Kyiv Art Week: Ван Гог, Пикассо и Лихтенштейн

  • 6 мая 2017

На Kyiv Art Week в Киеве собрали работы из 23 галерей Украины, Германии, Польши, Грузии и Бразилии.

Kyiv Art Week Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

В рамках спецпроекта "Музей частных коллекций" демонстрируют работы Роя Лихтенштейна, Роберта Индианы, Хельмута Ньютона, Дэвида Хокни и других выдающихся художников, которые хранятся у частных коллекционеров.

Kyiv Art Week Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

В зоне "Почувствуй искусство" можно почувствовать запах и прикоснуться к болгарскому перцу с картины Дэвида Хокни или сыграть мелодию на работе Василия Кандинского.

Kyiv Art Week Копірайт зображення Yevhenii Vlasov
Kyiv Art Week Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

Кроме того, на неделе искусства демонстрируют работы украинских художников. В частности, Александра Гнилицкого, Сергея Браткова и Георгия Сенченко (работа последнего на фото ниже).

Kyiv Art Week Копірайт зображення Yevhenii Vlasov

Kyiv Art Week продлится до 7 мая.

Kyiv Art Week Копірайт зображення Yevhenii Vlasov
Kyiv Art Week Копірайт зображення Yevhenii Vlasov