Порошенко и предшественники: чей рейтинг падал сильнее?

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Три года назад Петр Порошенко вступил в должность президента Украины. Получив на выборах доверие почти 55% избирателей, на конец мая 2017 его рейтинг доверия упал до 22%.

ВВС Украина проанализировала социологические данные о том, как менялись рейтинги доверия к президентам и в чем были основные причины. За основу были взяты результаты опросов, проводимых Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"Отвечает за все"

Социологи говорят о том, что на выборах президента ожидания избирателей всегда завышены, потому что людям свойственно в ожидании чего-то нового возлагать на него большие надежды.

"Ожидания всегда высоки, потому что люди воспринимают президента как человека, который отвечает за все, который как приход Бога на землю", - говорит директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина в комментарии ВВС Украина.

По ее словам, доверие ко всем президентам Украины сохранялось лишь в первый год президентства, а уже к концу года руководства страной рейтинги существенно снижались.

"Одна из причин - на президента возлагают вину за все, в том числе за то, что не относится к сфере его компетенции, даже за ямы на дорогах. И если, условно говоря, эти "ямы" не исчезли, разочарование неизбежно", - говорит социолог Ирина Бекешкина.

Image caption В графике нет данных о рейтингах Леонида Кравчука, а также Леонида Кучмы в первый срок президентства, ВВС Украина не нашла достаточных данных для анализа. Сравнительно высокий уровень доверия к Виктору Януковичу на конец полномочий, когда он был отстранен от должности, социологи объясняют тем, что опросы проводились на всей территории Украины, включая Донбасс и Крым

Вторая причина падения рейтингов, говорят социологи - это неспособность президентов справиться с поставленными задачами. По словам Ирины Бекешкиной, в ситуации с Петром Порошенко речь идет прежде всего о результатах борьбы с коррупцией.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко считает, что главной причиной падения рейтингов всех президентов является их неспособность или нежелание заниматься насущными проблемами рядовых граждан. Эксперт отмечает, что для людей важны конкретные результаты, а не политические решения, не факт одобрения реформистских законов и указов, а их практическое применение каждым человеком. А с этим у властей всегда были проблемы.

В то же время, социолог говорит и об объективных факторах, которые влияли на рейтинг президентов.

"Есть объективные показатели: ВВП на душу населения, уровень коррупции, средняя зарплата, цены. И мы видим, что с 2008 года по всем показателям ситуация в Украине ухудшалась. Поэтому субъективное мнение людей совпадало с объективными индикаторами", - отметил Андрей Быченко в комментарии ВВС Украина.

В то же время, эксперт говорит, что недовольство властью - латентное не в последнюю очередь из-за конфликта на Востоке Украины.

"Я уверен, что война - один из факторов, сдерживающих усиление протестных настроений в обществе. Люди понимают, что любыми массовыми протестами воспользуется Россия. То есть, существование внешнего врага способствует доверию к власти и сдерживает протесты", - считает директор социологической службы центра Разумкова.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Доверие к Виктору Януковичу, согласно социологическим исследованиям, уменьшалось медленнее всего

Система и доверие

Ни один из украинских президентов, пройдя середину своего срока, не смог улучшить свои рейтинги. Напротив, на пятый год руководства страной они еще больше снижались.

Действующий президент не нарушил украинскую традицию - все президенты имели схожие результаты своей деятельности.

Исключение составляет лишь второе президентство Леонида Кучмы (1999-2004 годы), когда и в середине срока полномочий, и в конце уровень доверия был примерно одинаковым - около 8,5%.

"Никто из президентов, в том числе и Петр Порошенко, так и не изменил систему в стране, - объясняет Ирина Бекешкина причины, по которым президенты, зная о потере доверия, не смогли его вернуть до окончания своих полномочий. - Это система олигархически-монополистической экономики, где партии и фракции в парламенте - это политические "органы" экономическо-олигархических групп, продвигающие их интересы".

Выборы - другое дело

В то же время, эксперты говорят, что ставить знак равенства между уровнем доверия к президенту и его электоральным рейтингом не стоит, так как многое зависит от того, чьи фамилии появятся в избирательном бюллетене. В конце концов, есть пример Леонида Кучмы, который, имея низкий уровень доверия, был избран президентом во второй раз.

Более показательно, по мнению социологов, отношение людей к представителям власти и оппозиции как потенциальным кандидатам в президенты.

Согласно последнему опросу Центра Разумкова, никто из вероятных претендентов на президентское кресло сегодня не имеет более 10% поддержки.