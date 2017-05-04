Фотограф сняла свою смерть от взрыва мины

Копірайт зображення Hilda Clayton Image caption Это фото Клейтон сделала в момент своей гибели

Вооруженные силы США обнародовали фото, сделанное военным фотографом в момент, когда она и четверо афганских солдат погибли при взрыве снаряда.

Военный специалист Гильда Клейтон, которой было 22 года, и четверо солдат Национальной армии Афганистана погибли 2 июля 2013 года, когда во время учений разорвался минометный снаряд.

Американские войска обнародовали также фото афганца, которого специалист Клейтон учила фотожурналистике. Он был среди погибших в тот день.

Несчастный случай произошел в восточной области Лагман.

Эти фото опубликовал журнал Military Review.

"Смерть Клейтон показывает, что женщины-солдаты все чаще наравне с коллегами-мужчинами попадают в опасные ситуации", - пишет издание.

Копірайт зображення US ARMY Image caption Этот снимок был сделан афганским солдатом, которого тренировала Клейтон

Эти фото опубликовано с согласия родных Клейтон.

Специалист по технологиям визуальной журналистики, Гильда Клейтон родилась в штате Джорджия. В ее честь названа фотопремия, которую присуждает министерство обороны США.

Военные фотографы должны пройти пятидневное испытание на выносливость и техническую сноровку, чтобы иметь возможность выдвигаться на премию имени Специалиста Гильды Клейтон "Лучшая боевая камера".

Копірайт зображення Army Image caption Клейтон родилась в штате Джорджия

Копірайт зображення DVIDS Image caption Один из претендентов на нынешнюю фотопремию имени Клейтон, апрель 2017

Все фото предоставлены Вооруженными силами США