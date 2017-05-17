Красная дорожка в Каннах: что запомнилось за 70 лет

Фотографии "Брангелины" всегда были (грустный смайл) красивыми. Это хороший пример их "химии" на красном ковре. Брэд Питт всегда отходил в сторону, чтобы мы могли сфотографировать одну Анджелину Джоли для модных изданий, которые наперегонки пытаются разглядеть бренд ее наряда. Этот точно схваченный момент, в котором они как будто танцуют, и яркость красной дорожки, и вспышки камер, и зеленые пальмы на фоне - добавляют красоты этому фото