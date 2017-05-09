В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"

Копірайт зображення AFP Image caption Участница от Армении на красной дорожке

В Киеве в воскресенье состоялись торжественные мероприятия в рамках официальной церемонии открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Вечером мэр Киева Виталий Кличко презентовал украинскую столицу участникам и гостям конкурса, сообщили в пресс-службе городского головы.

"Европейская музыкальная столица приветствует всех! Киев счастлив, что в этом году он через музыку объединяет миллионы людей во всем мире. И, поверьте, для нас это особенно важно и волнительно", - сказал Кличко.

По красной дорожке перед Мариинским дворцом прошли артисты и представители делегаций из 42-х стран-участниц.

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Красная дорожка стала самой длинной в истории конкурса - 265 метров. Она была размещена от улицы Грушевского до смотровой площадки над Днепром.