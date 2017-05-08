Марин Ле Пен станцевала после поражения на выборах

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен решила долго не грустить по поводу своего поражения на выборах.

Через два часа после объявления предварительных результатов, которые показали уверенную победу Эммануэля Макрона, Ле Пен пустилась в танец.

Французский телеканал TF1 в прямом эфире показал Ле Пен танцующей под музыку со своими соратниками и сторонниками.

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней центрист Эммануэль Макрон набрал 66,06%, а его соперница - 33,94%.

После поражения лидер ультраправых пообещала "глубокие изменения" в их движении.

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