Три года после "референдумов" на Донбассе: все дальше от Украины?

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Самопровозглашенные республики Донбасса 11 мая отмечают третью годовщину со дня проведения "референдумов" о самоопределении "ДНР" и "ЛНР".

Спустя три года после "референдумов" главы сепаратистских республик уверяют, что за это время "ДНР-ЛНР" обрели все признаки самостоятельного государства и с Украиной их уже ничего не связывает.

Однако их "самостоятельность" признана только друг другом и еще Южной Осетией.

Попытки создать из двух республик конфедеративное государство "Новороссия" и включить в его состав другие восточные и южные области Украины, как было запланировано в 2014-м, провалились. Как и призывы руководителей "ДНР-ЛНР" к Россию о присоединении "республик" к Российской Федерации.

Как признают эксперты, с которыми побеседовала ВВС Украина, формальные признаки государственности и самостоятельности в самопровозглашенных республиках присутствуют. Однако насколько они наполнены смыслом?

И главное - кем чувствуют себя более 3,5 миллионов жителей неконтролируемых территорий Луганской и Донецкой областей: все еще частью Украины или жителями "народных республик"?

Копірайт зображення EPA Image caption "Паспорта" и другие документы "ДНР" и "ЛНР" признает только Россия

Рубли и бравада

"Заявления глав "ДНР-ЛНР" о полной самостоятельности - это бравада. Внешние атрибуты государства присутствуют - конституция, правительство, парламент, герб, флаг, паспорта, правоохранительные органы, суды. Есть распределение ролей, но нет главного - они никем не признаны. И это не может произойти "по щучьему велению, по моему хотенью". Поэтому их заявления воспринимать всерьез не приходится", - говорит политолог Константин Бондаренко.

Что касается экономической деятельности в "ДНР-ЛНР", которая является составляющей существования любого государства, то, как отмечает главный эксперт департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Александр Жолудь, она не может служить доказательством государственности.

"Можно привести множество примеров экономической деятельности. В гетто во время войны она тоже велась: сигареты были товаром", - сказал он в комментарии ВВС Украина.

Александр Жолудь также напоминает, что "ДНР-ЛНР" не имеют собственной валюты, а пользуются российским рублем.

Главными рынками сбыта донбасской продукции была Украина. Теперь этого канала нет, а значит, стабильных источников доходов у них тоже нет Александр Жолудь, экономист

"В ДНР-ЛНР есть "национальные банки", которые на самом деле могут осуществлять лишь кассовое обслуживание. Они не могут выходить на какие-либо рынки. Известно лишь, что они сотрудничают с подобными финучреждениями Южной Осетии, поскольку Россия признала эту республику и работает с осетинскими банками, следовательно, и "ДНР-ЛНР" с ней также сотрудничают", - добавил эксперт.

После блокады

После введения Украиной торговой блокады Донбасса и "национализации" предприятий в "ДНР" и "ЛНР" их главы Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что это стало окончательным разрывом "республик" с Украиной.

"После блокады ситуация кардинально не изменилась, - говорит экономист Александр Жолудь. - Они получают определенные средства из России и имеют определенные запасы для того, чтобы держаться на плаву. Но в дальнейшем они должны будут что-то продавать, а это как раз является проблемой. Главными рынками сбыта донбасской продукции была Украина. Теперь этого канала нет, а значит, стабильных источников доходов у них тоже нет", - говорит Александр Жолудь.

"На самом деле часть этих предприятий закрылась. Да, есть модернизированный Ринатом Ахметовым Енакиевский металлургический комбинат, который работает, но, скорее всего, в ближайшее время он попадёт в сферу влияния одной из российских металлургических бизнес-групп. В результате чего только какая-то часть заработанных денег останется в бюджете "ДНР". То есть, войдя в состав этих предприятий, они не будут иметь рынков сбыта, а подобная "экономическая независимость" - очень сомнительна", - говорит в комментарии ВВС Украина политолог Константин Бондаренко.

Копірайт зображення EPA Image caption В День Победы "республики" демонстрировали свою обособленность от Украины

"У разбитого корыта"

По разным данным, на территории самопровозглашенных республик проживает более 3,5 миллиона человек.

"Говорить о том, что за три года там образовалось совершенно гомогенное общество, не стоит", - считает доктор исторических наук, преподаватель Донецкого юридического института Дмитрий Титаренко.

"Думаю, что с "ДНР-ЛНР" идентифицирует себя примерно 20-30% людей. Другая часть чувствует себя гражданами Украины, но теряет веру в государство и теряет связь с Украиной", - добавляет он в комментарии ВВС Украина.

Бывший дончанин говорит, что причиной такого отношения является не только мощная антиукраинская пропаганда на территории "республик", но и обида людей на киевские власти за недостаточную социальную защиту тех, кто там остался.

Такого же мнения придерживается журналист и правозащитник из Луганска Олег Перетяка. В то же время, по его наблюдениям, через три года после "референдума" едва ли не главным чувством людей является разочарование. У одних - в украинских властях, у других - в России и "властях" "ДНР-ЛНР".

"Далеко не все на неконтролируемых Киевом территориях воспринимают ценности, которые навязал "русский мир". Многие не связывают свое будущее ни с "ЛНР", ни с Россией. Их устраивала их довоенная жизнь", - рассказывает Олег Перетяка, который покинул Луганскую область несколько лет назад.

Ощущение того, что они - это не Украина, растет Константин Бондаренко, политолог

"Но действительно есть много тех, кто считает, что существует какой-то отдельный народ - "донецкие "или "луганские". На момент "референдума" они надеялись, что будет так, как в Крыму - "республики" войдут в состав России. Другие шли на референдум, чтобы их услышала центральная власть. Они не получили ни того, ни другого и оказались у разбитого корыта", - говорит он в комментарии ВВС Украина.

"Идентичность "ДНР" еще не возникла. Однако ощущение того, что они - это не Украина, растет", - говорит политолог Константин Бондаренко.

"Я думаю, что все же больше всего там тех, кто в принципе готов к восприятию любой власти или статуса, если эта власть предложит альтернативу существующей жизни. Но пока ни Украина, ни "ДНР-ЛНР" не могут это предложить", - считает доктор исторических наук Дмитрий Титаренко.

"С другой стороны, иногда кажется, что возвращение этих территорий не выгодно власти, поскольку эти граждане вряд ли голосовали бы за нее на выборах", - добавляет он.

В то же время Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) при президенте Украины прогнозирует, что "у населения оккупированных территорий будут формировать лояльное отношение к действиям руководства России".

"Это будут месседжи о том, что Россия не может официально признать "ДНР-ЛНР", поскольку уже находится под санкциями за присоединение Крыма. Зато РФ предоставит местному населению возможности трудоустройства, получения образования, службы в составе вооруженных формирований", - констатируют эксперты института в своем специальном докладе.

В НИСИ отмечают, что у украинских властей до сих пор нет комплексной государственной стратегии по возвращению неконтролируемых территорий в правовое поле Украины.