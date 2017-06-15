Фото: ужасающий пожар в Лондоне

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Звонок о возгорании поступил в Лондонскую пожарную бригаду около часа ночи в среду. Горел 24-этажный жилой дом Гренфелл-тауэр на улице Латимер-роуд в районе Северный Кенсингтон.

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Жители, успевшие выбежать на улицу, рассказывают, что весь дом моментально наполнился дымом, огонь охватил все здание. Свидетели произошедшего рассказывают, что поначалу они видели, как загорелась квартира на одном из этажей в нижней части высотного дома, но на их глазах пожар стремительно распространился по облицовке дома.

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Скорость, с которой распространился пожар, привела к панике в горящем доме. По словам некоторых жителей, дом был охвачен огнем уже через 15 минут. В полной темноте люди пытались выбраться на улицу, не понимая, что происходит. Житель четвертого этажа рассказал Би-би-си, что пожар начался в соседней квартире. Однако официально место возгорания и причина пожара еще не названы.

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Более 200 пожарных выехали на борьбу с огнем, но ситуацию усложнило то, что подъезды к зданию неудобные и слишком узкие, и некоторые пожарные машины, как рассказывают, не смогли подъехать достаточно близко.

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Очевидцы, живущие в соседних домах, рассказывают, что видели людей, подававших сигналы о помощи, в отчаянии прыгавших с верхних этажей, выбрасывавших в окна детей, пытавшихся спуститься по веревкам, сделанным из простыней.

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Пожар был столь сильным, что остановить огонь было практически невозможно. Полиция подтверждает гибель шести человек, но, как ожидается, число жертв значительно возрастет.

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Пожарные, вооруженные щитами, из-за стремительного распространения огня не могли войти в здание и были бессильны в попытках спасти людей.

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Майкл Парамасиван (на фото с 5-летней дочерью Тэа) успел спасти свою семью. "Еще пять минут, и с нами было бы кончено, такой там был дым. Все было как в фильме ужаса, - говорит он. - Во всем доме - лишь одна лестница... Кто-то должен ответить за это".

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Серьезные вопросы вызывает также конструкция здания, в частности, новая облицовка, установленная при капремонте. По некоторым предположениям, именно загоревшаяся облицовка привела к столь быстрому распространению пожара. Некоторые свидетели говорят, что пластиковая облицовка горела как бумага.

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Утром и в начале дня обгоревшее снаружи здание продолжало гореть. В прошлом году в этом доме, построенном в 1974 году, был проведен капитальный ремонт, стоивший миллионы фунтов. Он должен был стать более безопасным при пожаре. Но за несколько часов от здания остался лишь обуглившийся остов.

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Многие местные жители, а также родственники и знакомые жильцов Гренфелл-тауэр до сих пор не знают, живы ли их друзья и близкие. Более 70 пострадавших отправлены в больницы, где имеются отделения травматологии и есть специалисты по оказанию помощи людям, получившим ожоги.

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Жители района начали сбор средств для соседей, потерявших жилье. Очень многие предлагают пострадавшим ночлег, еду, необходимые вещи и прочую помощь. Некоторые местные жители рассказывают Би-би-си, что не пошли сегодня на работу, чтобы помогать по мере сил пострадавшим.

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Добровольцы уже собрали большое количество одежды и предметов первой необходимости для жильцов Гренфелл-тауэр, оказавшихся без крыши над головой.

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Этот пожар потряс не только жителей района, но и пожарных, которые в один голос утверждают, что такого пожара в Англии не было никогда. Большие дома горели, но никогда еще огонь не распространялся с такой невероятной скоростью.

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