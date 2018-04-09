Пінгвіни і льодовикова краса Антарктики
На початку 2018 року фотожурналіст агентства Reuters Олександр Менегіні вирішив на власні очі побачити красивий і крихкий континент - Антарктику.
Метою поїздки, яку організував "Грінпіс", було поширення інформації про те, що Європейський Союз пропонує оголосити Антарктику заповідною зоною для захисту морської фауни і флори.
Шлях до Антарктики зайняв чотири дні. Члени експедиції побачили китів, пінгвінів і величезні льодовики.
Площа морської заповідної зони в морі Ведделла досягне 1,8 млн квадратних кілометрів. Якщо пропозицію ухвалять, вона стане найбільшою заповідною зоною на планеті.
Експедиція почалася у Пунта-Аренас на півдні Чилі. Члени експедиції вивчали, як впливає на морську фауну зміна клімату, забруднення навколишнього середовища і рибальство.
"Сама Антарктика захищена міжнародним договором, але води навколо неї можна експлуатувати, - каже лідер експедиції "Грінпіс" Том Форман. - Відповідно, не можна втратити можливість захистити морські райони, які є надзвичайно важливими для величезної кількості тварин".
Серед іншого експедиція відвідала острів Кювервіль, затоку Півмісяця, острів Данко, затоку Неко-Харбор і затоку Хіро-Бей.
Експедиція також відвідала острів Десепшен. Цей острів вулканічного походження, чия затоплена кальдера є однією з кращих природних гаваней у регіоні.
На острові розташовані руїни колишньої китобійної бази і невелике кладовище.
"В Антарктиці дуже багата фауна: пінгвіни, різні види тюленів і китів, морських птахів зустрічаєш всюди", - говорить фотограф Олександр Менегіні.
"Я ніколи не забуду пінгвінів. Вони не вважають людей хижаками і можуть оточувати вас годинами, якщо ви не дуже різко рухаєтеся. Вони такі ж чудові тварини, як і моя собака", - продовжує він.
"Як видно з моїх фотографій, Антарктика далека від цивілізації. Але цивілізація зачіпає і її. І я сподіваюся, що мої фотографії покажуть, яке красиве це місце, - додає фотограф. - Але жодна з моїх фотографій не передає всієї справжньої краси Антарктики".
Всі фотографії: Alexandre Meneghini/Reuters