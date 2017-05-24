Фото: Манчестер приходит в себя после теракта
Спустя сутки после теракта в Манчестере город погружен в траур. Всё здесь напоминает о вчерашней трагедии, но манчестерцы говорят, что подобные нападения не смогут их запугать.
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BBC
Манчестер пытается жить нормальной жизнью. Спустя сутки после нападения большинство учреждений в городе работают в обычном режиме. Дороги не перекрыты, закрыты только "Манчестер-арена", где произошел взрыв, расположенный по соседству вокзал Манчестер-Виктория, а также оцеплен ближайший квартал.
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BBC
За всем происходящим на улицах внимательно наблюдает полиция - город охраняют усиленные патрули. Обычно патрульные в Британии не вооружены, но сегодня у многих полицейских на ремне видна кобура. Вокзалы и государственные учреждения охраняют бойцы с автоматами.
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BBC
В зону оцепления попал и Манчестерский собор, построенный в XV веке. Однако священники вынесли стол, крест и Евангелие на ближайшую открытую улицу - и прямо там начали читать молитвы. Иногда к ним подходили люди и подолгу о чем-то беседовали.
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BBC
Главная железнодорожная станция Манчестера закрыта - все поезда направляют на вокзал Манчестер-Пикадилли. В утренний час пик там царил xаос, но вскоре ситуация успокоилась. Сейчас поезда идут практически без сбоев. Большиx очередей нигде нет.
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BBC
"Это страшная беда, но она должна объединить, а не разобщить нас", - говорит корреспонденту ВВС Ольге Ившиной таксист Абдулла. Он мусульманин и приехал к месту взрыва утром во вторник, как только узнал о трагедии. С тех пор развозит всех, кому нужна помощь.
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BBC
Амба купила коробку соков и шоколадки и пришла в центр Манчестера, чтобы раздать их журналистам и дежурящим в оцеплении полицейским.
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BBC
Весь день люди несут цветы к месту трагедии.
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Getty Images
Цветы, флаги и свечи в память погибших от взрыва люди несут и к зданию мэрии Манчестера.
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Reuters
В церквях города проходят поминальные службы, на которые приходят сотни людей.
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EPA
"Ненависть не решает проблему ненависти", - написано на плакате, с которым молодая жительница Манчестера пришла к месту поминовения жертв теракта.
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