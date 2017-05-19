Трамп: "Расследование "связей с Россией" жутко вредит США"

Копірайт зображення EPA Image caption Со слов Трампа, еще ни один политик в истории страны не испытывал худшего и более несправедливого отношения к себе, чем он

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение назначить специального прокурора Роберта Мюллера для расследования подозрений в сговоре членов его предвыборного штаба с российскими спецслужбами страшно вредит стране.

Трамп также заявил, что ни он, ни его предвыборный штаб никогда не вступали ни в какой тайный сговор с Россией.

Со слов Трампа, из-за назначения бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором, который будет проверять сообщения о вмешательстве России в американские выборы, США выглядят разобщенными и сконфуженными.

"Я считаю, что это наносит жуткий вред нашей стране, потому что показывает нас разделенной, растерянной и разобщенной страной", - сказал Трамп в интервью телеканалам CNN и СNBC.

Ранее Трамп назвал расследование предполагаемых связей его штаба с российскими властями величайшей охотой на ведьм в отношении политика в истории Америки.

Со слов Трампа, еще ни один из политиков в истории страны не испытывал худшего и более несправедливого отношения к себе, чем он.

"При всех противозаконных действиях, имевших место во время [предвыборной] кампании Клинтон и при администрации Обамы, для их расследования никогда не назначали специального прокурора", - написал Трамп в "Твиттере".

В среду министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера, возглавлявшего Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год, специальным прокурором для расследования возможного вмешательства России в недавнюю президентскую предвыборную кампанию в США.

Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, необходим был независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.

Требования назначить специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в США и возможного сговора между сотрудниками штаба Трампа и Кремлем прозвучали после того, как 10 мая президент США уволил главу ФБР Джеймса Коми.

Оппозиция раскритиковала решение президента уволить главу ФБР, обвинив его в попытке повлиять на расследование, которое на тот момент возглавлял Коми.

Копірайт зображення Reuters Image caption Роберт Мюллер (слева) со своим преемником Джеймсом Коми, чье увольнение спровоцировало призывы назначить специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию в США

Трамп неоднократно называл все обвинения фальшивками, а само расследование - фарсом на деньги налогоплательщиков.

Ранее конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч Трампа и Коми. Это произошло после публикации в газете New York Times, согласно которой президент США якобы просил теперь уже бывшего главы ФБР замять историю со своим советником по нацбезопасности Майкла Флинна, которого подозревали в связях с Россией.

Позже Трамп уволил Флинна. По данным издания, Коми тщательно документировал все встречи и разговоры с президентом и на следующий день после своей отставки составил служебную записку о разговоре, обнародования которой и требуют конгрессмены.

В заявлении конгресса говорилось, что если такая записка действительно была, это ставит вопрос о том, не пытался ли Трамп повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении Флинна.

Белый дом отрицает, что подобная просьба когда-либо имела место. В четверг Трамп также ответил отрицательно на прямой вопрос журналиста, обращался ли он к главе ФБР с призывом замять расследование по делу Флинна.

АНАЛИЗ: Ставки только что выросли

Энтони Зуркер, корреспондент ВВС, Вашингтон

Объявляя о назначении специального прокурора, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сослался на "необычные обстоятельства" расследования ФБР относительно предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Это очень сдержанное высказывание. Обстоятельства не просто необычные, они беспрецедентные. В стране никогда не было администрации, подвергшейся столь мощным нападкам на таком раннем сроке работы. Никогда прежде не звучало таких серьезных обвинений во вмешательстве иностранного государства в выборы президента США. И никогда не было такого президента, как Дональд Трамп.

Сейчас история с Россией переживает новую, более серьезную, фазу развития. У Роберта Мюллера безупречная репутация в Вашингтоне. Он работал с Коми, когда тот занимал пост заместителя генпрокурора при администрации Джорджа Буша. У него есть большая свобода действий для проведения расследования и для того, чтобы выдвинуть обвинения, если это будет необходимо.

В то время как Мюллер технически является сотрудником министерства юстиции и должен отчитываться перед Трампом, его статус таков, что он вряд ли может быть запуган президентом.

Независимые расследования подчас начинают жить собственной жизнью и могут приходить к неожиданным выводам. С введением Роберта Мюллера в игру ставки в ней только лишь поднялись.