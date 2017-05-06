Kyiv Art Week: Ван Гог, Пикассо и Лихтенштейн

На Kyiv Art Week в Киеве собрали работы из 23 галерей Украины, Германии, Польши, Грузии и Бразилии.

Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

В рамках спецпроекта "Музей частных коллекций" демонстрируют работы Роя Лихтенштейна, Роберта Индианы, Хельмута Ньютона, Дэвида Хокни и других выдающихся художников, которые хранятся у частных коллекционеров.

Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

В зоне "Почувствуй искусство" можно почувствовать запах и прикоснуться к болгарскому перцу с картины Дэвида Хокни или сыграть мелодию на работе Василия Кандинского.

Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

Кроме того, на неделе искусства демонстрируют работы украинских художников. В частности, Александра Гнилицкого, Сергея Браткова и Георгия Сенченко (работа последнего на фото ниже).

Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

Kyiv Art Week продлится до 7 мая.

Копірайт зображення Yevhenii Vlasov