В Одесі відтворили останній шлях Христа

Напередодні Великодня в Одесі пройшла масштабна театралізовано-костюмованареконструкція біблейських подій, пов'язаних з останніми годинами земного життяІсуса Христа.

На єрусалимську Віа Долороза, по якій із хрестом йшов на Голгофу Христос, перетворилася головна вулиця міста — Дерибасівська. До постановки долучилося близько 400 акторів-аматорів.

Великодня реконструкція в Одесі відбулася вже вшосте, а в ролі Ісуса другий рік поспіль виступає той самий актор.

"Він — глибоко релігійна людина, але не хоче оприлюднювати своє ім'я", пояснюють організатори.

Крім українських реконструкторів у заході взяли участь люди з Чехії та Румунії.

Реконструктори не просто захоплюються давньою історією, а й намагаються максимально відтворити її атрибути — озброєння, одяг, взуття.

Все це вимагає немалих капіталовкладень - вартість створення костюма давньоримського воїна сягає кількох тисяч доларів.

Звичайні одесити також могли взяти участь в спектаклі. Головна умова - мати відповідний костюм.

Для зручності глядачів на Дерибасівській було встановлено великі екрани.

За сюжетом, було відтворено і сцену в палаці правителя Галілеї Ірода Антипи, і суд над Христом римського намісника Юдеї Понтія Пілата.

Організатори - благодійний фонд "Добрий самарянин" - кажуть: щорічною постановкою хочуть нагадати про самопожертву Ісуса Христа та перемогу добра над злом.