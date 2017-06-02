Копірайт зображення sos.cv.ua Image caption Навыки полезнее конфет, говорят активисты

Не конфеты, а постоянное общение и сопровождение во взрослую жизнь - активисты, работающие в сфере помощи воспитанникам украинских детдомов, говорят, что пора научиться правильно делать добрые дела.

В Украине - более 100 тысяч детей без родительской опеки, и их потребности гораздо большие, нежели подарки и визиты раз в год.

В интервью ВВС Украина, записанном в День защиты детей, представительница благотворительной организации "SOS Детские городки" в Украине Дарья Касьянова рассказала, что из-за закрытости приютов сиротство превращается в замкнутый круг.

ВВС: Общественные активисты говорят, что альтернатива конфетам для сирот - социальные услуги. Приведите, пожалуйста, пример таких услуг.

Дарья Касьянова: Есть два подхода. Первый - профилактика сиротства, чтобы дети не оказывались в приютах.

Второй - помощь тем, кто уже там, в поиске новой семьи или возвращении в биологическую.

Большинство думает, что основная проблема - в деньгах. На самом деле, все не так просто - речь идет об очень низком родительском потенциале. Иногда приходится элементарно объяснять маме, как мыть бутылочку с питательной смесью, как убирать дома, чтобы семью не обвиняли в нечистоплотности и не забирали детей. То есть иногда могут помочь даже такие простые приемы.

Конечно, я не беру во внимание сложные случаи алкогольной и наркозависимости. Но в основном семья сразу скатывается на социальное дно, и можно вовремя помочь.

Большинство думает, что основная проблема - в деньгах

ВВС: Как сделать, чтобы дети не оказывались в интернатах?

Д.К.: В первую очередь, это забота государства - социальных служб, школы. С рождения ребенка видит педиатр, наблюдает за ним. Управление труда и соцзащиты выплачивает матери помощь. Воспитатель в детском саду также видит, в каком состоянии приходит ребенок, так же и школьный учитель. Словом, очень много возможностей подать сигнал социальной службе, которая могла бы предложить помощь семье.

Но у государства недостаточно ресурсов, поэтому на помощь приходят общественные организации. Например, берут семью под патронат, дают образование детям, учат родителей, как правильно рассчитывать бюджет, почему важно делать прививки. Все это может обезопасить ребенка от попадания в интернат.

ВВС: Как отдельныйзаинтересованный человек может помочь?

Копірайт зображення sos.cv.ua Image caption "Иногда могут помочь даже такие простые приемы"

Д.К .: Сначала надо осознать, что все дети, находящиеся в интернатах, официально являются сиротами. Из 106 тысяч только примерно 10 тысяч имеют этот статус (данные исследования благотворительного фонда "Надежда и жилье для детей" по состоянию на конец 2016 года. - Ред.). Остальные имеют родителей.

Но если вы хотите помочь именно этим детям, в прошлом году в Украине узаконили такой инструмент как наставничество. Он позволяет после определенного обучения прийти в интернат и стать наставником для какого-то конкретного ребенка, в зависимости от его потребностей. К примеру, если питомец хочет рисовать или фотографировать, можно учить его или просто общаться.

ВВС: Почему дети, имеющие родителей, оказываются в детдомах?

Д.К.: У нас есть такая историческая советская особенность - отдавать детей в интернаты. Часто родители не понимают разницы между интернатом и общеобразовательной школой.

Люди из сельских и депрессивных районов из-за проблем с работой пользуются этим. Сотрудники интернатов сами к ним приходят и предлагают - хорошее питание, опеку. И неважно, что потом придется ездить за 100 километров, чтобы увидеться с ребенком. К сожалению, родители часто соглашаются.

К тому же, представители интернатов нередко прибегают к давлению, угрожая лишить родительских прав, если ребенка не хотят отдавать в интернат.

Еще одна проблема - дети с инвалидностью и различными патологиями от сколиоза и проблем опорно-двигательного аппарата до ментальных недугов. Необходимых для них услуг зачастую нет не только на уровне общины, но и во всей области, и приходится отвозить их очень далеко.

Мы часто забываем, что интересы детей превыше интересов взрослых

ВВС: Зачем, по вашим словам, работники интернатов запугивают родителей?

Д.К.: Только государство выделяет на воспитанников интернатов примерно 7 млрд грн ежегодно. Львиная доля этих денег идет на зарплаты сотрудников. Это рабочие места.

Когда мы предлагаем приемные семьи вместо интернатов, нам говорят: "Вы что, это же еще и налоги!".

Мы очень часто забываем, что интересы детей превыше интересов взрослых. И в этой ситуации происходит исключительно лоббирование интересов взрослых.

Я вовсе не хочу сказать, что сотрудники интернатов - плохие, наоборот, в основном это хорошие люди. Но для того, чтобы этим взрослым было хорошо, детям должно быть плохо.

Копірайт зображення sos.cv.ua Image caption В интернатах дети часто не имеют доступа к необходимому

Кроме того, есть понятие скрытых сирот: когда их родителей надо лишить родительских прав и найти им новые семьи, но этого не происходит, потому что местные власти не хотят ухудшать рейтинги своих областей по уровню лишения родительской опеки. Поэтому никто не заинтересован отображать объективную ситуацию, а ребенок все это время находится в интернате, хотя мог бы найти новую семью.

Некоторые дети рассказывали нам, что не видели и не слышали своих родителей по 7 лет. Они просто становятся заложниками ситуации.

ВВС: Вы упомянули об институте наставничества. Насколько я понимаю, реализовать его полноценно пока не удалось?

Д.К.: Я думаю, что все получится. Другое дело, что, на мой взгляд, в ноябре, когда презентовали проект, это скорее делали для того, чтобы привлечь внимание к этой теме.

Однозначно, это очень сложное направление. Очень сложно найти таких наставников, научить их, объяснить, почему важно приходить к ребенку не раз в год, а каждую неделю поддерживать контакт.

Я не думаю, что эта тема будет развиваться так быстро, но с другой стороны есть очень много заинтересованных в этом деле. Потому что это также и возможность мониторить ситуацию в интернатах - есть там нарушения прав ребенка или нет.

ВВС: Какие наиболее распространенные случаи нарушения прав воспитанников приютов?

Д.К.: Поскольку система закрыта, об этом можно говорить только с выпускниками интернатов. Но они не очень хотят говорить об этом.

Несколько лет назад мы проводили опрос выпускников интернатов и домов семейного типа. Примерно 85% подтвердили, что их права нарушали. В основном, речь шла об игнорировании потребностей: ты живешь по режиму, ешь только тогда, когда тебе скажут, поступаешь в ПТУ на повара или слесаря, даже если ты хорошо рисуешь любишь математику.

Конечно, дети говорили и о насилии, в том числе сексуальном. Средний возраст начала половой жизни в интернате - 7 лет. Как вы понимаете, речь идет о насилии. К сожалению, часто сами дети выступают агрессорами. Как правило, эта информация замалчивается.

Конечно, бывают случаи и физического насилия. В моей практике была семья усыновителей, которая забрала девочку из детдома. Ей было 4 года. По дороге домой они остановились, потому что ребенок захотел в туалет, и тогда увидели на ее попе огромный шрам от утюга. Позже выяснилось, что это сделала няня, потому что ребенок не хотел спать днем. И это только то, о чем нам известно, а что еще происходит на этой территории несвободы, мы не знаем.

Копірайт зображення sos.cv.ua Image caption Интернатная система, в основном, закрыта для посторонних

ВВС: Как же, по вашему мнению, поступать тем, кто действительно хочет помочь этим детям?

Д.К.: Когда мы просим о помощи для себя, мы четко понимаем, в чем нуждаемся. Но совсем другое происходит, когда это превращается в повальное увлечение.

Мол, давайте все поедем в интернат и поможем детям, хотя не знаем, какие там дети, что им нужно... Мы везем конфеты, фрукты, одежду, шампуни - да, это очень нужно. Но мы сталкиваемся, например, с тем, что детям с плоскостопием нужна специальная обувь, которой нет в интернате. Или же у детей родителей, которые много пили, развивается косоглазие, и нужна операция.

Средний возраст начала половой жизни в интернате - 7 лет

Конечно, такую ​​помощь можно оказать лишь после того, как знакомишься с ребенком ближе и начинаешь понимать, что ему реально нужно.

Чем больше мы дарим сладости, кроссовки и другие вещи, которые хорошо выглядят на картинке, тем больше мы формируем у таких детей потребительское мышление, обесценивание того, что мы везем. И когда они, достигнув совершеннолетия, выходят за пределы интерната, а там уже никто ничего не дает, приходят разочарование, злость, непонимание, почему все происходит иначе.

Эти молодые люди, которые еще вчера были детьми, не умеют элементарных вещей. Я даже говорю не о чем-то вроде приготовления пищи. Они не умеют главного - выстраивать отношения. Они не осознают цену не просто вещам, а тому, насколько важно иметь определенные навыки, чтобы познакомиться с кем-то, начать отношения.

Поэтому, к сожалению, дети, вышедшие из интернатов, не справляются во взрослой жизни, и когда заводят собственную семью, их дети часто тоже оказываются в интернатах.

Происходит репликация сиротства, хождение по кругу, и этот круг очень трудно разорвать.