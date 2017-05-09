Как польский корабль защитил от немцев британский остров

Польский эсминец "Блыскавица" ("Молния") защитил британский остров Уайт в мае 1942 года, когда его атаковали более 160 немецких бомбардировщиков.
На причале у города Каус теперь стоит корабль в память о событиях 1942 года.
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Польский эсминец "Блыскавица" ("Молния") защитил британский остров Уайт в мае 1942 года, когда его атаковали более 160 немецких бомбардировщиков.
На причале у города Каус теперь стоит корабль в память о событиях 1942 года.