, в якій фігурує Геннадій Труханов.

Також йшлося про зловживання у справі щодо спроби дати хабара Уляні Супрун, про нібито зловживання депутата від БПП Георгія Логвинського, про провадження проти керівників НАЗК, а також щодо зловживань в інтересах приватних банків.

У відповідь Назар Холодницький заявив, що жодних незаконних розпоряджень не давав і порушень у його діях немає, а на всі звинувачення він готовий відповісти під час слідства.

ГПУ розслідує проти нього кримінальну справу, а кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури має розібратись, чи може Холодницький і далі працювати головою САП.

Ця справа здивувала суспільство, адже раніше Ситник та Холодницький публічно не сварились і вважались союзниками, які зазвичай конфліктували з генпрокурором Юрієм Луценком.

Розбірки у Раді

Ще вчора Верховна Рада викликала на килим усіх трьох фігурантів, проте Юрій Луценко вирішив не іти, давши можливість молодим "антикорупціонерам" чубитись між собою.

Але публічних розбірок на камери Ситник та Холодницький не влаштували й поводили себе у парламенті на диво стримано.

Те, що оприлюднено - гра на публіку і нарізка слів Назар Холодницький, голова САП

Хоча НАБУ і зробило серйозний удар на випередження - за годину до звіту опублікувало нарізку записаних розмов Назара Холодницького.

На цих записах голос, схожий на Холодницького, дійсно говорить те, у чому його звинувачують НАБУ та ГПУ.

Там дійсно є елементи спроби загальмувати розслідування проти Геннадія Труханова, вплинути на свідка і суд щодо спроби давання хабара Уляні Супрун, втручання у справу Логвинського та провадження проти голови НАЗК.

Копирайт изображения NABU Image caption Банка з доларами у справі щодо хабарництва - один із символів роботи НАБУ

"Багато хто хоче спекулювати записами. Я готовий коментувати на записах кожне слово. Те, що оприлюднено - гра на публіку і нарізка слів", - заявив депутатам Назар Холодницький, вкотре повторивши, що жодних порушень він не чинив.

Він каже, що у багатьох справах НАБУ доказова база занадто слабка, і він просто робить усе можливе, щоб не перетворювати антикорупційні справи на піар-шоу.

І якщо брати його слова у комплексі, а не вирізати окремі фрази, то саме про це будуть свідчити записи з "акваріума".

Копирайт изображения NABU Image caption Кадр з відео, яке оприлюднило НАБУ

З різкою критикою Холодницького виступили депутати Сергій Лещенко та Олег Ляшко.

У відповідь антикорупційний прокурор нагадав Лещенку про надзвичайно дорогу квартиру в центрі Києва, на яку той нібито не заробляє.

А Ляшку нагадав про розкішний заміський будинок та підозрілі великі виграші у лотерею.

Всі зливають

Єдиний закид, який зробив Холодницький у бік Ситника, що той нібито "зливає" інформацію журналістам, які часто з'являються на місці затримання аномально швидко.

Всі детективи та прокурори САП працюють у штатному режимі. Боротьба з корупцією не припинена Артем Ситник, голова НАБУ

Він нагадав торішню історію, коли в мережі опублікували записи "офрекордз-розмови" Артема Ситника з активістами, де директор НАБУ досить відверто розповідає деталі антикорупційних справ.

У відповідь Ситник не став повторювати гучні звинувачення проти Холодницького, наголосивши, що конфлікту немає.

"Всі детективи та прокурори САП працюють у штатному режимі. Боротьба з корупцією не припинена", - запевнив він.

Ситник заявив, що нічого страшного не відбулось, просто замовчувати факти протиправних дій він не міг.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Назару Холодницькому буде важко зберегти крісло

Артем Ситник сподівається, що з провиною Холодницького розберуться компетентні органи, як і з минулорічною історією з його відвертими розмовами з активістами.

Депутати, багато з яких вже стали фігурантами справ НАБУ і САП, спостерігали за цим дійством з неприхованим задоволенням.

На той момент всі вже бачили записи розмов Холодницького і розуміли, що конфлікт дуже серйозний, а це розслідуванню корупційних справ явно не сприятиме.