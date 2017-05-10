Какова судьба Русского культурного центра во Львове

Копірайт зображення usslvov.org.ua Image caption Центр располагался на улице Короленко, 1а

Судебный процесс, хозяйственные споры и в результате - выселение. ВВС Украина узнавала о судьбе Русского культурного центра во Львове.

Судебные исполнители на прошлой неделе освободили и опечатали помещение, которое с 1990 года в центре Львова занимал Русский культурный центр.

Акция прошла без сопротивления. Исполнители сменили замки на дверях, описали имущество, опечатали помещения. Представители Российского центра проигнорировали официальное предупреждение о необходимости освободить здание до 28 апреля, как того требовало постановление суда.

Вопросы к общественности о законности пребывания центра в здании на улице Короленко, 1а возникли достаточно давно. Они касались в том числе и самой деятельности РКЦ, которую кое-кто в городе расценивал как "антиукраинскую пропаганду".

Речь идет, например, о публикации на страницах газеты "Русский вестник", которую издает центр. В конце прошлого года в СБУ Львовской области в связи с этим заявили о разжигании межнациональной розни.

А в ноябре прошлого года СБУ заявила, что в помещении РКЦ нашла состав антиукраинской пропагандистской литературы. Открыли уголовное производство.

После решения о выселении из помещения представители РКЦ заявили о русофобии и пообещали обратиться к представителю ОБСЕ в Западной Украине относительно этих событий.

Внутренние конфликты "русских"?

Возможное нарушение законодательства со стороны представителей Русского культурного центра, а также признаки хозяйственного конфликта нашли следователи и депутатская комиссия.

Как оказалось, организация, которая долго эксплуатировала это здание, имела на это противоречивые права, поскольку в 2005 году между арендаторами возникли споры.

Помещение кинотеатра им Короленко на этой улице передали "Обществу друзей русской и украинской культур им. А. Пушкина" еще в 1990 году. Такое решение принял исполком Львовского областного совета.

Общество именно с таким названием и юридическим статусом в свое время создало на базе кинотеатра Русский культурный центр.

Каковы были условия аренды в начале - точно неизвестно, но, как указывалось на официальной странице РКЦ, в 1999 году тогдашний мэр Львова Василий Куйбида установил символическую арендную плату 5 грн в месяц за 380 кв.м.

Копірайт зображення russlvov.org.ua Image caption Помещение закрыли и опечатали

В 2005 году владение зданием перешло к другой организации - городскому "Русскому обществу им. Пушкина", руководителем которого был Александр Свистунов - предприниматель, один из инициаторов создания "Русского медиа-холдинга", руководитель партии "Русский блок".

Инвентарь помещения и, как он считает, "настоящий директор Русского культурного центра" - глава областного "Русского общества им. Пушкина" Олег Лютиков говорит, что не имел доступа в помещение с 2005 года. Насчет этого он обращался в областной совет и администрацию.

"Была создана организация-клон, которая имеет такое же название с приложением "Львовская городская...", - рассказывал он агентству Zahid.net. - Но это совсем другая организация, другое юридическое лицо с другим идентификационным кодом, который не имеет к нам никакого отношения". По его версии, помещение захватили.

Нынешний председатель РКЦ Альберт Астахов признал, что конфликт с г-ном Лютиковым был, но существует договор, по которому городское "Русское общество им. Пушкина" имеет право претендовать на помещение.

К тому же, по словам Астахова, именно возглавляемая им организация с 2005 года курирует это здание и оплачивает коммунальные счета, хотя Лютиков часть документов, которые легитимизируют владельца, не отдал.

Что происходило за стенами РКЦ?

Еще в 2015 году, по инициативе общественности Львова и Львовской области, вопрос о ситуации на Короленко, 1а поднимал депутат облсовета Роман Кизима.

Мол, как можно было десять лет не обращать внимания на деятельность структуры с непонятным статусом, под эгидой которой действуют не совсем известные организации.

"Там присутствует ряд непонятных организаций - в частности таких, как "Землячество ленинградцев во Львове "Питер-клуб", "Львовское епархиальное братство трезвения "Метанойя" и т.п., два помещения использует Львовская епархия православной церкви Московского патриархата при том, что сама церковь расположена рядом по адресу Короленко, 3", - заявил г-н Кизима.

Он добавил: есть подозрение, что часть помещений сдается в субаренду. В то же время в самом центре сетуют, что нет денег на элементарный ремонт, поскольку членских взносов, на которые существует общество, не хватает даже на оплату газа.

"Здание принадлежит общине Львовской области, - подчеркнул Роман Кизима. - Почему минимум десять лет никто, в том числе и депутаты областного совета, не инициировали возвращение этого помещения хотя бы потому, что его использует не та организация, которой оно передавалось в начале? И куда смотрят представители правоохранительных органов, ведь в самом центре Львова представители вражеской страны проводят непонятную деятельность, которую никто не проверяет".

В "Русском обществе им. Пушкина" утверждали: в здании разместилось 12 организаций, которые объединяют около 800 человек, проводится более 40 мероприятий ежегодно.

В то же время, судя по публикациям на официальном сайте РКЦ, там проходило 4-5 концертов или лекций в год.

По утверждениям пресс-секретаря РКЦ Александра Катачина, центр существует на добровольные пожертвования бизнесменов, предпринимателей, членов Российского общества им. Пушкина во Львове и русской общины, а также на средства благотворительных фондов, например, таких как "Фонд Долгорукова".

Судебное решение

В 2016 году для проверки центра создали специальную депутатскую комиссию Львовского облсовета.

В результате выяснилось, что ни одна из организаций, которые находились в помещении РКЦ, не имели на это законного права.

"Комиссия единогласно приняла решение о возвращении помещения на баланс исполкома", - заявил председатель комиссии Игорь Комарницкий.

Во время инспектирования обнаружили, что здание фактически находится в аварийном состоянии.

"Все помещения, которые есть в здании, в ненадлежащем санитарном состоянии. То есть, за все время пребывания там РКЦ каких-либо существенных текущих или капитальных ремонтов там не проводилось", - резюмировал начальник управления имуществом общей собственности облсовета Николай Бандра.

Копірайт зображення russlvov.org.ua

Решение о выселении РКЦ из коммунального здания Львовского областного совета депутаты приняли на сессии 25 октября 2016 года. Речь шла о возвращении его в собственность коммунального учреждения "Недвижимость и имущество", необходимом ремонте и передаче в аренду волонтерским организациям и (или) открытии там реабилитационного центра для участников АТО.

Представители РКЦ подали в суд на это решение.

Судебный процесс первой инстанции и апелляционный Русский центр проиграл.

9 марта Львовский апелляционный суд вынес решение о выселении РКЦ. Срок исполнения - по 28 апреля включительно.

"Антиукраинское гнездо"

Чтобы предотвратить возможные спекуляции, заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк заявил, что общественным организациям, представляющим российское меньшинство во Львове и не занимающимся "антиукраинской деятельностью", предложат новое помещение.

"Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас организовалась патриотическая русская община, - сказал он на брифинге по поводу выселения РКЦ из дома на Короленко. - Большинство депутатского корпуса за то, чтобы выделить им комнату или две для осуществления их уставной деятельности. Люди, которые до сих пор находились здесь (в РКЦ. - Ред.), я убежден, не отображают мнение русской общины Львова. Это антиукраинское гнездо, и я не побоюсь сказать об этом публично".

Председатель РКЦ Альберт Астахов надеется, что облсовет предложит новое помещение для центра.

Он заявил, что несмотря ни на что, продолжает считать выселение незаконным.

"Мы будем не просить помещение, а требовать, потому что это предусматривает законодательство Украины. Мы такая же общественная организация и имеем такие же права, как и другие ОО, - заявил он. - Надеемся, Хозяйственный суд Львовской области, в который мы обратились, нас поддержит".

Когда именно может начаться такой судебный процесс, г-н Астахов не уточнил.