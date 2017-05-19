Трамп: "Расследование "связей с Россией" жутко вредит США"
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение назначить специального прокурора Роберта Мюллера для расследования подозрений в сговоре членов его предвыборного штаба с российскими спецслужбами страшно вредит стране.
Трамп также заявил, что ни он, ни его предвыборный штаб никогда не вступали ни в какой тайный сговор с Россией.
Со слов Трампа, из-за назначения бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором, который будет проверять сообщения о вмешательстве России в американские выборы, США выглядят разобщенными и сконфуженными.
"Я считаю, что это наносит жуткий вред нашей стране, потому что показывает нас разделенной, растерянной и разобщенной страной", - сказал Трамп в интервью телеканалам CNN и СNBC.
- Увольнение главы ФБР Коми: Трамп пытается что-то скрыть?
- Трамп не просил ФБР прекратить дело Флинна - Белый дом
- Трамп предостерег уволенного главу ФБР от утечек в прессу
Ранее Трамп назвал расследование предполагаемых связей его штаба с российскими властями величайшей охотой на ведьм в отношении политика в истории Америки.
Со слов Трампа, еще ни один из политиков в истории страны не испытывал худшего и более несправедливого отношения к себе, чем он.
"При всех противозаконных действиях, имевших место во время [предвыборной] кампании Клинтон и при администрации Обамы, для их расследования никогда не назначали специального прокурора", - написал Трамп в "Твиттере".
В среду министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера, возглавлявшего Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год, специальным прокурором для расследования возможного вмешательства России в недавнюю президентскую предвыборную кампанию в США.
Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, необходим был независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.
Требования назначить специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в США и возможного сговора между сотрудниками штаба Трампа и Кремлем прозвучали после того, как 10 мая президент США уволил главу ФБР Джеймса Коми.
Оппозиция раскритиковала решение президента уволить главу ФБР, обвинив его в попытке повлиять на расследование, которое на тот момент возглавлял Коми.
Трамп неоднократно называл все обвинения фальшивками, а само расследование - фарсом на деньги налогоплательщиков.
Ранее конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч Трампа и Коми. Это произошло после публикации в газете New York Times, согласно которой президент США якобы просил теперь уже бывшего главы ФБР замять историю со своим советником по нацбезопасности Майкла Флинна, которого подозревали в связях с Россией.
Позже Трамп уволил Флинна. По данным издания, Коми тщательно документировал все встречи и разговоры с президентом и на следующий день после своей отставки составил служебную записку о разговоре, обнародования которой и требуют конгрессмены.
В заявлении конгресса говорилось, что если такая записка действительно была, это ставит вопрос о том, не пытался ли Трамп повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении Флинна.
Белый дом отрицает, что подобная просьба когда-либо имела место. В четверг Трамп также ответил отрицательно на прямой вопрос журналиста, обращался ли он к главе ФБР с призывом замять расследование по делу Флинна.
АНАЛИЗ: Ставки только что выросли
Энтони Зуркер, корреспондент ВВС, Вашингтон
Объявляя о назначении специального прокурора, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сослался на "необычные обстоятельства" расследования ФБР относительно предполагаемого вмешательства России в выборы в США.
Это очень сдержанное высказывание. Обстоятельства не просто необычные, они беспрецедентные. В стране никогда не было администрации, подвергшейся столь мощным нападкам на таком раннем сроке работы. Никогда прежде не звучало таких серьезных обвинений во вмешательстве иностранного государства в выборы президента США. И никогда не было такого президента, как Дональд Трамп.
Сейчас история с Россией переживает новую, более серьезную, фазу развития. У Роберта Мюллера безупречная репутация в Вашингтоне. Он работал с Коми, когда тот занимал пост заместителя генпрокурора при администрации Джорджа Буша. У него есть большая свобода действий для проведения расследования и для того, чтобы выдвинуть обвинения, если это будет необходимо.
В то время как Мюллер технически является сотрудником министерства юстиции и должен отчитываться перед Трампом, его статус таков, что он вряд ли может быть запуган президентом.
Независимые расследования подчас начинают жить собственной жизнью и могут приходить к неожиданным выводам. С введением Роберта Мюллера в игру ставки в ней только лишь поднялись.