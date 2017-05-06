Негражданин Артеменко: что кроется за указом президента?

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Андрей Артеменко не исключил, что будет обжаловать в суде указ о лишении его гражданства

Лишение украинского гражданства Андрея Артеменко повлекло за собой дискуссии о том, насколько юридически выверенным является соответствующий указ президента и не кроются ли за ним политические мотивы.

Несмотря на различные оценки этого решения, эксперты и правозащитники говорят, что украинское законодательство содержит противоречия в части о нормах лишения гражданства.

Поэтому вполне возможно, что за этим последуют обращения в суд, в том числе Конституционный.

Факт лишения гражданства Андрея Артеменко был подтвержден 5 мая, несмотря на то, что сообщения в СМИ о соответствующем указе президента появились еще неделю назад. Государственная миграционная служба сообщила: "Президент Украины издал указ о потере гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также таковыми, которые добровольно получили гражданство иностранных государств".

Это первое за почти 26 лет независимости решение такого рода и, по-моему, оно противоречит принципам правового государства Евгений Захаров, правозащитник

Сам указ до сих пор не обнародован, его нет на сайте президента Украины. В копии документа, которую распространяют депутаты парламента через социальные сети, указаны, помимо Андрея Артеменко, имена еще четырех человек, в том числе экс-заместителя Саакашвили в Одесской облгосадминистрации Александра Боровика.

Оправдана ли спешка?

Глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает указ о прекращении гражданства Андрея Артеменко преждевременным.

Он делает акцент на противоречиях между законом о гражданстве и Конституцией. С одной стороны, Основной закон устанавливает, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. С другой - закон о гражданстве основанием для его потери называет получение гражданства другой страны.

"Это очевидное противоречие должно решаться в пользу Конституции, которая имеет высшую юридическую силу, пока Конституционный суд не растолкует эту коллизию ... Это первое за почти 26 лет независимости решение такого рода и, по-моему, оно противоречит принципам правового государства", - написал Евгений Захаров в Facebook.

"Это правовая лакуна в украинском законодательстве, в которую попала администрация президента, - считает директор Института гражданского общества Виталий Кулик. - Очевидно, будет обращение в Конституционный суд, очень возможно, что будут звучать обвинения в том, что президент использует свои полномочия для влияния на своих оппонентов".

Очевидно, будет обращение в Конституционный суд, очень возможно, что будут звучать обвинения в том, что президент использует свои полномочия для влияния на своих оппонентов Виталий Кулик, эксперт

В комментарии ВВС Украина Виталий Кулик заявил, что согласно информации его источников, Андрей Артеменко лично предоставил документы, подтверждающие наличие у него паспорта гражданина Канады.

Об этом говорит и лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Он утверждает, что эти данные его бывший коллега по фракции предоставил прокуратуре Крыма. Олег Ляшко, в отличие от экспертов, убежден в законности президентского указа.

"Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция запрещает лишать гражданства. Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает. Согласно Конституции Украины порядок прекращения украинского гражданства устанавливается законом. Закон Украины "О гражданстве" в качестве одного из оснований для утраты украинского гражданства предусматривает, в частности, добровольное получение гражданства другого государства", - сказал Олег Ляшко.

"Но вопрос в другом - есть ли у него сейчас гражданство этой страны или только паспорт, который он себе оставил - задается вопросом эксперт Виталий Кулик. - Если есть только паспорт, то есть определенная коллизия, в которую попал президент. Если же Андрей Артеменко имеет другое гражданство параллельно с украинским, то он совершил преступление, за которое предусмотрена ответственность, в том числе, лишение мандата депутата".

Как отметила на своей странице в Facebook депутат фракции БПП Ирина Фриз, Андрей Артеменко утратил мандат члена парламента автоматически, поскольку закон о статусе народного депутата предусматривает, что "полномочия прекращаются досрочно в случае прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины".

Сам Андрей Артеменко еще до подтверждения президентского указа заявил, что считает его антиконституционным и обжалует в суде.

Также он сказал, что еще в 2014 году, когда узнал, что будет зарегистрирован кандидатом в депутаты от Радикальной партии, официально обратился в "соответствующие органы", аннулировал свой паспорт и подал заявление о прекращении гражданства Канады.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Президент предоставил украинское гражданство Александру Боровику в марте 2015 года, а в апреле 2017 года - забрал

Влияние на оппонентов?

Экспертов беспокоит не только юридическая коллизия вокруг лишения гражданства. Но и тот факт, что указ президента в отношении Андрея Артеменко появился вскоре после того, как The New York Times опубликовала статью о том, что украинский депутат передал администрации Трампа план решения конфликта на Донбассе, который, как говорится в статье, предусматривает вывод "российских войск" из Донбасса, снятие санкций с России и проведение референдума о передаче Крыма в аренду России.

Этот его поступок коллеги-депутаты назвали предательским, а Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту государственной измены.

"Ждем передачи дела в суд и привлечения Артеменко к ответственности за государственную измену", - отметила член президентской фракции БПП в парламенте Ирина Фриз.

Кроме того, Андрей Артеменко, по данным газеты, рассказывал о возможных коррупционных действиях со стороны президента Порошенко.

Об избирательности в вопросе лишения гражданства заявил также экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили. Защищая Александра Боровика как человека, борющегося с коррупцией в Одесской области, он подчеркнул опасность этого прецедента.

"Решение Порошенко очень опасно, так как по этой же логике больше миллиона украинцев, имеющих иностранное гражданство, могут быть выдворены из страны. И еще один вопрос. Больше половины руководства администрации президента и БПП также имеют минимум один иностранный паспорт. Принципиальность гаранта распространяется только на политических оппонентов, или она коснется и его временных соратников?" - пишет он на своей странице в Facebook.

Сам Александр Боровик не объяснил, что могло послужить причиной прекращения его украинского гражданства. Однако эксперты предполагают, что могли быть документальные подтверждения его немецкого гражданства.

Эксперт Виталий Кулик в комментарии ВВС Украина отмечает: "Если основанием для потери гражданства были документальные доказательства в отношении и Артеменко, и Боровика, то возникает вопрос: почему не лишают гражданства Романа Насирова, если НАБУ обнародовало официальные письма из Британии о его гражданстве?"

Андрей Артеменко в марте в кулуарах парламента рассказывал, что, по его подсчетам, около 100 депутатов имеют, кроме украинского, гражданство других государств.

Как выяснило агентство "Украинские новости" в администрации президента, Петр Порошенко в течение почти трех лет пребывания в должности прекратил гражданство Украины 18676 лиц.