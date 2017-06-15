Реинтеграция Донбасса: почему об этом заговорили сейчас?

Копірайт зображення Reuters Image caption Марш 9 мая в Луганске

Президент Петр Порошенко объявил о плане реинтеграции неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Будет происходить она, по словам главы государства, по специальному закону.

Почему именно сейчас на Банковой решили заговорить о практических шагах для восстановления контроля над "отдельными районами Донецкой и Луганской областей" - в обзоре ВВС Украина.

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Согласно Минска?

"По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса". Он включает ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции", - анонсировал 14 июня Петр Порошенко.

Деталей того, каким именно он видит воссоединение Украины с неподконтрольными районами, президент пока не раскрывал. Но заверил, что процесс будет базироваться на Минских соглашениях.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Порошенко и Турчинов почти синхронно анонсировали законопроект о воссоединении Украины с неподконтрольными районами Донбасса. Правда, президент говорит о "реинтеграции", а секретарь СНБО - о "восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями"

Еще раньше этой темы коснулся секретарь СНБО Александр Турчинов. Правда, он анонсировал закон не о "реинтеграции", а "восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями".

По словам Турчинова, восстановление суверенитета будет происходить параллельно с переформатированием АТО. Что означает ее замену на более структурированный процесс, где президент будет иметь широкие полномочия относительно силовиков.

Петр Порошенко на это поспешил заверить, что речь не идет о введении военного положения.

Почему сейчас?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пересечение линии разграничения - один из важных вопросов для местного населения и гуманитарных организаций

Когда именно законопроект будет подан в Верховную Раду, глава государства не рассказал.

До конца сессии осталось только две пленарных недели. После чего парламент не будет собираться до осени.

Эксперты отмечают несколько причин нынешних реинтеграционных инициатив Банковой.

Первая - внутриполитическая. Сейчас в парламенте зарегистрировано сразу несколько законопроектов, которые имеют цель урегулировать статус подконтрольных сепаратистам территорий в отношениях с Киевом.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Свои идеи о статусе неподконтрольных территорий уже оформили в законопроекты Оксана Сыроед (в соавторстве) и Мустафа Найем

Первую из инициатив подала вице-спикер Оксана Сыроед, вторую - Мустафа Найем.

Оба документа имеют раздел "Обязанности Российской Федерации в пределах временно оккупированной территории как государства-оккупанта".

Там авторы возлагают на Москву обязанность заботиться о населении "республик" и об инфраструктуре этих районов.

Также следует отметить, что под "временно оккупированными территориями" и Оксана Сыроед, и Мустафа Найем подразумевают не только часть Донбасса, но и Крым. Петр Порошенко же об аннексированном полуострове в контексте будущего законопроекта не упоминал.

Россия отвергает обвинения Киева в оккупации нескольких районов Донецкой и Луганской области, а также считает легитимным присоединение Крыма к составу РФ.

"Эти законопроекты вступают в прямое противоречие с минскими договоренностями по определению статуса этих территорий и фактически отдают их под юрисдикцию РФ, ведь там есть норма, что Россия должна нести ответственность за ситуацию на этих территориях", - рассказывает ВВС Украина политолог Владимир Фесенко.

"По минским соглашениям эти территории временно неконтролируемые Киевом, но ответственность возложена на Украину. Россия их не признает своей территорией", - добавляет другой политический эксперт Вадим Карасев.

Таким образом, по мнению политологов, администрация президента подготовила свою альтернативу депутатским предложениям по Донбассу.

"Киев не может сам отказаться от Минских договоренностей, тем более первым. Украина тогда бы очень подыграла России", - объясняет Владимир Фесенко.

Эксперты также обращают внимание на разницу в терминологии.

"Одно дело, когда мы говорим об "оккупированных территориях" - это значит, что они некоторое время еще будут под оккупацией другой страны и вернуть их можно будет в какой-то перспективе. А президент говорит о "реинтеграции" - процесс, который нужен уже сегодня. Здесь важны нюансы политической риторики", - отмечает Вадим Карасев.

Внешние причины

Копірайт зображення EPA Image caption Зимой Кремль заявил о временном признании документов, выданных в "ДНР" и "ЛНР"

Другим фактором, подтолкнувшим Банковую к заявлениям о реинтеграции, может быть внешняя политика.

В частности, как отмечает Вадим Карасев, речь идет об ожидаемой встрече Петра Порошнка с президентом США Дональдом Трампом, а также о заявлении американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о возможной договоренности между Киевом и Москвой по минским соглашениям.

Политолог добавляет, что повлиять здесь может и вероятная попытка нового президента Франции Эммануэля Макрона активизировать переговоры в "нормандском формате".

Владимир Фесенко считает, что тезисы Киева о реинтеграции с неподконтрольными районами Донбасса являются еще и реакцией на действия Кремля, который зимой признал документы "республик".

"Одна из причин - то, что Россия начала интегрировать эти территории. Включать их в состав РФ никто не будет, но косвенная интеграция происходит. Поэтому Украине нужно на это отреагировать законодательно", - объясняет эксперт.

Стратегия

Копірайт зображення AFP Image caption О деталях президентской инициативы говорить рано, отмечают эксперты

Какой именно будет президентская стратегия реинтеграции Донбасса, пока прогнозировать трудно. Законопроект находится на стадии разработки.

Впрочем, и Петр Порошенко, и Александр Турчинов пообещали, что к этому привлекут экспертов и депутатов.

Владимир Фесенко считает, что в итоге в парламент внесут общую стратегию реинтеграции лишь с отдельными ее деталями.

Можно предположить, что речь пойдет о формальном статусе неподконтрольных территорий и людей там, гарантиях для населения, пересечении линии разграничения и тому подобном.

"Подробно рассказывать о стратегии - это раскрывать свои карты перед врагом... В подобных конфликтах никаких публичных стратегий не было ни у Китая в отношении Тайваня, ни у Южной Кореи в отношении КНДР, ни у Аденауэра относительно Восточной Германии", - говорит политолог.

Он сомневается, что проголосовать законопроект успеют до 14 июля - последнего дня летней сессии.

"Многие вопросы предстоит решить за две последних пленарных недели. Там есть и кадровые вопросы, и медицинская, и пенсионная реформа".