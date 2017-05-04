Суд над Януковичем: процесс пошел

Копірайт зображення AFP Image caption Виктор Янукович во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону 11 марта 2014 года

В четверг, 4 мая, начинается заочный судебный процесс над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.

Оболонский районный суд Киева проведет первое подготовительное заседании по делу о посягательстве Виктором Януковичем на территориальную целостность Украины. За это предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к властям России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным.

В среду стало известно, что Интерпол снял с розыска Виктора Януковича. В прокуратуре Украины считают, что это связано с недостатками законодательства и требованиями Интерпола. Им нужно решение суда о содержании под стражей, а не о доставке в суд для избрания меры пресечения.

По утверждению прокуратуры, решение Интерпола не повлияет на процесс над Януковичем.

Государственная измена и "письмо Януковича"

Дело в отношении бывшего президента Украины передали в суд 14 марта 2017 года.

В ГПУ говорят, что получили неопровержимые документальные доказательства государственной измены Януковича. Одним из этих доказательств, по версии прокуратуры, является обращение экс-президента к лидеру РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на украинскую территорию.

Верховная Рада отстранила Януковича от должности 22 февраля 2014 года, и вскоре он бежал в РФ.

В то время Россия не признавала новую украинскую власть, а президентом Украины считала именно Януковича.

4 марта 2014 года на заседании Совета безопасности ООН посол России Владимир Чуркин показал и зачитал письмо от г-на Януковича в адрес президента России с просьбой ввести войска.

Копірайт зображення AFP Image caption Виталий Чуркин 4 марта 2014 года на Совбезе ООН показывал письмо от Виктора Януковича с просьбой к РФ ввести войска в Украину

При этом он отметил, что это обращение получил именно президент России. Впоследствии генпрокуратура Украины получила официальное уведомление от ООН с фотокопией письма Януковича.

1 марта 2014 года Совет Федерации России поддержал просьбу Владимира Путина о разрешении на ввод войск в Украину.

Тогда же, во время обсуждения этого решения, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Клишас заявил, что Виктор Янукович обратился в верхнюю палату парламента РФ и поддержал всестороннюю помощь и защиту жителей Крыма.

"Это обращение является для нас достаточным основанием, чтобы поддержать обращение президента Владимира Путина, которое поступило к нам", - подчеркнул тогда Клишас.

Однако уже в 2017 году в администрации президента Владимира Путина и Совете Федерации заявили, что не получали письмо от Виктора Януковича о применении российских войск на территории Украины.

Image caption Виктор Янукович уже включался в украинский суд через видеосвязь

Такой официальный ответ украинская прокуратура получила от РФ в начале марта 2017 года.

Впоследствии, 16 марта 2017 года, представитель президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в администрации президента не получали официального письма от Януковича.

Он также не смог объяснить тот факт, что г-н Чуркин показывал письмо на заседании Совбеза ООН.

Г-н Чуркин умер в США 20 февраля 2017 года.

4 марта 2014 года о наличии обращения от Януковича заявлял и сам Владимир Путин.

Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года также подтвердил факт обращения к Владимиру Путину о введении российских войск в Украину и назвал его эмоциональным решением.

"Этот документ был, было эмоциональное решение, каким образом повлиять на наступление незаконных военных формирований, на насилие на Донбассе", - сказал Янукович.

Заочное осуждение

Процесс над Виктором Януковичем стал возможным благодаря введению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода.

Однако такой процесс могут не признавать г-н Янукович и его защита.

Сложности у прокуроров по такой процедуре начались с самого начала - с момента объявления подозрения в государственной измене. Это генпрокурор Юрий Луценко сделал в ноябре 2016 года во время заседания по другому делу - относительно пяти экс-бойцов "Беркута", где Виктор Янукович выступал как свидетель через видеосвязь из Ростова-на-Дону.

Г-н Луценко зачитывал обвинение во время перерыва в суде, и адвокаты Януковича утверждают, что их подзащитный не слышал подозрения, и его не вручили законно.

В более поздних интервью Янукович утверждал, что суть подозрения ему неизвестна.

Копірайт зображення ob.ki.court.gov.ua Image caption Вызов Виктора Януковича в суд

Прокуроры направили документы на все известные адреса Януковича, а также в суд Ростова, откуда включался через видеосвязь экс-президент.

16 марта Верховная Рада дала больше возможностей для прокуратуры заочно приговорить Виктора Януковича.

Депутаты внесли изменения в законодательство и, среди прочего, позволили вручать повестки относительно заочного осуждения не лично, а отправлять по последнему известному адресу.

Также лицо теперь считают оповещенным, если повестку опубликовали на сайте правоохранительных органов. Оболонский суд сделал это 19 апреля 2017 года.

Позиция Януковича

Все обвинения Виктор Янукович в интервью отрицал.

Приезжать в Украину он отказывается из-за опасений относительно собственной безопасности и недоверия к украинскому правосудию.

С весны 2014 года он живет в России.

Как заявил накануне его адвокат Виталий Сердюк в эфире канала "Эспрессо", защита считает заочное осуждение незаконным.

Относительно этого их подзащитный уже направил представление в Европейский суд по правам человека.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виталий Сердюк представляет интересы Виктора Януковича

"Виктором Януковичем уже подписана жалоба в Европейский суд по правам человека, в которой указано на несоблюдение права на доступ к правосудию и на незаконные попытки заочного осуждения. Этот иск подписан и передан моим английским коллегам для подачи в Европейский суд по правам человека", - сказал г-н Сердюк.

На вопрос, может ли Виктор Янукович принять участие в процессе через видеосвязь, г-н Сердюк отметил, что подзащитный "хочет участвовать в процессе".

При этом г-н Сердюк утверждает, что суд вызвал его клиента с нарушением закона. Мол, публикации в СМИ и направления повесток по последнему месту жительства в России - недостаточно.

Что это даст?

Даже в случае, если украинский суд заочно и осудит Виктора Януковича, остаются вопросы о его выдаче Россией. Это понимает украинская прокуратура, которая заявляет, что это только первый этап процесса относительно Виктора Януковича.

"Обвинительный приговор в этом производстве позволит применить конфискацию и конфисковать в пользу украинского государства все активы Януковича, сконцентрированные как в Украине, так и за ее пределами", - заявил в недавнем интервью заместитель генпрокурора Евгений Енин.

При этом он уточнил, что суд по госизмене - первая часть обвинений, а дальше могут быть процессы по узурпации власти и экономическим преступлениям.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководство Украины перед началом суда над Виктором Януковичем заявило о конфискации 1,5 млрд долларов его окружения

Накануне первого заседания по делу Януковича правоохранительные органы подняли информационную волну в отношении экс-президента.

28 апреля руководство государства заявило о возвращении в бюджет почти 1,5 млрд долларов "окружения Януковича", которые были арестованы в украинских банках.

А 1 мая Юрий Луценко сделал специальное телеобращение по поводу начала суда над Януковичем. Он обвинил экс-президента в содействии аннексии Крыма и решении конфликта на Донбассе. При этом добавил, что суд не будет "политическим судилищем".

"На этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством", - заявил генпрокурор.

Виталий Сердюк назвал процесс политическим, а все заявления властей вокруг этого - пиаром.

Судебный процесс может продлиться долго. Четких ограничений для завершения суда по заочному осуждению в законодательстве нет. Для прокуроров важно начать процесс до осени 2017 года, когда такой механизм перестанет действовать, но ранее начатые судебные разбирательства можно будет завершать по старым правилам.