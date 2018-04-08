Писанки і зайчики - український Великдень у фото
Великдень в Україні - традиційне сімейне свято, але відзначають його не лише у вузькому колі рідних, а й масовими гуляннями на вулицях.
Тому заледве можна знайти бодай одне українське місто чи містечко, потрапивши до якого ви одразу не збагнете, що зараз відзначають його жителі.
Писанки, зайці, вишивки та різні наїдки буквально всюди.
В Івано-Франківську яйця із традиційними для того краю візерунками можна придбати на центральній площі міста.
Можна прихопити і кільце ковбаски. Або два...
У Потьомкінському сквері в Херсоні знову облаштували "Писанковий сад". Організатори збирають майстрів з усього регіону і роблять акцент на оригінальній подачі.
"Окрім молитовно-духовних роздумів, які переживають християни, український народ відзначається своїм колоритом, своїми звичаями і традиціями у святкуванні Великодніх свят. На всіх континентах знають про українську писанку, про українську вишивку", - сказав під час відкриття священик Богдан Костюк.
Великодні зайчики також стали центральними фігурами на 8-му Всеукраїнському фестивалі писанок на Софійській площі. Хоча, цей кіт, схоже, оскаржує такий стан справ.
Великдень - свято для всіх.
На Хортиці у Запоріжжі, де колись була Січ, майстриня з розпису писанок Ганна Сілявіна проводить майстер-клас - традиційне ремесло передається від покоління до покоління.
Львів, як завжди, женеться за рекордами - перед оперним театром встановили шестиметрову писаночку.
Для тих, кого лякає гігантоманія, є й трохи менші версії - їх ще минулого тижня встановили на Площі Ринок.
В Ужгороді дивували не лише писанками, а й більш чудернацькими об'єктами - на виставці "Світ Божий - як Великдень".
Для жителів Хмельницького також створили святкову фотозону.
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