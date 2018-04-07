Копирайт изображения Cynthia Bennett Image caption Балу та Генрі скоро можуть зібрати півмільйона підписників у Instagram

Найкращі друзі Генрі та Балу мають багато спільного: колись їх обох врятували, а тепер вони насолоджуються довгими спільними прогулянками. Ці собака та кіт мандрують разом, що дуже подобається їхнім шанувальникам.

Через їхню незвичну дружбу та походи у горах Колорадо за ними стежать понад 478 тисяч послідовників в Instagram.

Хазяїн тварин Синтія Беннетт та Андре Сібільскі кажуть, що популярність акаунту є надзвичайною.

Копирайт изображения Cynthia Bennett Image caption Балу любить спати на Генрі у такій позиції

Молоді люди познайомилися у Бостоні, але є вихідцями з Нью-Гемпшира та Техаса. Вони - любителі природи, яким судилося тікати від міського життя.

Пара регулярно ходила у походи, і згодом вирішила розширити свою родину, взявши до себе собаку.

Копирайт изображения Cynthia Bennett Image caption Генрі взяли у сім'ю ще коли він був цуценям

Генрі - великий і довгов'язий пес, у якого тече кров австралійської та німецької вівчарки, хаскі, боксера та стаффордширського тер'єра.

Вони кажуть, що пес був удвічі більший за своїх одноліток.

Генрі народився на вулиці, і коли ще був цуценям, його забрали з притулку для тварин із інших штатів.

Синтія розповіла, що під час першої зустрічі зрозуміла, що пес сам їх вибрав і підповз на руки.

Життя тварин у соцмережах

Генрі жив у них майже рік, коли Синтія зрозуміла, що розміщує забагато фотографій пса у своїх соціальних мережах, і вирішила, що створити йому власний акаунт - весела ідея.

Копирайт изображения Cynthia Bennett

За три роки на сторінці Генрі з'явилося біля 30 тисяч послідовників. А коли в сім'ї з'явився кіт Балу, кількість "вийшла з-під контролю".

"Генрі складно переживав розлуку, коли нас не було вдома. Він так нервував, що не їв і не пив, тому ми вирішили, що йому варто знайти приятеля", - розповідає Синтія.

Пара довго шукала друга для свого пса.

"Врешті-решт, кота неможливо змусити щось робити", - каже його хазяйка.

Незвичний зв'язок

Як і Генрі, Балу взяли з притулку.

"Щойно він познайомився з Генрі, то одразу ж пристав до нього. Балу дійсно подобається Генрі. Якщо я хочу його заспокоїти, я кладу його поруч, і кіт просто засинає", - розповідає Синтія.

"Думаю, що він [Балу] сприймає Генрі як свою маму", - каже вона.

Синтія також вважає, що кіт із домішкою сіамської крові думає, що він є собакою:

"Якщо на прогулянці він бачить собаку, то завжди підбігає до нього. Але коли він бачить кота, то вдає, що його там нема та ігнорує його".

Копирайт изображения Cynthia Bennett Image caption Синтія каже, що кіт сам залазить на спину до пса

Спільні фото та відео кота та собаки, де Балу їздить верхи на Генрі, стали популярними в соціальних мережах.

За її словами, сім'ю Синтії цей факт приголомшив.

"Я розповіла це дідусеві, який є моїм найкращим другом. Він теж дуже любить бути на природі, тому ми завжди були дуже близькі з ним. Він вважає, що ця історія є просто дивовижною".

Хлопець Синтії Андре працює у звичайному офісі у сфері фінансів. Проте популярність акаунту в Instagram змусила Синтію згорнути роботу у галузі івент-маркетингу і зосередитися на оновленні акаунту і пристрасті до фотографії.

Популярність тварин почала приносити прибутки, так само, як і іншій зірці інтернету - "Сердитій" кішці.

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"Кар'єра вільного художника трохи лякає і не є дуже стабільною у довгій перспективі. Але я завжди кажу моїм шанувальникам, що вони змінили моє життя і дозволили мені робити те, що я люблю", - каже Синтія.

"Це дає Генрі і Балу краще життя, а мені більше часу, аби подорожувати і бути з ними".

Проте не все так райдужно, звісно. За словами Синтії, їхній альтернативний спосіб життя - "ближче до природи" - подобається не всім.

"Щойно ви стаєте знаменитими, ви стикаєтеся із іншим боком популярності, впоратися з яким досить важко. Але навіщо кривдити кота і собаку? Просто не розумію цього".

Копирайт изображения Cynthia Bennett Image caption Молоді люди кажуть, що пес Генрі любить ходити у похід разом із Балу

Втім, додає Синтія, підтримка переважає негатив.

Завдяки соцмережам пара встановила зв'язок із іншими шанувальниками "життя у причепі", які так само стикаються із критикою та скаргами на їхній кочовий спосіб життя.

"Доводиться просто ігнорувати це. Просто треба читати сотні коментарів, де люди пишуть, що Генрі і Балу зробили їхній день світлішим".