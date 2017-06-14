Эксперт о пожаре в Лондоне: двери должны были сдержать огонь

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пожар вспыхнул в начале ночи, и за несколько часов огромное здание сгорело полностью

Британские нормы пожарной безопасности должны были позволить жильцам сгоревшей лондонской высотки либо дождаться помощи пожарных, либо беспрепятственно покинуть здание, рассказал Русской службе Би-би-си эксперт в этой области Роберт Тавенер.

Бывший начальник пожарного депо и пожарный инспектор Роберт Тавенер говорит, что за десятки лет работы он ни разу не видел такого пожара, какой случился в ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме на западе Лондона.

По свидетельствам нескольких очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания после того, как загорелась облицовка фасада.

По словам Тавенера, ушедшего в отставку 12 лет назад, по крайней мере в его время нормы пожарной безопасности зданий касались того, что внутри здания, а не снаружи. "Я сам пока не могу понять: если огонь снаружи, то вы же просто можете повернуться и уйти - пути отхода, коридоры и лестницы должны быть свободны".

Роберт Тавенер говорит, что не может судить, насколько облицовка Grenfell Tower соответствовала или не соответствовала противопожарным требованиям, поскольку пока не знает, из каких она была материалов.

Судя по тому, как распространялся огонь, говорит эксперт, облицовка могла быть сделана, например, из пластика, и тем не менее жильцы здания могли эвакуироваться, увидев огонь снаружи.

"Единственное, что могло случиться - это, опять-таки, только мое предположение - на такой высоте довольно сильный ветер, и если вы открываете дверь с одной стороны здания, и одновременно кто-то открывает с другой, то возникает сквозняк. Он может втянуть дым на лестницы и отрезать путь", - сказал Тавенер Русской службе Би-би-си.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По словам очевидцев, огонь молниеносно взлетел до верхних этажей по облицованному фасаду

По словам эксперта, пожарная безопасность в зданиях по британским правилам обеспечивается, в частности, огнестойкими герметичными дверями в квартирах и на лестницах.

"Дверь квартиры держит огонь в течение часа, и если пожар возник в другой квартире - а ее дверь тоже держит огонь в течение часа - то у вас есть два часа. Двери тестируются на соответствие британским противопожарным правилам", - пояснил Тавенер.

"То, что людям велели оставаться в квартирах - таковы правила. Конструкция должна позволять оставаться в квартире в течение двух часов, пережидать, пока пожарные борются с огнем. Дом как бы состоит из отдельных, изолированных коробок", - добавил эксперт.

Такими же дверями должны быть изолированы пожарные лестницы.

Индивидуальная сигнализация

Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация.

"Каждая квартира имеет свою пожарную сигнализацию, детекторы дыма, но эти сигнализации не соединены между собой. Потому что в противном случае в одной квартире подгорят тосты, а сигнализация включится во всех 100 квартирах в доме", - поясняет Тавенер.

На центральной лестнице и в коридорах, по его словам, должна быть общая сигнализация - детекторы дыма и кнопки оповещения за стеклом, но сработала ли она, и если нет, то почему - Роберт Тавенер судить не берется.

По словам Тавенера, бороться с пожарами на высоких этажах, куда не добивает струя брандспойта, пожарные могут, только подбираясь к огню снизу - других способов просто нет.