Фотограф сняла свою смерть от взрыва мины
Вооруженные силы США обнародовали фото, сделанное военным фотографом в момент, когда она и четверо афганских солдат погибли при взрыве снаряда.
Военный специалист Гильда Клейтон, которой было 22 года, и четверо солдат Национальной армии Афганистана погибли 2 июля 2013 года, когда во время учений разорвался минометный снаряд.
Американские войска обнародовали также фото афганца, которого специалист Клейтон учила фотожурналистике. Он был среди погибших в тот день.
Несчастный случай произошел в восточной области Лагман.
Эти фото опубликовал журнал Military Review.
"Смерть Клейтон показывает, что женщины-солдаты все чаще наравне с коллегами-мужчинами попадают в опасные ситуации", - пишет издание.
Эти фото опубликовано с согласия родных Клейтон.
Специалист по технологиям визуальной журналистики, Гильда Клейтон родилась в штате Джорджия. В ее честь названа фотопремия, которую присуждает министерство обороны США.
Военные фотографы должны пройти пятидневное испытание на выносливость и техническую сноровку, чтобы иметь возможность выдвигаться на премию имени Специалиста Гильды Клейтон "Лучшая боевая камера".
Все фото предоставлены Вооруженными силами США