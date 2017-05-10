Как украденная переписка Макрона разошлась по сети?

Копірайт зображення 4Chan

Кто именно взломал электронную переписку избранного президента Франции Эммануэля Марона, пока непонятно. Однако способы, с помощью которых украденные имейлы распространяли в сети, могут довольно много рассказать о сотрудничестве хакеров с политическими движениями.

Скандал разразился под самый конец предвыборной кампании - буквально за несколько часов до наступления "дня тишины". Однако, кто бы ни слил переписку в интернет изначально, самого факта утечки было недостаточно, чтобы письма Макрона стали темой для всеобщего обсуждения. Таковой ее сделала команда политических активистов при помощи ботов, и в конечном итоге скандал приобрел глобальный масштаб благодаря твиту Wikileaks.

Журналисты ВВС поговорили с людьми, которым удалось превратить незаметное сообщение на маргинальном форуме в скандал, который не обошло вниманием ни одно из ведущих мировых СМИ, - и выяснили, как именно украденная частная переписка стала достоянием общественности.

Копірайт зображення AFP Image caption Макрон пообещал своим сторонникам, что будет бороться с расколом во французском обществе

Около 19:00 в пятницу 5 мая на сайт анонимного файлообменника Pastebin кто-то залил огромную папку документов под названием EMLEAKS.

Изначально они появились сразу в нескольких ветках онлайн-библиотеки archive.org. Однако, поскольку с этого сайта файлы уже стерли, сейчас невозможно выяснить, когда именно документы были опубликованы впервые.

Время, однако, имеет принципиальное значение: буквально через несколько часов во Франции должен был начаться официальный "день тишины" - запрет на предвыборную агитацию, поэтому журналисты были вынуждены действовать предельно осторожно. А вот группа онлайн-активистов быстро приступила к распространению утечки.

Люди, следящие за политикой в интернете, прекрасно знают, что такое "/pol/" - так называется тред на одном из крупнейших анонимных интернет-форумов 4chan. И хотя сидят на этом сайте в основном геймеры и гики, именно его нередко предпочитают в качестве площадки для общения политические активисты ультраправого толка.

Уже в 19:35 того же вечера на /pol/ была опубликована ссылка на документы, залитые полчаса назад на файлообменник Pastebian.

Единственный цифровой след, который оставляет при публикации подобной анонимной ссылки в интернете автор, - это флаг страны, в которой зарегистрирован IP-адрес его компьютера. Однако след этот очень легко подделать.

Латвийский след?

То, что в скандале был замешан форум /pol/, принципиально важно - дело в том, что слухи о скорой утечке начали ходить там еще за несколько дней до публикации самой украденной переписки.

В среду 3 мая, за двое суток до того, как переписку слили в сеть, в соседней ветке форума были анонимно опубликованы другие документы, в которых утверждалось, что Макрону принадлежит секретный счет в офшорном банке на Каймановых островах.

Документ вызвал на форуме бурное обсуждение - пользователи активно спорили друг с другом, подлинный он или поддельный. Представители движения Макрона "Вперед" заявили, что документ - фальшивка, и подали в суд, требуя запретить распространение онлайн-слухов.

Эти файлы были опубликованы с латвийского IP-адреса - однако опять же весьма вероятно, что анонимный автор подделал этот след.

"Этот пользователь, вероятно, не имел отношения к Латвии и использовал анонимайзер, чтобы скрыть от сервера 4chan свое истинное местонахождение", - объясняет сотрудник сайта BuzzFeed News France Жюль Дарманен.

Это подтверждает и более поздний пост самого юзера, написавшего "я не в Латвии" и заявившего, что использовал прокси-серверы - механизм, помогающий маскировать местонахождение.

Копірайт зображення Twitter

Пост человека, слившего переписку Макрона в пятницу, сопровождало изображение американского флага - впрочем, он тоже мог использовать прокси.

Утечка набирает обороты

Человек, который привлек внимание к незаметной утечке, утверждает, что ждал ее - и готовился предать письма широкой огласке.

Уже через 14 минут после появления ссылки на сайте 4chan, Жак Пособьек - журналист, пишущий для ультраправого канадского издания Rebel Media, - опубликовал ссылку на украденную переписку в "Твиттере" с хэштегом #MacronLeaks.

Он рассказал ВВС, что юзер с латвийским IP-адресом, сливший переписку в сеть, заранее предупредил о предстоящей публикации.

"Человек, который до этого опубликовал финансовые документы, написал, что на другой день надо было ждать более масштабной истории - так что фактически следующие 24 часа я провел постоянно обновляя страницу", - пояснил он.

Копірайт зображення Twitter

Но как твит Пособиека разлетелся с такой скоростью? В первые пять минут после публикации его ретвитнули 87 раз - по мнению Бена Ниммо, работающего в лаборатории Atlantic Council's Digital Forensic Research, это свидетельствует о том, что сообщение распространяли при помощи ботов.

"Бот - это такой аккаунт в "Твиттере", который не ведет реальный пользователь, - объясняет он. - В качестве аватара обычно используется либо чужое фото, либо абстрактная картинка - вроде изображения птицы или горы. Но ведет его компьютерная программа, алгоритм которой обучен ретвитить все подряд из каких-то конкретных аккаунтов или все сообщения, в которых присутствуют определенные ключевые слова. Таким образом, он полностью автоматизирован".

Твит канадца распространяли по сети не только боты. Тысячи реальных людей также репостили это сообщение. В их числе - несколько аккаунтов, специализирующихся в области политики и связанных с американским движением "альтернативных правых" (alt-right).

Особенно примечательно то, что происходило все это в основном за пределами Франции. Более того, изначально сообщения распространяли преимущество не франкофоны (которые могли бы понять содержание переписки), а англоговорящие пользователи.

Wikileaks

Наибольшее внимание к украденной переписке, однако, привлекли не боты и не альт-правые активисты, а официальный "Твиттер" сайта Wikileaks, который опубликовал ссылку на форум 4chan, сопроводив его очень аккуратной подписью: "Предположительно, это многогигабайтные архивы имейлов Макрона. Может быть, это розыгрыш 4chan. Мы изучаем".

Копірайт зображення Twitter

Только после этого ссылку на украденную переписку начали постить и ретвитить известные аккаунты "Национального фронта", теперь уже по-французски. За три часа линк был опубликован около 47 тысяч раз - и хэштег #MacronLeaks вышел в топ трендов французского сегмента Twitter.

К утру субботы хэштег трендился уже по всему миру. А это означало, что информация продолжала распространяться по сети, несмотря на ограничения, официально вступившие в силу во Франции в "день тишины".

Discord

Еще поздно вечером в пятницу к распространению скандала активно подключилась сеть политических активистов по всему миру. В приложении для обмена текстовыми сообщениями Discord - в закрытых группах, поддерживающих Ле Пен, на английском языке - активно обсуждалось, как раскрутить запущенный Пособиеком хэштег и запустить смешные интернет-мемы для дальнейшей дискредитации Макрона.

Копірайт зображення Discord Image caption "А мемы для утекшей переписки у нас есть?" - "У нас есть хэштег #MacronLeaks, но, пока мы не раскопаем там какую-нибудь грязь, мемов у нас нет"

Копірайт зображення Discord Image caption "Мы вывели переписку Макрона в тренды во Франции" - "Только что?" - "Может, мне чего поспамить?"

Политический ответ

По мере того как запущенный хэштег набирал силу, политики из обоих конкурирующих лагерей поспешили сделать заявления - приближался "день тишины".

Вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо написал в Twitter" за 20 минут до полуночи: "Научат ли нас утечки #MacronLeaks тому, что намеренно убила расследовательская журналистика? Ужасающий крах демократии".

Представитель предвыборного штаба Макрона Сильвен Фор процитировал этот твит с ремаркой "позор".

Копірайт зображення Twitter

За пять минут до наступления "дня тишины" команда Макрона выпустила пресс-релиз, резко осудив публикацию украденной переписки и заявив, что их кандидат стал жертвой "масштабного и скоординированного пиратства".

Владелец сайта 4chan Хироюки Нисимура попытался дистанцироваться от утечки: "Пожалуйста, не втягивайте 4chan во французские предвыборные дела".

Копірайт зображення Twitter

Кто за всем этим стоит?

Кто именно стоит за утечками, пока неясно. Однако представители Макрона заявляли, что некоторые из сайтов, распространявших ссылку на опубликованные документы, "связаны с российскими интересами".

Подобные предположения высказывались и раньше. В марте эксперт в области кибербезопасности Дэвид Граут заявил ВВС, что "на французские выборы пытаются повлиять российская хакерская группа APT 28, также известная как Fancy Bears".

Эту же группу ранее, в ходе американской предвыборной кампании, обвиняли в кибератаках на Национальный комитет Демократической партии.

Российские власти никак не отреагировали на эти обвинения. В прошлом они последовательно отвергали любые обвинения в своей причастности к вмешательству во внутреннюю политику зарубежных стран.

Скандал с утечкой почты Макрона будет продолжать отдаваться эхом во французской политике. Однако на текущий момент, похоже, он не смог повлиять на настроения большинства избирателей. В воскресенье французы выбрали Эммануэля Макрона новым президентом страны - за его кандидатуру проголосовали 66% избирателей.

"Великое открытие этих выходных: оказывается, нельзя лишить лидера опросов 24-процентного преимущества над соперником в стране, о которой ты ничего не знаешь, просто закидав спамом Reddit", - иронично резюмировал эту историю в Twitter канадский журналист и политолог Пол Уэллс.