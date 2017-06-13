"Как я заснул под беседу Оливера Стоуна с Владимиром Путиным"

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Оливер Стоун: "Я поверил Путину"

В понедельник вечером Showtime, платный развлекательный канал кабельного телевидения США, с помпой начал транслировать четырехчасовую документальную передачу известного кинорежиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Интервью снимались на протяжении 20 часов с июля 2015 по февраль этого года и будут транслироваться часовыми порциями до четверга.

Посмотрев первую из них, ваш корреспондент не услышал ни одного острого вопроса, которые Стоун, возможно, приберегает до конца, а пока пытается расположить к себе интервьюируемого и усыпить его бдительность.

Пока все его вопросы без исключения были дружелюбными и предупредительными, хотя ответ на один из них рисковал еще пуще обрушить котировки Путина в либеральных кругах США.

"У вас вообще бывают плохие дни?" - заботливо спросил Оливер Стоун.

"Я же не женщина, у меня плохих дней не бывает", - бодро сказал Владимир Путин и дальше совершил небольшой экскурс в область менструального цикла.

Ошалевший Стоун заметил, что его собеседник одним махом покоробил половину Америки. Путин миролюбиво сделал попытку исправить ситуацию, но лишь углубил яму, в которую угодил.

Политическая провокация

Некоторым коллегам предварительно прислали на просмотр первые два часа серии, и многие из них уже помянули этот эпизод в своих отзывах.

На протяжении всего первого часа Стоун критиковал Америку куда более рьяно, чем Путин. Тот ему не перечил, но звучал более примирительно, чем его гость, который, например, обвинил Уолл-стрит в стремлении погубить экономику России, а правящие круги США - в желании над Россией господствовать.

Image caption "Я интервьюирую его; зачем он будет лгать?" - отреагировал Оливер Стоун на недоуменные вопросы критиков

Интервьюер также поддержал российскую версию, согласно которой американцы обещали Москве не расширять НАТО до границ России, а потом надули.

Создавалось впечатление, будто Оливер Стоун работает на RT, хотя там работает не он, а его сын Шон.

Как пишет Мередит Блейк в Los Angeles Times, "Стоун давно создал себе репутацию политического провокатора, сняв, например, неканонические версии покушения на Джона Кеннеди и президентства Никсона и гуманизировав иностранных лидеров, включая Фиделя Кастро и Уго Чавеса".

По словам Блейк, склонность режиссера к ниспровержению общепринятых версий американской истории побудила критиков объявить Стоуна пленником конспирологических теорий. Автор считает, что заполучить Путина в тот исторический период, когда Россия в США у всех на устах, было большой победой режиссера и телеканала.

Как заметила в понедельник по телевидению помощница Дональда Трампа белокурая Келлиэнн Конуэй, американские демократы так поглощены сейчас российским вмешательством в выборы 2016 года, что произносят слово "Россия" чаще, чем слово "Америка".

С другой стороны, лестный портрет российского лидера, который на данный момент нарисовал Стоун, так противоречит путинскому образу, создаваемому в последнее время американскими демократами, что может оттолкнуть часть аудитории.

"Даже Гитлер был более популярен!" - замечает Стоун.

К тому же первая серия интервью была, на мой взгляд, изнурительно скучна. Кроме того, в Америке этот жанр не особенно популярен. Так что коммерческий успех "Интервью с Путиным" не гарантирован.

"Безумно безответственное любовное письмо"

Успеха у местных критиков беседы Стоуна с Путиным пока точно не имели. Один из наиболее язвительных отзывов вышел из-под пера Марлоу Стерна с либерального сайта Daily Beast. Его огромная статья озаглавлена "Безумно безответственное любовное письмо Оливера Стоуна Владимиру Путину".

Первая ее фраза не улучшает картины. "Когда Америка посылает своих людей брать интервью у Владимира Путина, - гласит она, - она не шлет лучших".

Автор напоминает вышедший в 2014 году документальный фильм Стоуна "Украина в огне", который он характеризует как "бредовый образчик кремлевской пропаганды, утверждающий со скудными доказательствами, что ЦРУ организовало украинскую революцию 2014 года, и включающий кадры с Виктором Януковичем и Путиным".

По словам Стерна, в сентябре Стоун заявил, что взлом архивов Национального комитета Демпартии был "делом рук своих", а не работой российских агентов, как заключили 17 американских спецслужб.

Копірайт зображення AFP Image caption По словам журнала Foreign Policy, этим фильмом Стоун "как-то ухитряется озвучивать генеральную линию Кремля"

Как выражается автор, "Интервью с Путиным" "явно ставит себе целью гуманизировать Путина и демонизировать Америку".

"В первых двух сериях, предоставленных прессе, - говорится дальше, - имеются сцены, в которых Путин кормит лошадей и прогуливается среди садов под звуки струнных инструментов; кадры, изображающие, как мужчина на седьмом десятке поучает хоккею парней втрое моложе него, и льстивые замечания Стоуна, такие как "вы весьма дисциплинированы, сэр", или "вы очень везучий человек!".

Оливер Стоун, по словам Стерна, мало того, что не досаждает Путину острыми вопросами, но он по сути дела уступает ему трибуну, с которой "хитрый экс-оперативник КГБ волен вертеть фактами быстрее, чем смерч вертит президентским паричком" (видимо, имеется в виду не Трамп, у которого, кажется, зачес, а не паричок).

Так, "Путин отрицает, что Россия была агрессором буквально во всех мировых конфликтах, включая вторжения в Грузию и на Украину; он ставит российскую экономику в пример американской, хотя ВВП России едва превышает половину калифорнийского; он даже винит США в Карибском кризисе".

"Зачем он будет лгать?"

"Я интервьюирую его; зачем он будет лгать?" - спросил Стоун в беседе со звездами телекомпании CBS.

"Клип, который вы только что показали, - парировала ведущая Нора О'Доннел, - там, где он говорит, что, "в отличие от многих наших партнеров, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - это ведь чистой воды ложь".

"Это вы так говорите, а я не совсем уверен, что это так", - возразил Стоун.

Другой ведущий CBS, Чарли Роуз, интервьюировавший в прошлом Путина, заметил, что разведслужбы США уверены во вмешательстве России в американские выборы.

"Я не знаю, Чарли, - сказал Стоун. - Зачем им?".

Консервативный сайт Newsbusters перепечатал эту беседу под заголовком "Легковерный Оливер Стоун о бандите Путине: "Зачем этот государственный деятель станет мне врать?!"

Не нашел режиссер понимания и у журнала Foreign Policy, который пишет, что Стоун "как-то ухитряется озвучивать генеральную линию Кремля и одновременно полагается на самые банальные американские клише о России".

"Лесть, но мало скепсиса", - охарактеризовала "Интервью с Путиным" New York Times.

Положительные отзывы мне пока не попадались, но Америка большая, и где-то они могут быть.