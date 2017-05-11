Совет ЕС окончательно утвердил безвиз Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption ЕС одобрил все политические решения для безвизового режима

Совет ЕС утвердил законодательную инициативу ввести безвизовый режим для граждан Украины. Это последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.

Решение приняли на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

Для введения безвизового режима остались две формальные процедуры: законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС, а затем его опубликуют в официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу и "безвиз" заработает на 21 день после публикации.

По предварительной информации, подписание может состояться 17 мая, публикация - 22 мая, начало безвизовых поездок - 11 июня 2017.

Напомним, что 6 апреля законодательную инициативу о безвизовом режиме для Украины утвердил Европарламент.

Когда, как и куда ехать?

Министерство иностранных дел Украины выражало надежду, что законодательную инициативу подпишут до 18 мая.‎

Копірайт зображення UNIAN Image caption Для подорожей без віз потрібен біометричний паспорт

Безвизовый режим для украинцев будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии.

Также можно будет ездить в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые принадлежат к Шенгенской зоне, но не являются членами ЕС.

Для безвизовых поездок в страны ЕС нужно иметь биометрический загранпаспорт.

Как сообщили ВВС Украина в Государственной миграционной службе, на начало мая украинцы получили более 3,3 миллиона биометрических паспортов. Выдавать их начали в январе 2015 года.

На момент одобрения "безвиза" Европарламентом 6 апреля 2017 года было выдано около трех миллионов паспортов.

Тогда украинцы начали массово подавать документы на биометрические паспорта, и за месяц их выдали около 300 тыс. Вследствие ажиотажа образовались очереди в отделениях выдачи документов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На границе будут спрашивать цель поездки и просить показать некоторые документы

Старые (небиометрические) загранпаспорта с действующими шенгенскими визами будут действовать и дальше.

Ездить можно будет на 90 дней в течение каждых полугода в бизнес, туристических, семейных и учебных целях, а также для участия в выставках и конференциях.

В то же время, например, для длительного обучения в странах ЕС нужно будет получать долгосрочную визу.

Также безвизовый режим не будет предоставлять украинцам права работать в ЕС и получать за это заработную плату. При трудоустройстве нужно будет возвращаться в Украину и получать рабочую визу.

Что будут спрашивать?

При въезде в Шенгенскую зону пограничники будут интересоваться целью поездки и местом жительства. Для этого будут просить показать соответствующие документы (приглашение от родственников, знакомых или на конференцию, билеты на события или бронирование отеля).

Также при въезде могут попросить предоставить подтверждение наличия средств.

Обычно для этого используется выписка с банковского счета, предъявление наличных денег или платежной карточки с приблизительным расчетом 50 долларов в сутки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Грузины пользуются безвизовым режимом с 28 марта 2017 года

Нужно иметь страховой полис и быть в состоянии подтвердить планы вернуться в Украину (обратный билет).

Все эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас, при наличии шенгенской визы.

28 марта безвизовый режим заработал для граждан Грузии. По предварительным данным грузинского парламентского комитета по евроинтеграции, за первый месяц работы режима ним воспользовались 11 600 граждан.

При этом только 26 грузин за это время не пустили в Шенгенскую зону.