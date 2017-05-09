Какая она - первая леди Франции Бриджит Макрон?

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"Бриджит! Бриджит! Бриджит!" - скандировала толпа, когда она вышла на сцену с мужем - новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кто она, новая первая леди?

Прежде всего - их отношения не совсем обычны.

Макрон признал, что они с возлюбленной хоть и не являются "нормальной парой", но все же они - "пара настоящая".

У супругов разница в возрасте 24 года - так же, как у Дональда и Мелании Трамп. Ему - 39, ей - 64, она вела театральный кружок в частной школе, где учился Макрон.

В 1993 году 39-летняя Бриджит работала учительницей в частной школе La providence, там в нее и влюбился 15-летний школьник Эммануэль Макрон.

"Я была очарована его умом", - говорила она.

Как и ее супруг, Бриджит Тронье родилась в городке Амьен на севере Франции и тоже происходит из буржуазной семьи, владевшей известными местными кондитерскими. В 20 лет она вышла замуж за банкира Андре-Луи Озьера, в браке с которым родила троих детей.

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Родители Эммануэля видели, что сын влюбился, но, кажется, не подозревали, кто был объектом его страсти.

Они думали, что это одноклассница парня Лоранс Озьер. А на самом деле он любил ее мать, пишет биограф Анне Фулда.

Когда же об отношениях учительницы с учеником стала ходить молва, родители Эммануэля попросили Бриджит держаться подальше от парня до его совершеннолетия. "Не могу ничего обещать", - якобы ответила та.

Уже через два года - в 17 - будущий президент Франции сказал 40-летней Бриджит, что однажды женится на ней. Свое обещание он выполнил спустя десять лет - в 2007-м.

Сейчас мать Макрона говорит, что Бриджит для нее - скорее друг, чем невестка.

А Лоранс стала ярой сторонницей отчима и участвовала в последнем предвыборном митинге в его поддержку в Париже. Другая дочь Брижит, 32-летняя Тиффани, работала в штабе Макрона юристом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одноклассник дочери Бриджит Лоранс Озьер (на фото) стал ее отчимом и президентом Франции

Избранный президент как родных принял троих детей и семерых внуков супруги.

Члены этой семьи сопровождали Макрона на сцене во время празднования его победы на площади перед Лувром.

Когда Макрон занял пост министра экономики, Бриджит оставила работу и посвятила себя политической карьере мужа.

Считается, что она повлияла на его взгляды в отношении женщин в политике. Например, он пообещал, что на июньских парламентских выборах не менее половины кандидатов от его движения "Вперед" будут женщины.

Также Макрон говорил, что хочет формализовать роль первой леди. В прошлом месяце он заявил в интервью Vanity Fair: "Если меня изберут - пардон, когда меня изберут - она ​​будет рядом, будет иметь свою роль и место".

Как бывшая учительница, она, возможно, будет помогать молодежи, но как именно - пока не известно.

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Макрон предлагает, чтобы эта деятельность не оплачивалась: "У нее будет голос, свой взгляд на вещи. Она будет рядом со мной, как всегда, но также будет иметь публичную роль".

Недавно французские карикатуристы высмеяли супругов, изобразив Макрона школьником, который получает инструкции от жены.

Его оппонентка Марин Ле Пен также не упустила момента подпустить будущему президенту шпильку.

В ходе предвыборных дебатов она, взглянув в свои записи, улыбнулась и сказала: "Господин Макрон ... Вижу, вы пытаетесь играть со мной в учительницу и ученика. Но это не совсем мое".

Впрочем, Бриджит и сама с юмором относится к их разнице в возрасте.

Отвечая на вопрос, почему Макрон должен победить на выборах в этом году, она шутила: "Представьте себе, как я будут выглядеть в 2022-м".