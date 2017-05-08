Макрон об Украине, Донбассе и России: основные заявления

Копірайт зображення AFP Image caption Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции

Победитель президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон считался лояльным к Украине и, в отличие от свой соперницы Марин Ле Пен, делал достаточно резкие заявления в отношении России и ее роли в конфликте на Донбассе.

Центрист Эммануэль Макрон, долгое время считавшийся "темной лошадкой", сумел выйти в лидеры в последние месяцы избирательной гонки.

На финише за него агитировали почти все ключевые политические силы Франции, опасаясь победы радикальных националистов во главе с Марин Ле Пен.

В ходе избирательной кампании Эммануэль Макрон крайне редко касался темы Украины и конфликта на Донбассе, хотя именно Франция является участником минского процесса и "нормандской четверки" по урегулированию вооруженного противостояния.

Однако на финише он занял четкую критическую позицию в отношении России, особенно в свете ее роли в конфликте на Донбассе. В то время, как его конкурентка поддерживала Россию и даже признала аннексированный Крым частью российского государства.

О санкциях

Еще в январе 2016 года в должности министра экономики Макрон посетил Россию. Тогда он выразил надежду, что вскоре санкции в отношении России будут сняты.

"Цель, которую мы все с вами разделяем - обеспечить к лету этого года возможность снять санкции в случае, если пункты Минских соглашений будут выполняться", - заявил он во время встречи с российскими бизнесменами.

Копірайт зображення AFP Image caption Эммануэль Макрон во время визита в Россию. На встрече с тогдашним министром экономики Алексеем Улюкаевым

Тогда это заявление расценили как позицию французских бизнесменов, которые будет добиваться отмены санкций, введенных в том числе из-за аннексии Крыма.

В апреле 2016-го он создал свою партию "Вперед!", подчеркнув, что его политсила является "ни левой, ни правой".

Он продолжал настаивать на том, что снятие санкций возможно только после выполнения Россией Минских соглашений.

Такую же позицию неоднократно озвучивали практически все лидеры западных стран - Франция, Германия и США.

2 марта 2017 года Макрон в качестве кандидата на президентских выборах заявил, что диалог с Россией необходим, но вести его нужно с твердых позиций.

"Необходимо вести диалог с российскими властями, но диалог требовательный. С Россией нужно поддерживать контакт", - заявил французский политик.

Вопрос отмены санкций в отношении РФ он увязывал с выполнением Минских соглашений.

Осторожная критика России

В ходе избирательной кампании и во время дебатов он все же делал хоть и осторожные, но критические заявления в отношении России.

Копірайт зображення AFP Image caption Макрон занимает проевропейскую позицию

Так, во время дебатов он настаивал, что не намерен заключать какое-либо соглашение с Россией.

"Я не буду развивать нашу независимость путем сближения с Путиным", - отвечал он на пророссийские заявления других кандидатов, в частности, Ле Пен.

А в преддверии второго тура выборов заявил, что "Россия должна выполнить свои обязательства по Донбассу и Сирии".

Добавив, что намерен обсуждать эти вопросы с Москвой.

"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - заявил Эммануэль Макрон.

Против российской прессы

Более того, определенные антироссийские нотки появились в заявлениях его команды на фоне слухов о "гомосексуализме" Макрона.

Их якобы распространяли государственные российские СМИ.

В ответ руководитель избирательной кампании Макрона Ричард Ферранд заявил о сотнях попыток хакерских атак из России и фейковых новостях, направленных против их кандидата.

Копірайт зображення AFP Image caption Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен во время крайне накаленных телевизионных дебатов

"Мы должны посмотреть на факты: два главных российских СМИ - Russia Today и Sputnik - принадлежащие государству, распространяют фейковые новости", - заявил Ферранд.

Такие предполагаемые действия Москвы глава избирательной кампании объяснил тем, что Макрон выступает за сильную Европу, которая противостоит России. А другие кандидаты, дескать, более дружественны к России.

Эти российские СМИ даже заявляли, что штаб Макрона отказал им в аккредитации. Позже в команде кандидата заявляли, что исключают возможность присутствия журналистов Russia Today и Sputnik на своих мероприятиях.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав подобные обвинения ложью.

По его словам, Россия не вмешивается в избирательный процесс в других государствах.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию французской стороны в отношении российских СМИ "вопиющей".

В пятницу накануне второго тура голосования штаб Макрона заявил, что оказался жертвой "массированного и скоординированного" взлома своих серверов, в ходе которого было похищено около 9 гигабайт переписки членов партии и участников предвыборной кампании Макрона, а также некоторые финансовые документы.