Интерпол снял с розыска всех чиновников времен Януковича

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Янукович был в розыске Интерпола с января 2015 года

Международная организация уголовной полиции сегодня не разыскивает ни одного из чиновников времен Виктора Януковича, включая самого экс-президента.

3 мая Интерпол сообщил о прекращении розыска экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра.

В августе 2014 года президент Петр Порошенко заявлял, что в базе Интерпола - 27 бывших украинских чиновников. Менее чем через три года уже никого из них Интерпол не ищет.

В этом списке были экс-премьер Николай Азаров, бывший секретарь СНБО и экс-глава президентской администрации Андрей Клюев, экс-министры Эдуард Ставицкий, Раиса Богатырева, Сергей Арбузов, Юрий Колобов, Александр Клименко, бывший руководитель государственной компании "Укрспирт" Михаил Лабутин, экс-депутат от Партии регионов Александр Шепелев, бизнесмены и депутаты Сергей Курченко, Сергей Клюев, Юрий Иванющенко.

Главное обвинение в их адрес - хищение государственных средств и имущества. По некоторым из бывших чиновников возбуждены уголовные дела за преступления против активистов Евромайдана.

Сторонникам Януковича и "зрадофилам" не стоит радоваться решению Интерпола. (...) Эту проблему мы решим Юрий Луценко, Генеральний прокурор Украины

Кроме того, недавно Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко, которого НАБУ обвиняет в причинении государству ущерба на сумму 3 млрд грн.

На сайте организации можно найти только одну фамилию, связанную с периодом президентства Виктора Януковича - бывшего судьи Николая Чауса, который в 2014 году принимал решение против активистов "Автомайдана".

В апреле прошлого года он закрыл дело Юрия Иванющенко, в результате чего Интерпол снял его с розыска. Сам Николай Чаус, по разным данным, сейчас находится в Молдове.

Большинство из упомянутых экс-чиновников, согласно сообщениям правоохранительных органов, находятся в России.

Оправдание прокуратуры

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что снятие с розыска экс-президента и его окружения произошло из-за несовершенства украинского законодательства в части установления меры пресечения в отношении подозреваемых.

Речь идет о том, что согласно правилам Интерпола, в международный розыск могут объявить лицо, которое суд постановил взять под стражу - в качестве меры пресечения.

В то же время, если суд разрешил только задержать лицо, - чтобы решить, брать ли его под стражу, - Интерпол его разыскивать не может.

В прокуратуре отмечают, что некоторые суды Киева отказываются принимать решение о содержании под стражей без участия подозреваемого.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Генпрокурор Юрий Луценко считает, что "настойчивые оптимисты" исправят ситуацию и подозреваемые снова будут в списке Интерпола

Генпрокурор Юрий Луценко не считает существенной проблемой для Украины последнее решение Интерпола.

В частности, он говорит, что повторное объявление в международный розыск может произойти либо после того, как это процедурное требование будет выполнено, либо уже после окончательного обвинительного судебного приговора.

"Сторонникам Януковича и "зрадофилам" (сторонники измены, предательства. - прим. Ред.) не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим. Либо убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола, либо получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания", - написал Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

В то же время, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев предполагает, что решение объясняется попытками Интерпола отстраниться от обвинений в политической ангажированности.

"Весь этот вал отказов Интерпола (...) может быть связан с резолюцией ПАСЕ, которая была принята 10 дней назад и в которой говорится о "политических признаках" использования организации. Только вот почему-то выполнять резолюцию Интерпол начал не с преследуемых режимами правозащитников или оппозиционеров, а с ворюг-казнокрадов", - написал он в Facebook.

Весь этот вал отказов Интерпола (...) может быть связан с резолюцией ПАСЕ, которая была принята 10 дней назад и в которой говорится о "политических признаках" использования организации Владимир Арьев, глава делегации в ПАСЕ

Резолюция ПАСЕ называется "Злоупотребление в использовании системы Интерпола: необходимость получения больших правовых гарантий".

"В последние годы некоторые государства-члены Интерпола злоупотребляли системой "красных карточек" для достижения собственных политических целей и для того, чтобы подавить свободу слова или чтобы преследовать членов политической оппозиции за пределами страны", - говорится, в частности, в резолюции.

Хронология отказов

В предыдущие годы отказов выставить "красные карточки" украинским экс-чиновникам также хватало.

Еще в июне 2015 года Интерпол отказался выставить "красную карточку" бывшим руководителям ГПУ и МВД Виктору Пшонке и Виталию Захарченко.

Украинские правоохранители подозревают их в причастности к гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году.

Также Международная организация уголовной полиции отказалась объявить в розыск еще нескольких бывших чиновников, которые, по мнению правоохранительных органов, виновны в избиении и расстреле людей на Майдане.

В частности, экс-заместителя секретаря СНБО Рената Кузьмина, бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, бывшего командира "Беркута" Дмитрия Садовника.

Во всех этих случаях Интерпол, ссылаясь на свои уставные документы, пришел к выводу, что подозрения, выдвинутые экс-чиновникам, связаны с изменением политической ситуации в стране.

В августе 2014 года президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявлял, что в базе международного розыска Интерпола - 27 бывших украинских чиновников.

В январе 2015 года бывший генпрокурор Виталий Ярема утверждал, что Интерпол объявил в розыск восемь человек, хотя Украина посылала запросы относительно 22-х.

Он назвал эти восемь фамилий: Виктор Янукович, Александр Янукович, Николай Азаров, Сергей Курченко, Раиса Богатырева, Сергей Арбузов, Эдуард Ставицкий, Юрий Колобов.

А уже в конце апреля 2015 года заместитель генпрокурора Юрий Столярчук заявлял, что в международный розыск Интерпол объявил 12 украинских экс-чиновников.

В октябре 2016 года стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего премьер-министра Николая Азарова и министра доходов и сборов Александра Клименко.

Согласно объяснению украинского бюро, их адвокаты предоставили опровержение на информацию, предоставленную Интерполу генпрокурором.

В последние два года фамилии других лиц из окружения Виктора Януковича также сняли с сайта.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрия Колобова задержали в Испании по требованию Украины два года назад, но в экстрадиции отказали

Одного из бывших членов правительства - Юрия Колобова - в марте 2015 года задержали в Испании по требованию Украины, но в экстрадиции ему отказали.

Прокуратура обвиняет его в растрате средств "Укртелекома", но в марте 2016-го получила официальный отказ от правоохранительных органов Испании.

Кто виноват и что делать?

"К сожалению, вопрос снятия санкций с Януковича превратился в очередную пиар-войну. (...) Луценко дал исчерпывающее объяснение, почему снята "красная карточку": Интерпол требует решение суда о "содержании под стражей ", некоторые суды отказываются принимать такое решение. Нынешние крики, кроме поднятия недоверия к прокуратуре, несут еще одну миссию - они зарождают сомнения в вине Януковича. И именно это - главная линия защиты Януковича", - подчеркнул депутат фракции БПП Вадим Денисенко в Facebook.

Депутат парламента Сергей Лещенко считает, что отсутствие судебных приговоров по делам бывших чиновников и - как следствие - снятие их с розыска Интерпола может свидетельствовать о "бизнес-сделке" действующей власти и команды Януковича.

С этими людьми договорились Сергей Лещенко, депутат Верховной Рады Украины

"Снятие с розыска братьев Клюевых вызвало один вопрос: если можно было за две недели получить приговор и забрать у Януковича полтора миллиарда - тогда что мешало осудить Клюева и забрать у него электростанции? Что мешало осудить и забрать активы Иванющенко, включая его "Межигорье" в Конче-Заспе что мешало осудить Злочевского и забрать его "Бурис"? Что мешало аналогично осудить Ставицкого и забрать "БРСМ-Нефть"? Знаете, что? С этими людьми договорились", - цитирует Сергея Лещенко сайт партии "Демократический альянс".

Руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что решение о снятии с розыска Виктора Януковича будет обжаловано.

Он также отвергает обвинения некоторых политиков и экспертов в том, что следствие не передало Интерполу достаточные доказательства вины экс-чиновников.

В то же время, через три года после отстранения Виктора Януковича, ни по одному уголовному делу против чиновников судебных приговоров нет.