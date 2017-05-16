Сэндвич наш насущный: как простая закуска покорила весь мир

Копірайт зображення NightAndDayImages Image caption Нехитрая еда, которая далеко не так проста, как кажется на первый взгляд

С 14 по 20 мая в Британии проходит Неделя сэндвича. Эта, на первый взгляд совершенно непритязательная еда, обладает огромным разнообразием и давней историей.

Так когда же появился и прочно так прочно вошел в кулинарный обиход скромный и удобный сэндвич?

Бесконечное разнообразие

Детям я предпочитаю сэндвичи в качестве легкого перекуса не предлагать. И не потому, что считаю их нездоровой едой. Дело в том, что когда дело касается начинки между двумя кусками хлеба, то одна предпочитает тунца с кукурузой, заправленного майонезом, а другая - сыр с помидорами. Причем никто не желает уступать. А готовить два вида начинки иногда бывает лениво.

Копірайт зображення iStock Image caption На вкус и цвет товарищей нет: сколько людей, столько и любимых сэндвичей

Среди других предпочтений моей семьи можно отметить холодную курицу с горчицей и маринованным огурцом, вареное яйцо с беконом и укропом, рыбную котлету с майонезом и колбасу с кетчупом.

А для меня нет ничего вкуснее копченого лосося с мягким сыром на сдобном бублике. Резкий вкус, откровенная соленость и яркий цвет рыбы приятно контрастируют с мягкостью и даже определенной пресностью сыра. Для полноты впечатлений рыбу следует сбрызнуть лимонным соком.

Даже по этому скромному перечислению видно, что сэндвичей существует столько же, сколько и людей, а если учесть, что любимую начинку можно запихнуть между двумя ломтями белого, черного, багета, питы, булки, плюшки, паляницы или каравая, то число вариантов становится почти бесконечным.

Долгая история и красивая легенда

Если верить историческим слухам, то происхождением сэндвича, как и многого другого, мы обязаны аристократам, которым было совершенно нечем заняться.

Копірайт зображення Hulton Archive Image caption 4-й граф Сэндвичский, которому мы обязаны названием популярного блюда (а не любил бы он играть в карты, так и не знали бы мы, что едим)

Где-то в 1762 году Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, играл в карты. То ли карта ему шла, то ли наоборот - он проигрывал и жаждал отыграться, - но уходить от карточного стола азартный граф категорически не хотел, несмотря на то что хотел есть. Позвав своего повара, он велел ему положить кусок мяса между двумя кусками хлеба, чтобы можно было утолить голод, не отрываясь от игры.

Правда это или нет - большой вопрос, но история хорошая. Она гласит, что после этого случая и другие азартные игроки, которых среди британской аристократии было пруд пруди, стали требовать подать себе еду, "как Сэндвич ел". Так и прижилось.

Город, граф и бутерброд

Копірайт зображення Hulton Archive Image caption Первый граф Сэндвичский, который вполне мог быть и Портсмут

Как это часто бывает в английской истории, граф Сэндвичский, по имени которого был назван знаменитый бутерброд, не имел никакого отношения к городу Сэндвич в графстве Кент.

Первый граф Сэндвич в XVII веке, строго говоря, графом еще не был, а был офицером по имени Эдвард Монтегю, преданно служившим Оливеру Кромвелю. Однако волею судеб он сыграл важную роль в возвращении на британский престол Карла II, за что и был награжден титулом.

12 июля 1660 года благодарный король, возвращению которого Монтегю поспособствовал, пожаловал его сразу тремя титулами: барон Сент-Ниэтский, виконт Хинчинбрук и граф Сэндвичский.

Любопытно, что король предложил Монтегю на выбор два варианта: графа Сэндвичского и графа Портсмутского. Монтегю выбрал Сэндвич.

Прими он другое решение - и мы с вами вполне могли бы сейчас закусывать "портсмутами".

Сэндвич в исторической перспективе

Вообще-то поначалу сэндвич сэндвичем не был. Английский граф всего лишь дал название одному из древнейших изобретений человечества: закладыванию начинки между двумя слоями хлеба.

Копірайт зображення iStock Image caption Горькие травы должны напоминать о страданиях еврейского народа в египетском рабстве

Ни один историк не возьмется сказать наверняка, когда возникла эта кулинарная традиция, но в литературе она впервые упоминается в биографии известного раввина Гилеля Старшего, который в I веке до н.э. ввел в обиход традицию на Песах есть горькие травы, заложенные между двумя ломтями мацы. Горечь начинки должна была напоминать о страданиях еврейского народа в египетском рабстве.

Гилель наверняка был не первым человеком в истории, решившим есть начинку между двумя кусками хлебобулочного изделия, но он - первый, о котором у нас есть точные сведения. Традиция эта, кстати, жива до сих пор и так и называется - "сэндвич Гилеля".

В средневековой Европе существовала привычка подавать мясо с подливой на больших зачерствевших кусках хлеба, которые фактически выполняли функцию тарелок.

Копірайт зображення Otto Stadler Image caption Вот так они и ели - с больших кусков хлеба, вместо тарелок

В конце трапезы хлебные подставки съедали - или отдавали собакам или беднякам. Сэндвичами они в прямом смысле слова не являлись, но явно были предвестниками открытых бутербродов.

На самом деле, сэндвичи - в их более или менее современной форме - явно существовали в Европе довольно давно, но назывались не по имени любящего карты графа, а по-простому: хлеб с мясом, или хлеб с сыром.

Послеобеденный чай, или сэндвич изысканный

Копірайт зображення iStock Image caption Послеполуденный чай - это ритуал, в котором всему есть и место и время

В начале XIX века Анна, 7-ая герцогиня Бедфордская, призналась одной из своих подруг, что часто после обеда испытывает "давящее чувство". Неприятные ощущения герцогини объяснялись элементарным голодом. В ту пору аристократия питалась два раза в день: утром за завтраком и вечером за обедом, часов в восемь.

Предприимчивая аристократка вышла из положения, приказав после полудня подавать в свой будуар чайник с чаем и небольшие закуски. Самой простой закуской как раз и оказался сэндвич.

Англичане, обожавшие, и продолжающие обожать традиции, сопровождаемые строго регламентированным ритуалом, с энтузиазмом приняли новое кулинарное явление: сэндвич для послеобеденного чая.

Кулинарный менуэт

Копірайт зображення iStock Image caption В чае все должно быть прекрасно - все остальное зависит от фантазии повара

Сэндвичи, подаваемые к чаю в приличных местах, отличаются не только тонким вкусом, но и изысканной формой. В таком бутербродике прекрасным должно быть все - и хлеб, и начинка, и сервировка.

Итак, о чем необходимо помнить?

Во-первых, сэндвич на послеполуденном чае должен знать свое место: его подают первым, до лепешек и сладких пирогов (их тоже подают не одновременно).

Во-вторых, он должен быть изящным, хрупким как статуэтка севрского фарфора и невесомым как перышко.

Если когда-нибудь вам в голову придет мысль посоревноваться в изготовлении этой изысканной закуски с поварами лучших лондонских гостиниц, то приготовьтесь напрячь все свои творческие и артистические способности - кроме того, вам потребуется и немалая ловкость рук.

Полезные советы

Начнем с самого простого: хлеб следует очистить от корок и нарезать тоненько-тоненько - так, чтобы он почти просвечивал. Для канонического сэндвича с огурцом зеленый овощ также следует освободить от кожуры, тонко порезать и подавать на сером хлебе, намазанным маслом.

Копірайт зображення iStock Image caption Нет ничего более английского, нежели сэндвич с огурцом, при этом молотый перец многие считают совершенно лишним.

Если у вас есть время, то нарезанный и почищенный огурец следует посыпать солью и дать стечь образовавшемуся соку. В этом случае огурец приобретает приятную хрусткость, но не выделяет излишней влаги. Хлеб требуется намазать тончайшим слоем масла.

Вторым каноническим участником традиционного чаепития являются сэндвичи с начинкой из вареного яйца и кресс-салата. Копченый лосось также может быть вполне приемлемым добавлением к трапезе.

Верхом кулинарных "извращений" являются сэндвичные рулеты. Для этого буханку белого хлеба типа кирпич (батон не сработает) следует нарезать тонкими ломтями вдоль, полученную полосу раскатать тяжелой (лучше мраморной) скалкой, намазать маслом, положить начинку, скатать трубочкой и порезать поперек.

Выглядит прекрасно, но спрессованный скалкой хлеб лишает конечный продукт воздушности и нарушает традиции.

Любимая еда обеденных перерывов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сэндвич стал гораздо более демократичным.

Стремительный ритм современной жизни лишил сэндвич ореола аристократизма и добавил ему демократичности. По большим и малым городам Соединенного Королевства раскинулось несчетное количество маленьких кафе, в которых работающая публика может заказать сэндвич по своему вкусу.

Продавцу следует лишь указать, какую начинку ты хочешь и в какой булке, а также указать степень тепловой обработки (все сырьем, под грилем все вместе или только хлеб подсушить в тостере).

Сэндвич давно пересек Атлантический океан и плотно закрепился в качестве любимой пищи американцев.

Сэндвичи могут быть сладкими или нет, полезными или не очень, кошерными, халяльными, вегетарианскими, или мясными, простонародными или аристократическими, но суть остается неизменной: два слоя булки, между ними начинка - и голодный едок.

По большому счету, сэндвич вполне может быть древнейшим блюдом, изобретенным человечеством. Согласитесь, что такое кулинарное достижение заслуживает собственных торжеств.

И немного информации

В изготовлении сэндвичей в Соединенном Королевстве задействовано больше людей, чем во всем сельскохозяйственном секторе

Коммерческим изготовлением сэндвичей занимается около 300 тысяч человек

Сэндвич - это также город в графстве Кент, хотя с именем закрытого бутерброда он никак и не связан

Само слово "сэндвич" происходит из саксонского языка и означает "Песчаное место"

Город Сэндвич был основан римлянами, хотя первое упоминание о нем в хрониках относится к 640 году

В городе Сэндвич до недавнего времени располагался научно-исследовательский центр, в котором разработали виагру