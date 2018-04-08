Трупні квіти й сором'язлива мімоза: шість дивних рослин

Погляньте, які химерні, лячні й дивовижні рослини існують на нашій планеті, - і дізнайтеся, в чому їхні особливості.

Трупна квітка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рафлезія Арнольда, найбільша квітка в світі

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Rafflesia arnoldii - найбільша квітка на Землі. Вона росте в тропічних лісах островів Суматра й Борнео.

Вигляд у неї такий химерний, наче щойно зі знімального майданчика науково-фантастичного фільму, дія в якому відбувається на іншій планеті!

Ця рідкісна краса може сягати метра завширшки. А росте вона без листя, коріння і стебла, бо веде паразитичний спосіб життя - висотує поживні речовини й воду з інших рослин.

І пахне від неї аж ніяк не трояндами - квітка відома своїм жахливим смородом гнилого м'яса, за що й дістала назву "трупна квітка"! Саме цей сморід і приваблює комах, які її запилюють.

Чемпіон з росту

Бамбук - не лише улюблена страва панд. На планеті Земля його різновиди ростуть найшвидшими темпами з-поміж усіх рослин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бамбуки ростуть швидше за всі рослини на планеті

Як з'ясувалося, за день один вид бамбука виростає на 91 см!

Для порівняння - чотирирічна дитина за цілий рік підростає приблизно на 6,5 см.

Рослини, що не потребують сонця

Західна підземна орхідея - одна з небагатьох рослин у світі, що квітнуть під землею. Розвивається вона без сонця.

Її кремово-рожева квітка розпускається на глибині кількох сантиметрів нижче рівня ґрунту, а з-під землі пробивається не вище, ніж на два сантиметри.

Image caption Західна підземна орхідея, що цвіте під землею. Фото надано Дослідницьким Центром біології рослинної енергії (ARC), Університет Західної Австралії

На відміну від більшості рослин, вона може існувати без сонячного проміння, а поживні речовини натомість отримує від грибів і чагарників, що ростуть поряд.

Орхідея не містить хлорофілу, зеленої речовини, яка бере участь у фотосинтезі, тому зеленого кольору в ній немає.

Ця орхідея надзвичайно рідкісна. Вважається, що росте вона лише в деяких районах західної Австралії.

Хижак із блискавичною реакцією!

Чи знали ви, що існують рослини-м'ясоїди? На нашій планеті є декілька таких різновидів.

Ці рослини ловлять і перетравлюють тваринок.

І одна з найдивовижніших - венерина мухоловка, що росте в деяких районах Північної та Південної Кароліни в США.

Створіння, які нагадують прибульців з чужих планет, ловлять комах листям, а потім їх перетравлюють.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Здається, венериній мухоловці рот потрібен для поїдання м'яса. Але як усе відбувається насправді?

Пастка спрацьовує, коли численні ворсинки на поверхні листка відчувають рух.

Якщо послідовно торкнутися кількох таких волосинок (більше двох), то за півсекунди рослина стисне листок.

А потім виділить хімічні речовини, які протягом десяти днів повільно перетравлюватимуть комаху. Після цього листок знову розкриється.

Слід зазначити, що, поглинаючи м'ясо, венерина мухоловка не отримує енергію.

Живиться вона, як і більшість рослин, за допомогою фотосинтезу. А комахи - лише спосіб поповнити раціон поживними речовинами, яких вона не отримує з неродючого ґрунту болотистих трав'яних угідь.

Рослинам теж притаманні почуття?

Копирайт изображения ВВС Image caption Mimosa pudica — надчутлива рослина, листя якої зіщулюється від дотику

Чи мають рослини почуття? Сумнівно, адже в них відсутня центральна нервова система.

Але якщо ви з цим не погодитесь, побачивши чутливу рослину - мімозу сором'язливу, вас можна буде зрозуміти.

Листя цих рослин зіщулюється від доторку, бо від нього відхлинає вода. Вважається, що це механізм захисту від травоїдних: великих тварин відлякує рух, а комахи летять геть.

Зелена смерть

Копирайт изображения ВВС Image caption Плід манцинелового дерева такий отруйний, що може викликати смертельне зневоднення!

На планеті є й інші рослини - згубні для нас. Їх не можна їсти, бо отруйні, і з тієї ж причини не можна торкатися.

Одна з найнебезпечніших - манцинела, що росте на півночі Південної Америки, у деяких частинах Центральної та на крайньому півдні США.

Дерево виділяє небезпечний молочний сік. Навіть від побіжного доторку на шкірі може залишитися тяжкий опік і пухирі, неначе ви обварились окропом.

Під такими деревами не варто шукати укриття від дощу, адже навіть сік, який стікає з листя, викликає сильне подразнення.

А дим від дерева, яке горить, може призвести до тимчасової сліпоти й труднощів із диханням.

А найстрашніше - якщо з'їсти плід манцинелового дерева, такий схожий на зелене яблучко, то можна померти від зневоднення внаслідок розладу шлунка і жахливої нудоти!

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