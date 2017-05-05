Giro d'Italia: розовые гонки с юбилейным лоском

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цвет "Джиро" остается розовым, поскольку основатель гонки - миланская Gazzetta dello Sport - по сей день печатается на розовой бумаге

В пятницу спортивную Италию охватит велосипедный бум. Розовым облаком он зависнет над Сардинией, затем перенесется на Сицилию и, покружив над вулканом Этна, двинется на материк. Там юбилейные 100-е гонки "Джиро д'Италия" продолжат триумфальное шествие по Аппенинам.

Преодолев Альпы, 28 мая они окажутся в Милане, где под готическими шпилями знаменитого собора Дуомо состоится коронация чемпиона.

"Сто - магическое число", - готовит нас к чуду "Гарибальди" официальный буклет итальянского гранд-тура. История "Джиро" началась в далеком 1909-м году и прерывалась только на время двух мировых войн.

Ожидается, что "розовая многодневка" (Corsa rosa) соберет на обочинах равнинных шоссе и горных серпантинов не менее 8 млн зрителей, и еще 800 млн на пяти континентах посмотрят гонки по телевизору.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 37-летний итальянский велогонщик Микеле Скарпони погиб во время тренировки 22 апреля

Единственным обстоятельством, затмившим праздник, стала гибель победителя "Джиро-2011" Микеле Скарпони. За две недели до старта харизматичного итальянского ветерана на тренировке сбила машина.

Команда Скарпони "Астана" решила оставить за ним его стартовый номер и не выставлять замену.

Дань прошлому

Для итальянцев, одержимых велоспортом, столетие гранд-тура является поводом для национальной гордости и стимулом еще с большей страстью болеть за своих.

Эти настроения уловили организаторы. Они заявили, что хотят сделать из юбилейных гонок "листовку, с гордостью представляющую Италию миру" и яркое зрелище, "отдающее дань прошлому и смотрящее в будущее".

Для этого они составили особый маршрут - только по Италии, с посещением отдаленных уголков и почти всех провинций.

"Как красная рубашка Гарибальди, "Джиро" в этом году розовой нитью словно бы "сшивает" страну воедино в период кризисов и раздоров", - пишет Андреа Монти, главный редактор Gazzetta dello Sport.

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Гонки стартуют на Сардинии, куда заезжают крайне редко, и пройдут по всем основным местам итальянской велосипедной славы - посетят города и горные перевалы, где родились или завоевали свои эпические победы великие Джино Бартали, Фаусто Коппи, Феличе Джимонди, Марко Пантани.

Почему розовый?

Люди, далекие от велоспорта, часто удивляются "немужественной" розовой окраске "Джиро", в отличие, например, от желтого "Тур де Франс" или красного испанской "Вуэльты".

Этому есть простое объяснение: основатель "Джиро", миланская Gazzetta dello Sport, до сих пор печатается на розовой бумаге.

Впрочем, попробуйте назвать немужественными людей, которые наматывают на велосипеде за три недели более 3500 километров с суммарным набором высоты 44 тысячи метров!

Велогонщики, проехавшие хотя бы один этап в Maglia rosa, розовой майке лидера, запоминают этот день на всю жизнь.

Фавориты готовятся заранее, запасаясь розовыми велосипедами, шлемами и даже ботинками, а некоторые владельцы команд даже красят волосы в розовый цвет в честь победы своих подопечных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Презентация маек к юбилейным гонкам "Джиро д'Италия"

Гонщики сражаются за розовую майку из последних сил, даря болельщикам незабываемое зрелище.

В прошлом году итальянец Винченцо Нибали совершил настоящий подвиг, преодолев на первый взгляд безнадежное пятиминутное отставание от лидеров - Стевена Крьойсвейка и Эстебана Чавеса.

При этом голландец Крьойсвейк больно врезался в сугроб, но продолжил борьбу, а молодой колумбиец Чавес драматично проиграл горную дуэль опытному Нибали на глазах у своих родителей, которые специально прилетели из Южной Америки.

Самый украинский из гранд-туров

"Джиро" по праву считается самым украинским из всех трех гранд-туров. Именно здесь украинцы ближе всего подошли к недоступной пока победе в общем зачете: Сергей Гончар занял второе место в генеральной классификации в 2004-м году, а Ярослав Попович - третье в 2003-м. Оба попали в элитный список гонщиков, которые хотя бы раз примерили розовую майку лидера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ярослав Попович на гонках в 2004 году

На отдельных этапах "Джиро" украинцы побеждали одиннадцать раз. Это удавалось Сергею Гончару, Владимиру Пульникову, Сергею Ушакову и Александру Гонченкову.

К сожалению, действующие гонки пройдут без украинцев. Андрей Гривко, единственный представитель страны в высшем профессиональном дивизионе, был дисквалифицирован на полтора месяца за удар в лицо немецкому звездному спринтеру Марселю Киттелю. Впрочем, в последние годы Гривко пропускал "Джиро" и ездил преимущественно на "Тур де Франс".

Доминирование итальянцев

На "Джиро" предсказуемо доминируют итальянцы, которые выигрывали гонки 69 раз. За ними с большим отставанием идут бельгийцы с семью победами, пять из которых на счету лучшего гонщика всех времен и народов Эдди Меркса.

Как и Меркс, по пять чемпионских титулов на "Джиро" выигрывали итальянские легенды прошлых лет: Альфредо Бинда и Фаусто Коппи.

Надежда на "Сицилийскую акулу"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Действующий чемпион и двукратный победитель "Джиро" Винченцо Нибали получил прозвище "Сицилийская акула"

Перед действующим чемпионом, двукратным победителем "Джиро" Винченцо Нибали, которого прозвали "сицилийской акулой", стоит нелегкая задача - не разочаровать Италию в юбилей.

Главная надежда страны - молодой, но уже титулованный гонщик команды "Астана" Фабио Ару - объявил, что пропустит гонки из-за травмы.

Нибали написал своему бывшему товарищу по команде, а теперь сопернику, трогательное открытое письмо, призывая его не падать духом и все-таки стартовать на Сардинии, "ведь чудеса случаются".

Ару ответил, что не может позволить себе приехать на "Джиро" неподготовленным.

При отсутствии Ару лидером "Астаны" объявили Микеле Скарпони, который сыграл ключевую роль в победе Нибали на "Джиро" в прошлом году. Утром 22 апреля мир велоспорта шокировала новость о гибели "Скарпа" под колесами автомобиля. Тридцатисемилетний ветеран был в отличной спортивной форме и готовился к своим любимым гонкам.

"Кондор" и компания

"Акуле" придется нелегко. Его главным соперником будет один из сильнейших "горняков" последних лет, "Кондор с Анд" Наиро Кинтана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наиро Кинтана - один из сильнейших горных велогонщиков последних лет

Миниатюрный индеец стал настоящим кумиром Колумбии после того, как выиграл "Джиро" и "Вуэльту" и несколько раз побывал на пьедестале "Тур де Франс".

В этом году Кинтана поставил себе гроссмейстерскую задачу - сделать "дубль", то есть победить на "Джиро" и на "Туре" в один и тот же год. Последний раз это удавалось только легендарному Марко Пантани в 1998-м и так и не удалось знаменитому испанцу Альберто Контадору.

Именно Кинтана имеет высокие шансы на победу, считают букмекеры.

Кроме Нибали и Кинтаны, претендентами на пьедестал также считаются британцы Герейнт Томас и Адам Йейтс, баск Микель Ланда, голландцы Том Дюмулен и Бауку Моллема, француз Тибо Пино и россиянин Ильнур Закарин.

"Тур" или "Джиро"?

Победить на "Джиро" может и "темная лошадка". Так, в 2012 году чемпионом неожиданно стал канадец Райдер Хешедаль. До него были и другие.

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Непредсказуемость и хаотичность придают "Джиро" особую привлекательность.

Этим итальянская многодневка отличается от еще более престижного французского "Тура" - гонок, где ставки невыносимо высоки и где математический расчет и строгое выполнение командных стратегий фаворитами сводят интригу к минимуму.

А Corsa rosa - это прежде всего вдохновение. Это сумасшедшие атаки и отчаянные преследования на сверхвысоких, заснеженных вершинах. Это бескомпромиссные битвы на грани человеческих возможностей на перевалах Стельвио и Мортироло. Это удивительная интрига, которая закончится только тогда, когда розовое облако сойдет на Дуомо в Милане.