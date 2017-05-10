Украина на Биеннале: "Парламент", постправда и fashion

Копірайт зображення Victor Corwic

Трудно представить, как сочетаются мерцающие, "разорванные" электромагнитными помехами фото членов парламента с коллекцией одежды, которая рефлексирует над стилем украинской андеграундной молодежи.

И эта неочевидная взаимосвязь властной элиты и общества - одна из плоскостей, которую исследует экспозиция Украинского павильона на 57-й Венецианской биеннале.

В ее центре - фотосерия Бориса Михайлова "Парламент".

По словам самого художника, это "проект о правде, в которую никто не верит".

Открытие павильона состоялось 9 мая. Сама же Венецианская биеннале начинается 13 мая.

"Белый куб" украинского павильона поселился в этом году в Канареджио - тихом, аутентичном районе Венеции с богатой историей.

Кураторство павильона поручили техасскому музею Dallas Contemporary и его представителям - Питеру Дорошенко и Лилии Кудели.

Копірайт зображення Victor Corwic Image caption Украинский павильон на 57-й Венецианской биеннале

Именно они предложили создать в павильоне экспозицию, построенную вокруг сольного проекта Бориса Михайлова - его последней фотографической серии "Парламент".

Фотография в эпоху постправды

Борис Михайлов - признанный украинский художник, родом из Харькова, обладатель многих художественных премий. Один из самых известных его проектов - фотографическая серия "История болезни" (1997-1999) повествует о жизни харьковских бездомных.

Но "Парламент" - это другое. По словам куратора Лилии Кудели, новый проект показывает Михайлова - до сих пор известного, в основном, как хроникера постсоветского общества, который переосмысливает оставленные советской эпохой травмы - с совершенно новой стороны.

Борис Михайлов начал снимать "Парламент" в 2014 году, в разгар конфликта на Донбассе.

Первые снимки серии сделаны во время телевизионных дебатов в немецком парламенте относительно вооруженного конфликта на востоке Украины. Позже к ним добавились "портреты" и других европейских и украинских политиков.

Эффект "дрожи" на его фотографиях, так называемый "глитч", сделанный механически, путем физических манипуляций с антенной, - неслучаен.

"На самом деле, он (Борис Михайлов. - Ред.) не имеет цели фиксировать какие-то конкретные изображения. То есть, вы там не найдете каких-то четко узнаваемых лиц.

Михайлов пытается представить такой абстрактный образ современного политикума и показать взаимосвязь, существующую между вот этими, как он говорит, "дрожащими" элитами и обществом", - рассказывает Лилия Куделя.

Копірайт зображення Victor Corwic Image caption Борис Михайлов (справа)

По ее словам, проект резонирует с концепцией современного "общества постправды", когда информация может быть интерпретирована крайне разными способами - "в зависимости от того, откуда смотреть".

"Это серия, которая очень характерно отражает синдром нашего информационно перегруженного общества", - говорит г-жа Куделя.

Кураторы считают, что и сам проект, и жанр, в котором работает Михайлов, лучше всего резонируют с нынешней темой всей Венецианской биеннале - Viva Arte Viva - "Да здравствует живое искусство!"

"Это тема, которая исследует новые пути гуманизма: что гуманизм означает сегодня? По моему мнению, фотография - это наиболее честный вид искусства. И на примере таких михайловских серий, как "История болезни", можно сказать, что это действительно наиболее гуманистический вид искусства, потому что акцентировать внимание на маргинальных членах общества и честно изобразить их бытие - это, по-моему, и есть апофеоз гуманизма", - считает Лилия Куделя.

Кураторы единогласны во мнении, что "Парламент" Михайлова будет апеллировать "к любой аудитории, а не только к тем людям, которые интересуются постсоветской реальностью или Украиной".

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Борис Михайлов о серии "Парламент":

"Сначала есть идея, и она вроде как в воздухе. Работа же получается, когда визуальность, которая выпадает, совпадает с этой идеей, с тем, что ты чувствуешь в данный момент. Мне повезло: картинка сама меня нашла.

Визуально - это портреты, сделанные во время телевизионных трансляций парламентских дебатов. Это абстрактный портрет обобщенных чувств, вызванных реакцией на кризис. Это тени, словно бы отражения в "кривом зеркале", которые получаются, когда идет сложный поиск выхода.

Такой тип портрета соответствует моему сегодняшнему ощущению, что даже парламент - одно из главных мест сегодняшней жизни, такой современный храм веры и надежд - не может сразу ответить на важные вопросы, стоящие перед миром.

Это исключительно мое ощущение, и оно не претендует на объективность, но оно, как мне кажется, пронизывает сейчас весь мир. А я пытаюсь разобрать то, что, как мне кажется, становится всеобщим.

Это проект о проходящей реальности, которой больше нет, или это проект о правде, в которую больше никто не верит.

Представляя Украину на Биеннале, мне хотелось бы через найденные эстетические решения сказать о чем-то глобальном, охватывающем весь мир.

Надеюсь, что такое мое исследование покажется интересным, и через интерес к моей работе возникнет интерес к месту, где я родился, и к стране, которую я представляю".

Копірайт зображення Victor Corwic

Аккомпанемент: звук и цвет

Но "Парламент" Бориса Михайлова будет в украинском павильоне не один.

Его в виде "мультидисциплинарного аккомпанемента" дополнят работы и других украинских молодых художников.

Копірайт зображення Victor Corwic

Один из таких элементов дополнения - звук. Звуковую инсталляцию украинского "белого куба" на Биеннале создала молодая киевская арт-группа Sviter.

"Если Михайлов расщепляет визуальную информацию, то Sviter собирает эти расщепленные данные и делает из них аудиоинсталляцию", - рассказывают о проекте кураторы.

Копірайт зображення Victor Corwic

Еще одна часть инсталляции - проект Антона Белинского, fashion-дизайнера, который, как говорят кураторы, также "работает на грани документалистики в моде". Для Украинского павильона он создал капсульную коллекцию одежды.

А завершит экспозицию украинского павильона каталог, который создаст группа "Жужжалка" совместно с немецким фотографом Юргеном Теллером - давним последователем Бориса Михайлова.

Украинский павильон будет открыт для посетителей уже с 10 мая.

Венецианская биеннале продлится до 26 ноября 2017 года.