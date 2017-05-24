Фото: Манчестер приходит в себя после теракта

"Это страшная беда, но она должна объединить, а не разобщить нас", - говорит корреспонденту ВВС Ольге Ившиной таксист Абдулла. Он мусульманин и приехал к месту взрыва утром во вторник, как только узнал о трагедии. С тех пор развозит всех, кому нужна помощь.