Красная дорожка в Каннах: что запомнилось за 70 лет
К 70-летию Каннского кинофестиваля фоторедактор агентства Getty Images Лиза-Мари Рэй рассказывает о своих любимых моментах красной дорожки.
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Andreas Rentz / Getty Images
Джулия Робертс всегда была "бунтарем на красной дорожке" - от небритых подмышек до непринужденной прогулки босиком. Так она протестовала против требования к женщинам быть на красной дорожке на высоких каблуках. Ее улыбка все показывает. Именно такие незапланированные действия сопротивления, даже небольшие, попадают в заголовки
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SIMON Michou / Getty Images
18-летняя Брижит Бардо вышла на пляж в бикини и этим подняла переполох. На фото она позирует для прессы, не обращая внимание на толпу на набережной Круазетт, которая смотрит на нее во все глаза. Стоит отметить, что Брижит Бардо ввела бикини в моду
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Bertrand Guay / Getty Images
Я никогда не думала, что увижу на Каннском кинофестивале спортивный костюм Adidas, однако группа Spice Girls сделала это. Это фото бросает вызов гламурным нормам фестиваля, его четким дресс-кодам на красной дорожке. И придает немного остроты событию...
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Gareth Cattermole / Getty Images
Для меня это фото показывает все очарование акции по сбору денег для Американского фонда исследования СПИДа, которая является моим любимым событием на фестивале. Ежегодно знаменитости помогают собрать миллионы евро на благотворительность. Каждый, кто приходит, одет так, чтобы поразить
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Pascal Le Segretain / Getty Images
Фотографии "Брангелины" всегда были (грустный смайл) красивыми. Это хороший пример их "химии" на красном ковре. Брэд Питт всегда отходил в сторону, чтобы мы могли сфотографировать одну Анджелину Джоли для модных изданий, которые наперегонки пытаются разглядеть бренд ее наряда. Этот точно схваченный момент, в котором они как будто танцуют, и яркость красной дорожки, и вспышки камер, и зеленые пальмы на фоне - добавляют красоты этому фото
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GERARD JULIEN / Getty Images
Фестиваль зосереджений на фільмах, однак мода відіграє значну роль. Я завжди з захопленням очікую побачити, хто буде сміливим, а хто вирішить не ризикувати. Коли Мадонна прийшла на прем’єру фільму "У ліжку з Мадонною" у бюстгальтері з конусами та коротких шортах від Жан-Поля Готьє, було зрозуміло, що вона виходить за межі, але їй це можна. І як видно з її усмішки, вона про це знає.
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Francois Durand / Getty Images
Нам повезло, потому что мы можем делать фото с балкона над дорожкой. На этом снимке участники фильма Гаса Ван Сента "Море деревьев" выглядят так, будто стоят перед дирижером. Это добавляет дорожке театральности
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Keystone / Getty Images
Молодой Арнольд Шварценеггер с обнаженных торсом на пляже демонстрировал накачанные мышцы перед тысячами людей, пришедшими на его необычную фотосессию. Он представлял фильм "Качай железо". Это тоже был один из нетрадиционных моментов, которые мы видели за всю 70-летнюю историю фестиваля
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Tristan Fewings / Getty Images
Це незвичний гарний момент на червоній доріжці. Шона Пена і Шарліз Терон вперше сфотографували разом після їхнього шокуючого розлучення. Вони були в різних групах, їх розділяли колеги, однак вже наприкінці, коли преса почала збирати камери, на верхніх сходах Шарліз підійшла до Шона і поцілувала його в щоку. На щастя, ми впіймали цей момент і отримали фотографію, яка варта тисячі слів.
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Stringer / Getty Images
У 1965 році американська акторка Олівія де Гевілленд стала першою жінкою, яку обрали головою журі. Це був 18-й Каннський кінофестиваль. Я люблю цю фотографію журі. У групі лише одна жінка, але вона головує. Цей знаковий момент відкрив шлях для багатьох жінок у кіноіндустрії, які послідували за нею.
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