"Деньги Януковича": не придется ли возвращать?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Когда-то команда Януковича обещала гражданам "Украину для людей"

В первые дни мая бюджет Украины пополнился благодаря решению суда о конфискации "денег Януковича" почти на 1,5 млрд долларов. Однако наблюдатели предостерегают, что это решение может быть обжаловано, и тогда средства придется возвращать.

По данным Государственной казначейской службы Украины, за первые четыре месяца текущего года в государственный бюджет поступило на 50% больше доходов, чем за тот же период 2016-го.

Произошло это не только за счет роста налоговых поступлений. Почти 29 млрд незапланированных гривен украинской казне принесла "спецконфискация".

Первая победа?

3 мая президент Петр Порошенко заявил, что на счета Госказначейства Украины поступили средства в размере 1,1 млрд долларов - во исполнение решения суда о конфискации "денег Януковича".

Копірайт зображення PRESIDENT.GOV.UA

Во время встречи с министром финансов Украины и главой НБУ (Центробанка страны) Порошенко сообщил, что еще 200 млн долларов в ценных бумагах передадут минфину и, в соответствии с законодательством, на эту же сумму уменьшат государственный долг страны.

По словам президента, за счет конфискации вырастут и валютные резервы НБУ - до 18,4 млрд долларов.

"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и украинского государства по восстановлению справедливости и вложению этих средств в украинскую армию, укрепление обороноспособности нашего государства и восстановление социальной справедливости, - заявил Порошенко. - Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной валюте".

После того как в начале апреля Киев получил четвертый транш кредита МВФ, валютные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долларов. Впоследствии к ним добавились еще 600 млн долларов финансовой помощи от ЕС. Следовательно, на конфискацию приходится 1,1 млрд долларов.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это очень важно для макрофинансовой стабильности государства: "Как глава Национального банка, я очень рада, что увеличатся наши чистые резервы".

Куда пойдут деньги

Куда на самом деле зачислили "средства Януковича" - в бюджет или на счета валютных резервов, - и на что их потратят, попытался уточнить вице-премьер Павел Розенко.

Он напомнил, что при принятии текущего бюджета некоторые расходы были запланированы уже с учетом этих средств. Большая сумма должна пойти на программы регионального развития и инфраструктурные проекты.

Вместе с тем президент Порошенко говорил об инвестировании конфискованных денег в украинскую армию, укрепление обороноспособности и восстановление социальной справедливости.

В бюджете 2017 года запланировано, что спецконфискация должна принести в казну 10,5 млрд гривен. В прошлом году при планах почти на 8 млрд гривен по этой статье в бюджет поступило всего 80 тысяч.

Суд районного масштаба

Комментируя первое масштабное пополнение бюджета конфискованными средствами, Порошенко сказал, что ожидает дальнейших судебных решений "о возвращении денег, которые были украдены у украинского народа".

По его словам, на сегодняшний день ни одной жалобы на это решение не поступило. "И так называемых собственников, заявивших свои претензии на эти деньги, так и не появилось", - добавил Порошенко.

Об этом же говорил и генеральный прокурор Игорь Луценко, упоминавший сумму в 1,5 млрд долларов.

"Йес! Мы это сделали. На основании материалов расследования прокуратуры сил АТО вступило в законную силу решение суда о конфискации в госбюджет Украины около 1,5 млрд долларов так называемого "общака" Януковича и Ко", - написал генпрокурор в Facebook.

Копірайт зображення WWW.FACEBOOK.COM/LlutsenkoYuri/ Image caption Генпрокурор Юрий Луценко (в центре) опубликовал в Facebook свое фото с секретарем РНБО Александром Турчиновым (справа) и главой "Ощадбанка" Андреем Пышным

Решение о конфискации средств принял районный суд в Краматорске. Поскольку в течение месяца обжалований не было, решение вступило в силу, уточнил генпрокурор.

В конце января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах компаний, которые, как считают правоохранительные органы, связаны со свергнутым президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, бывшими украинскими чиновниками и связанными с ними лицами.

Креативный отъем?

Как будут развиваться события вокруг этого дела, можно будет понять только после обнародования решения суда, считает один из авторов украинской конституции, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова Виктор Мусияка.

"Нам объявили, что есть решение, на основе которого мы получили эти благословенные полтора миллиарда. Я юрист, я должен увидеть решение. Пока нет обнародованного решения, комментировать нечего", - пояснил он.

Активисты антикоррупционного движения на Украине также весьма сдержанно оценивают первую конфискацию средств, "украденных у украинского народа".

"Если минимально упростить, то произошло следующее: взяли одного из фиктивных владельцев [счетов] - человека, который никто и звать его никак, который за 500 долларов продал свои паспортные данные. Этому человеку на допросе показали аналитику Государственной службы финансового мониторинга. И он сказал: да, я член преступной группы, все именно так и произошло. И только на основе этого конфисковали все активы", - объясняет председатель правления Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ Виталий Шабунин.

Он считает, что "на 90%" решение Краматорского суда будет обжаловано, поскольку, по его выражению, "эта конфискация была оформлена, мягко говоря, очень креативно".

"Я убежден, что владельцы этих средств обратятся в арбитраж, чтобы отобрать эти средства, да еще и с процентами", - говорит эксперт, добавляя, что его настораживает правовая неоднозначность процесса.

"Конфисковать эти деньги можно было юридически грамотнее, с бетонной доказательной базой, а главное - без возможности их вернуть назад, если бы Генпрокуратура просто делала свою работу и расследовала эти преступления", - утверждает он.

Как похудела "украинская мечта"

Image caption После бегства президента Януковича в феврале 2014 года были обнародованы кадры того, как на территорию "Межигорья" въезжают грузовики и садится вертолет

"Сухой остаток. Существенного прогресса в расследовании банды Януковича не произошло", - пишет в своем блоге на сайте "Украинской правды" депутат Сергей Лещенко. Он называет громкие заявления представителей власти "пиар-представлением на всю страну", цель которого - "имитация прогресса с коррупционными делами".

Историк и экс-депутат Николай Томенко в своем блоге на сайте "Обозреватель" напоминает, что ровно три года назад, в конце апреля 2014 года, после побега в Россию бывшего президента Виктора Януковича, тогдашний генпрокурор Украины Мохницкий на форуме в Лондоне рассказывал, что Янукович вывез из Украины "более 100 млрд долларов, и только наличными в грузовиках он перевез через границу не менее 32 млрд долларов".

"Таким образом, - пишет Николай Томенко, - большая "украинская мечта" за три года "похудела" в сто раз - со 100 млрд долларов до 1,1 млрд!"