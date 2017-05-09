Как польский корабль защитил от немцев британский остров Уайт
Ваше устройство не поддерживает воспроизведение

Как польский корабль защитил от немцев британский остров

  • 9 мая 2017

Польский эсминец "Блыскавица" ("Молния") защитил британский остров Уайт в мае 1942 года, когда его атаковали более 160 немецких бомбардировщиков.

На причале у города Каус теперь стоит корабль в память о событиях 1942 года.