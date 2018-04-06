Російські олігархи та зять Путіна: хто постраждає від нових санкцій США

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Наближений до Володимира Путіна олігарх Олег Дерипаска та його компанії найбільше постраждають від санкцій

У п'ятницю міністерство фінансів США оприлюднило новий санкційний список щодо Росії. "Це, буде, можливо, найбільш агресивний крок щодо російської еліти", - писав на цьому тижні Reuters в матеріалі про те, що санкції будуть оголошені до кінця тижня.

У новому санкційному списку США 24 росіянина. Умовно список персональних санкцій можна розділити на чотири частини.

Перша - це керівники державних компаній та установ, серед яких голова Газпромбанку Андрій Акімов, генеральний директор і акціонер Сургутнефтегаза Володимир Богданов, глава банку ВТБ Андрій Костін та голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова Роскомнадзора Олександр Жаров.

Друга частина - силовики. Третя частина - чиновники, в тому числі сенатори та помічники президента.

Четверта - бізнесмени зі списку Forbes.

Відносно всіх цих людей введені персональні санкції. Це означає, що їм заборонено в'їзд до США, а їхні активи на території цієї країни будуть заморожені.

Хто постраждав найбільше?

Зі списку випливає, що найсильніше постраждав Олег Дерипаска. Крім того, що проти нього ввели персональні санкції, в список потрапили вісім компаній, пов'язаних з ним.

"Очевидно, що це дуже чутливий удар по Дерипасці та його структурах", - цитує Bloomberg колишнього співробітника мінфіну США Елізабет Розенберг.

За її словами, включення в санкційні списки олігархів та держкомпаній, в тому числі з енергетичного сектора, має сенс, тому що санкції націлені на сектори, в яких у Росії генеруються великі доходи.

Дерипаска займає 23-й рядок серед росіян у рейтингу Forbes. Його статки журнал оцінює в 5,1 млрд доларів. Основні активи Дерипаски зосереджені в металургійній, агропромисловій та автомобільній галузях, а також електроенергетиці.

У 2017 році ім'я бізнесмена неодноразово згадувалося в американській пресі в зв'язку з історією про нібито втручання у вибори президента США.

У березні минулого року агентство AP повідомило, що екс-глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт протягом декількох років працював на Дерипаску для просування інтересів Володимира Путіна в США. Бізнесмен звинувачення спростовував.

У списку санкцій потрапили також пов'язані з Дерипаскою En + Group, агрохолдинг "Кубань", "Базовий елемент", офшорна структура B-Finance, через яку Дерипаска володіє частиною акцій в En +, "Група ГАЗ", "Євросибенерго", "Російські машини" і РУСАЛ.

Крім того, з документів мінфіну США випливає, що необхідно припинити операції з борговими паперами та акціями En +, ГАЗу і Русала до 7 травня.

Після оголошення про внесення в санкційні списки акції En + протягом години впали на 21%, РУСАЛу - на 12,5%.

РУСАЛ проінформований про включення до списку санкцій, компанія шкодує про такий розвиток подій і аналізує ситуацію з юридичними консультантами, заявили ВВС в компанії. Те ж саме повідомили в "Базовому елементі".

Бізнесмени з "кремлевської доповіді"

Копирайт изображения Getty Images Image caption До санкційного списку потрапив Віктор Вексельберг, чиї статки оцінюють у 12,4 млрд доларів

Крім Дерипаски до списку потрапив Віктор Вексельберг. Він входить в десятку найбагатших людей Росії, його статки оцінюють у 12,4 млрд доларів. Вексельберг - основний акціонер групи компаній "Ренова". Цю компанію також включили в список.

У портфелі "Ренови" - енергетична компанія "Т Плюс", телекомунікаційна компанія "Акадо", частка в алюмінієвій компанії РУСАЛ, холдинг "Аеропорти регіонів" та інші активи.

Вексельберга включили в список, тому що Ренова інвестувала в тому числі в енергетичний сектор.

У повідомленні мінфіну США зазначено, що двоє з топ-менеджерів компанії були арештовані у справі про хабарі. Йдеться про топ-менеджера "Ренови" Євгена Ольховика та голову "Т Плюс" Бориса Вайнзіхера. Їх звинувачують в хабарах на суму близько 1 млрд рублів.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що команда спецпрокурора Роберта Мюллера допитала двох російських олігархів, які прилетіли в США.

Всіх їх запитували про одне: чи фінансували вони, прямо або побічно, передвиборчу кампанію президента Дональда Трампа і його церемонію інавгурації.

Імена олігархів телеканал не назвав. Але РБК з посиланням на дані Flightradar повідомляв, що приватний літак Вексельберга був в США в березні, коли проходили допити.

До списку увійшов колишній депутат Держдуми і партнер Алішера Усманова Андрій Скоч, депутат Держдуми від "Єдиної Росії".

У списку Forbes він займає 17 місце, журнал оцінює його статки в 6,9 млрд доларів.

Скоч - партнер підприємця Алішера Усманова, який під санкції не потрапив.

Разом з ним родина Скоча володіє частками в USM Holdings і гірничо-металургійному комбінаті "Металоінвест". Скоч також контролює частку в аеропорту Внуково.

Помічник Скоча сказав ВВС, що представники мільярдера поки що "ніяк не коментують" його включення в список.

Ще в списку - акціонер і менеджер "Сібура" Кирило Шамалов, якого ЗМІ називали чоловіком дочки російського президента Володимира Путіна.

У роз'ясненнях Мінфіну США говориться, що Шамалов в лютому 2013 року одружився з дочкою Путіна Катериною Тихоновою, після чого його фінансовий стан почав стрімко поліпшуватися.

У список включили також компанію Шамалова "Ладога менеджмент".

З повідомлення мінфіну США випливає, що до 5 червня необхідно припинити операції, розірвати контракти або інші угоди, зокрема, ввезення товарів та надання послуг і технологій в США, з компаніями з нового списку санкцій. Серед них вісім компаній, пов'язаних з Дерипаскою, дві компанії, пов'язані з Ігорем Ротенбергом, "Ренова" Вексельберга і "Ладога Менеджмент" Кирила Шамалова

Також серед бізнесменів в списку - сенатор Сулейман Кєрімов, який зараз перебуває у Франції. Влада цієї країни звинувачує його в ухилянні від сплати податків і відмиванні грошей.

Ще в список увійшов Ігор Ротенберг, син Аркадія Ротенберга - людини з найближчого оточення російського президента.

У списку є пов'язані з ним компанії NPV Engineering та "Газпром буріння" - підрядник "Газпрому".

Всі ці бізнесмени, крім Ігоря Ротенберга, в січні цього року потрапили до так званою "кремлівської доповіді" - списку з 210 російських чиновників та бізнесменів, яких влада США вважає близькими до російського режиму та особисто Володимира Путіна.

Ротенберг у відкриту частину списку не потрапив, тому що його статки журнал Forbes оцінював у 700 млн доларів, в той час як основним критерієм для включення в доповідь було стан від 1 млрд доларів.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Сулеймана Кєрімова вже звинувачують в ухиленні від сплати податків у Франції

Розвідники та охоронці

Серед близьких Путіну силовиків у список потрапив Віктор Золотов - директор Росгвардіі та член "пітерської" команди президента.

Золотов познайомився з Володимиром Путіним в 1990 році, коли, бувши співробітником КДБ, став охоронцем мера Ленінграда Анатолія Собчака.

У дні серпневого путчу 1991 року Золотов разом з начальником охорони президента Олександром Коржаковим охороняв Бориса Єльцина.

З 2000 по 2013 рік очолював Службу безпеки президента і був заступником директора Федеральної служби охорони.

З 2013-го по 2016 роки служив заступником головкому, а потім командувачем внутрішніми військами МВС. На основі цих військ президент Росії у 2016 році створив Федеральну службу військ національної гвардії, а Золотов став її керівником.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Росгвардії Віктор Золотов познайомився з Путіним ще у 1990 році, коли став охоронцем Анатолія Собчака

"Очевидно, що ніякого практичного сенсу включення директора Росгвардіі в список не має, оскільки генерал армії Віктор Золотов, так само як і всі інші федеральні державні службовці, згадані в цьому списку, не мають ані активів, ані нерухомості в США і за кордоном в цілому", - сказав ВВС радник глави Росгвардіі Олександр Хінштейн.

За його словами, міжвідомчої взаємодії з американськими колегами на сьогодні практично немає.

Ще один "близький до Путіна" силовик - губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

З 1995 року він служив у Федеральній службі охорони, в серпні 1999 року перейшов до підрозділу, який забезпечує безпеку президента Росії. ЗМІ писали, що коли Володимир Путін обійняв посаду прем'єром, Дюмін став його особистим ад'ютантом, хоча сам він це заперечував.

За словами Дюміна, він входив до складу групи офіцерів, які забезпечували безпеку Путіна в поїздках по Росії і за кордоном. Підрозділом керував Віктор Золотов.

У 2014 році Дюмін перейшов на роботу в зовнішню розвідку міноборони.

Як писав "Коммерсант", нинішній губернатор відігравав значну роль у приєднанні Криму до Росії і особисто розробив операцію з екстреної евакуації в Росію президента України Віктора Януковича. Сам Дюмін це заперечував.

У 2015 році він обійняв посаду заступника міністра оборони Росії, а ще через рік став губернатором Тульської області. Прізвища Дюміна не було у відкритій частині "кремлівської доповіді".

"Можу лише підтримати позицію МЗС та керівництва Росії: санкції - це свідчення недружньої і непродуктивної позиції. Але аж ніяк не аргумент в політичній суперечці і не ключ до розв'язання суперечностей", - сказав Дюмін ВВС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За повідомленнями ЗМІ, Олексій Дюмін керував евакуацією Віктора Януковича з України

Ще в списку є Євген Школов, помічник президента. Він народився у серпні 1955 року в Дрездені в родині радянського розвідника. За даними ряду ЗМІ, в 1980-х роках працював у першому головному управлінні КДБ (зовнішня розвідка). ЗМІ також писали, що Школов одночасно з Путіним працював в резидентурі КДБ в НДР і вони навіть сиділи в одному кабінеті.

З 2005-го по 2006 роки Школов був віце-президентом "Транснафти", потім начальником департаменту економічної безпеки МВС, а з 2007-го по 2011 роки - заступник голови МВС.

У 2012 році, коли Путін повернувся в Кремль, він став помічником президента, займався питаннями держслужби і кадрів, з 2013 року відповідав за перевірку антикорупційних декларацій чиновників. Пізніше Школов став уповноваженим з антикорупційних перевірок.

У новому списку опинився і Михайло Фрадков - президент Російського інституту стратегічних досліджень. Це структура, підпорядкована адміністрації президента, вона займається інформаційно-аналітичною роботою в інтересах російського уряду та інших державних структур.

Раніше РІСД підпорядковувався Службі зовнішньої розвідки (СЗР) та грав роль її аналітичного центру.

Фрадкову 67 років. З 2004 по 2007 рік він був прем'єром. До кінця другого терміну Путіна Фрадков фігурував серед можливих наступників президента, однак в 2008 році ним став Дмитро Медведєв. Фрадков у 2007 році очолив СЗР та керував службою розвідки майже 10 років - до 2016 року.

Старший син Фрадкова Петро - банкір, до червня 2016 року він був першим заступником голови Зовнішекономбанку.

У січні 2018 року він очолив Промсвязьбанк, взятий на санацію Центробанком. Промсвязьбанк за рішенням російської влади став спецбанком для операцій з державних оборонних контрактів та великих державних контрактів в умовах санкцій. Петра Фрадкова в списку санкцій немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Михайло Фрадков очолював Службу зовнішньої розвідки Росії з 2007 по 2016 рік

Чиновники та депутати

У списку також є Костянтин Косачев - високопоставлений російський сенатор, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ.

Косачев неодноразово виступав на підтримку приєднання Криму до Росії, а також критикував західні країни за санкції щодо Росії та інших країн - наприклад, називав запроваджені США обмеження проти КНДР свавіллям.

Коментуючи своє включення в список мінфіну США, Косачев заявив Інтерфаксу, що "Росію цим не налякати і тим більше не зломити". "Щодо мене - здивований тільки тому, що це не сталося раніше. Ніколи не приховував свого критичного ставлення до нинішньої зовнішньої політики США, не зміню свою позицію і надалі", - сказав сенатор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Костянтин Косачев критикував західні санкції проти Росії та КНДР

У списку опинився й статс-секретар та заступник голови Банку Росії Олександр Торшин. Він 14 років пропрацював в Раді Федерації, після чого став заступником голови Банку Росії.

Він - член Національний стрілецької асоціації США (NRA). Екс-сенатор регулярно їздив в Штати: наприклад, як писав "Коммерсант", нинішній заступник голови ЦБ понад десять років відвідував Національний молитовний сніданок в США.

Американські журналісти раніше писали, що комітети конгресу, які розслідують втручання Росії у вибори 2016 року, цікавляться Торшиним. Торшин в травні 2016 роки зустрічався з сином Трампа на заході Національної стрілецької асоціації. Про це повідомляв американський канал CBS, це ж підтвердив юрист Трампа-молодшого.

Газета New York Times писала, що Торшин намагався організувати зустріч Путіна і Трампа.

У серпні 2016 року Bloomberg опублікував матеріал про доповідь іспанської поліції, згідно з яким до переходу на роботу в ЦБ Торшин давав членам таганського злочинного угруповання інструкції про те, як відмивати гроші через іспанські банки і нерухомість.

Розслідування, про яке писало агентство, тривало три роки. Як писав Bloomberg, в ієрархії угруповання Торшин був вище Олександра Романова - лідера злочинного угруповання, якого в 2016 році засудили в Іспанії до чотирирічного терміну.

У ЦБ наполягали, що Торшин не згадувався в матеріалах суду, тому не бачать "якихось вагомих причин" говорити про його причетність до угруповання.

Заступник голови регулятора також заперечував свою причетність до махінацій, хоча підтверджував, що знайомий з Романовим.