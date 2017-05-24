Фото: Манчестер приходит в себя после теракта

  • 24 мая 2017

Спустя сутки после теракта в Манчестере город погружен в траур. Всё здесь напоминает о вчерашней трагедии, но манчестерцы говорят, что подобные нападения не смогут их запугать.

  • Улицы Манчестера BBC

    Манчестер пытается жить нормальной жизнью. Спустя сутки после нападения большинство учреждений в городе работают в обычном режиме. Дороги не перекрыты, закрыты только "Манчестер-арена", где произошел взрыв, расположенный по соседству вокзал Манчестер-Виктория, а также оцеплен ближайший квартал.

  • Патруль у вокзала BBC

    За всем происходящим на улицах внимательно наблюдает полиция - город охраняют усиленные патрули. Обычно патрульные в Британии не вооружены, но сегодня у многих полицейских на ремне видна кобура. Вокзалы и государственные учреждения охраняют бойцы с автоматами.

  • Собор Манчестера BBC

    В зону оцепления попал и Манчестерский собор, построенный в XV веке. Однако священники вынесли стол, крест и Евангелие на ближайшую открытую улицу - и прямо там начали читать молитвы. Иногда к ним подходили люди и подолгу о чем-то беседовали.

  • Главная железнодорожная станция Манчестера закрыта - все поезда направляют на вокзал Манчестер-Пикадилли. В утренний час пик там царил xаос, но вскоре ситуация успокоилась. Сейчас поезда идут практически без сбоев. Большиx очередей нигде нет. BBC

    Главная железнодорожная станция Манчестера закрыта - все поезда направляют на вокзал Манчестер-Пикадилли. В утренний час пик там царил xаос, но вскоре ситуация успокоилась. Сейчас поезда идут практически без сбоев. Большиx очередей нигде нет.

  • Мусульмане раздают воду BBC

    "Это страшная беда, но она должна объединить, а не разобщить нас", - говорит корреспонденту ВВС Ольге Ившиной таксист Абдулла. Он мусульманин и приехал к месту взрыва утром во вторник, как только узнал о трагедии. С тех пор развозит всех, кому нужна помощь.

  • Женщина с соками BBC

    Амба купила коробку соков и шоколадки и пришла в центр Манчестера, чтобы раздать их журналистам и дежурящим в оцеплении полицейским.

  • Цветы у места взрыва BBC

    Весь день люди несут цветы к месту трагедии.

  • Гора цветов Getty Images

    Цветы, флаги и свечи в память погибших от взрыва люди несут и к зданию мэрии Манчестера.

  • Служба в церкви Reuters

    В церквях города проходят поминальные службы, на которые приходят сотни людей.

  • Девушка с плакатом EPA

    "Ненависть не решает проблему ненависти", - написано на плакате, с которым молодая жительница Манчестера пришла к месту поминовения жертв теракта.

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