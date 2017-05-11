Запоминающиеся костюмы на Евровидении
- 11 мая 2017
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До финала песенного конкурса "Евровидение" в Киеве остается несколько дней, и уже скоро можно будет увидеть, какие эксцентричные костюмы приготовили участники.
А пока взгляните на наряды, которые запомнились с прошлых конкурсов - в подборке корреспондента ВВС Нила Смита.
Финал "Евровидения" состоится 13 мая.