Запоминающиеся костюмы на Евровидении

До финала песенного конкурса "Евровидение" в Киеве остается несколько дней, и уже скоро можно будет увидеть, какие эксцентричные костюмы приготовили участники.

А пока взгляните на наряды, которые запомнились с прошлых конкурсов - в подборке корреспондента ВВС Нила Смита.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда шведская группа Abba выиграла Евровидение в 1974 году с песней Waterloo, в моде были ковбойские куртки, брюки-клеш и блестящие сапоги

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выиграв конкурс в 1998 году, израильская певица-трансгендер Дана Интернэшнл исполнила победную песню в платье с перьями от дизайнера Жан-Поля Готье

Копірайт зображення Getty Images Image caption Участники финской хэви-метал группы Lordi выступали на конкурсе в Афинах в 2006 году с крыльями, как у летучих мышей, дьявольскими рогами и наколенниками-черепами

Копірайт зображення Getty Images Image caption В следующем году участник из Украины в образе Верки Сердючки занял второе место - также в весьма экстравагантном наряде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Участник из Австрии в образе бородатой леди Кончиты Вурст, выигравший конкурс 2014 года в Копенгагене, оставил яркое впечатление

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотя многие зрители в том году также запомнили выступление польских исполнителей Донатан и Клео с их короткими юбками, глубокими декольте и взбиванием масла

Финал "Евровидения" состоится 13 мая.