Фотограф сняла свою смерть от взрыва мины

  • 4 мая 2017
Это фото Клейтон сделала в момент своей гибели Копірайт зображення Hilda Clayton
Image caption Это фото Клейтон сделала в момент своей гибели

Вооруженные силы США обнародовали фото, сделанное военным фотографом в момент, когда она и четверо афганских солдат погибли при взрыве снаряда.

Военный специалист Гильда Клейтон, которой было 22 года, и четверо солдат Национальной армии Афганистана погибли 2 июля 2013 года, когда во время учений разорвался минометный снаряд.

Американские войска обнародовали также фото афганца, которого специалист Клейтон учила фотожурналистике. Он был среди погибших в тот день.

Несчастный случай произошел в восточной области Лагман.

Эти фото опубликовал журнал Military Review.

"Смерть Клейтон показывает, что женщины-солдаты все чаще наравне с коллегами-мужчинами попадают в опасные ситуации", - пишет издание.

Фото взрыва Копірайт зображення US ARMY
Image caption Этот снимок был сделан афганским солдатом, которого тренировала Клейтон

Эти фото опубликовано с согласия родных Клейтон.

Специалист по технологиям визуальной журналистики, Гильда Клейтон родилась в штате Джорджия. В ее честь названа фотопремия, которую присуждает министерство обороны США.

Военные фотографы должны пройти пятидневное испытание на выносливость и техническую сноровку, чтобы иметь возможность выдвигаться на премию имени Специалиста Гильды Клейтон "Лучшая боевая камера".

Клейтон Копірайт зображення Army
Image caption Клейтон родилась в штате Джорджия
Один из претендентов на нынешнюю фотопремию имени Клейтон, апрель 2017 Копірайт зображення DVIDS
Image caption Один из претендентов на нынешнюю фотопремию имени Клейтон, апрель 2017

Все фото предоставлены Вооруженными силами США

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