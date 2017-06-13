Тампоны - угроза национальной безопасности Египта?

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Женщин, которые проходят контроль в аэропорту Каира, может ожидать сюрприз: их средства гигиены вызывают беспокойство у работников службы безопасности, сообщает корреспондент ВВС Клэр Рид.

В каирском аэропорту меры безопасности применяются от входных дверей.

Заходить в терминалы разрешено только пассажирам с билетами. Еще до регистрации они должны пропустить багаж и ручную кладь через сканеры, показать билеты и паспорта и сами пройти сканирование.

Именно на этом этапе меня отвели в сторону для личного досмотра. Работница в униформе ощупала меня с головы до ног - и вернулась к небольшому шарообразному предмету в правом кармане джинсов.

"Что это?" - спросила она на египетском диалекте арабского.

"Да это ничего..." - махнула я рукой, думая, что это скомканная салфетка. Проще показать - и тут, к своему ужасу, я поняла, что размахиваю у работницы перед глазами гигиеническим тампоном. Она подняла брови, не замечая моего конфуза, потому что и сама удивилась.

"Что это?" - повторила она тот же вопрос.

Теперь я подняла брови.

"Ну ... - замялась я, не зная, с чего начать. - Понимаете, это для тех особых дней..."

Раньше мне приходилось разговаривать на египетском диалекте арабского с кандидатом в президенты Египта и многочисленными представителями правительства, но здесь словарный запас меня подвел.

"Это для того ежемесячного времени..." - начала я еще одну попытку. Моя собеседница смотрела мрачно, едва качая головой, как это делают египтяне, когда требуют объяснений.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Египте гигиенические прокладки гораздо больше распространены, чем тампоны

"Это от кровотечения во время критических дней", - наконец выпалила я, переходя на стандартный современный арабский.

"Критических дней? - она ​​произнесла это словосочетание по-английски с типичным арабским акцентом. - И как этим пользоваться?"

Здесь моя неловкость разлилась красной краской по лицу. Я поблагодарила небеса, что путешествую одна. Как могла, я объяснила, что тампон останавливает поток крови. Но сотрудница службы безопасности, похоже, не верила, что такой крошечный предмет может с этим справиться.

Между тем мой чемодан выплыл из сканера, и еще один работник - на этот раз мужчина - показал издалека, что хочет расспросить меня обо всех шнурах и микрофонах в багаже.

Я предложила сотруднице аэропорта подойти со мной к чемодану, чтобы я нашла там упаковку от тампонов и показала ей вместе с инструкцией.

"У вас таких много?! - она ​​была шокирована. - Нам придется просканировать их отдельно".

Это довольно типичная реакция египтянок на вид тампонов или даже разговор о них.

Ранее я уже наблюдала такое - когда предложила тампон коллеге в офисе. Не сразу разобравшись, что это, она в конце концов отказалась. Я даже показала ей видеоинструкцию, от которой у нее глаза вылезли на лоб.

Рассказывая потом эту историю друзьям-египтянам и иностранцам, которые живут в Египте, я услышала от них похожие примеры: тампоны пугают охранников и удивляют непосвященных женщин.

Среди женщин распространяется много ложной информации. Сексуальное образование обычно оставляют на усмотрение родителей; если на школьных уроках и касаются темы полового созревания, это происходит слишком поздно, когда у некоторых девушек уже начались месячные.

Даже в языке отражается то, что эта тема - "a'ib" (в приблизительном переводе - "стыдная"). Женщины предпочитают английские слова. В египетском арабском так и не развились разговорные выражения для обозначения различных понятий в рамках этой темы, поэтому приходится пользоваться формальными терминами из стандартного арабского или иностранными словами.

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Тампоны не считают приемлемой альтернативой прокладкам из-за страха, что они могут лишить девственности, то есть нарушить целостность девственной плевы.

Такое убеждение звучит даже из уст фармацевтов. Подруга рассказала мне, что в ответ на просьбу показать ей тампоны аптекарь спросил, замужем ли она. Предубеждения подкрепляются прессой: например, недавно известная газета опубликовала статью, где три матери обсуждают опасность от тампонов.

Как замечает писательница и защитница прав женщин Ширин Эль Феки, которая имеет как египетские, так и британские корни, с отношением к тампонам связано большое число серьезных проблем: власть над собственным телом, свобода движения, страх потерять девственность до брака.

По мнению Эль Феки, ООН должна признать корреляцию между распространением тампонов и уровнем эмансипации женщин.

Но, вернемся в каирский аэропорт. Работник, сканировавший мой чемодан, хотел подробно исследовать мое оборудование, но досматривавшая меня сотрудница подбросила ему более неотложную задачу.

Она передала ему упаковку тампонов со словами: "Смотрите, что у нее есть! Надо просканировать это еще раз!" Он рассмотрел содержимое упаковки и кивнул в знак согласия. Тампоны отправились обратно в сканер, а работница тем временем начала изучать инструкцию к ним.

Коробочка успешно прошла контроль. Отдавая ее мне, сотрудница наклонилась ближе и заговорщически спросила: "А в Египте такие продаются?"

Я с радостью ответила, что да, и предложила оставить себе инструкцию. Она согласилась, и позже я подумала, что надо было оставить ей и тампоны. Теперь я буду стараться всегда иметь их в кармане, проходя контроль в аэропорту, - пусть наши женские ряды расширяются.