У Канаді розбилася юнацька хокейна команда

Копирайт изображения Humboldt Broncos Image caption Фото, опубліковане на каналі Twitter команди після перемоги в плей-офф 24 березня

Поліція підтвердила загибель 14 людей після зіткнення вантажівки та автобуса, який віз канадську молодіжну команду з хокею.

Загалом в автобусі було 28 людей. Серед 14 загиблих і водій.

Решту 14 пасажирів доставили в лікарню. Серед них троє перебувають у критичному стані.

Аварія трапилася у п'ятницю ввечері о 17:00 за місцевим часом (2:00 суботи, за київським часом).

Команда Humboldt Broncos їхала на північ від міста Тісдейл в провінції Саскачеван на гру плей-офф проти команди Nipawin Hawks.

До складу команди входили гравці від 16 до 21 років.

Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо написав у Twitter: "Я не можу уявити, через що проходять зараз ці батьки, і моє серце з усіма, хто постраждав у цій страшній трагедії".

Пропустити Twitter допис , автор: @JustinTrudeau I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 квітня 2018 р.

У канадській королівській поліції повідомили, що наразі вони не можуть назвати точну кількість загиблих та поранених.

Інспектор поліції Тед Мунро заявив, що рятувальна операція триває, а в церкві містечка Ніпавін створили інформаційно-допоміжний центр для постраждалих сімей.