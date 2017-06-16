Мэй распорядилась о публичном расследовании пожара в Гренфелл-тауэр

Копірайт зображення Getty Images Image caption Десятки человек числятся пропавшими без вести после пожара

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин мощного пожара, уничтожившего высотный жилой дом на западе Лондона.

В результате пожара погибли, по предварительным данным, не менее 17 человек, десятки человек пострадали, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Мэй заявила, что люди должны получить ответы на вопросы о том, почему огонь распространялся по зданию настолько быстро.

Мэй посетила место трагедии, где встретилась с представителями спасательных служб.

Пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью.

Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести после пожара. Власти сообщают, что пока не удается установить местонахождение целых семей. Поисковая операция в сгоревшем доме, по оценкам полиции, может занять несколько недель.

Власти Лондона полагают, что число жертв, скорее всего, заметно вырастет. В больницах находятся более 70 пострадавших в результате пожара.

Что такое публичное расследование

Публичное, или открытое, расследование - это одна из форм разбирательства дела, в которой все улики и свидетельские показания обсуждаются открыто. Подобная форма расследований применяется обычно в ситуациях, когда происходит ЧП с большим числом жертв.

Иногда подобные разбирательства транслируют по телевидению.

Какой-то установленной модели таких разбирательств нет. Возможен вариант, когда оно происходит в форме суде со свидетелями, дающими показания под присягой. В такой ситуации в разбирательстве принимает участие судья.

Офис Терезы Мэй подтвердил, что в данной случае в деле как раз будет участвовать судья. По данным Би-би-си, его имя будет названо позже.

Мэр Лондон Садик Хан заявил, что в ходе разбирательства должно быть установлено, был ли ремонт в доме проведен надлежащим образом.

Компания Rydon, которая как раз и проводила в доме ремонт, обошедшийся в 8,6 млн фунтов, заявила, что приветствует объявление о начале публичного расследования.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полиция пока затрудняется сказать, сколько именно людей было в здании, когда начался пожар

Руководитель лондонской полиции Стюарт Канди заявил, что не готов раньше времени давать оценку возможного числа погибших, добавив: "Я надеюсь, что цифра не окажется трехзначной".

Он также сообщил, что, скорее всего, опознать всех погибших окажется невозможно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тереза Мэй заявила, что британцы имеют право знать, почему огонь так быстро распространился по зданию

Первой установленной жертвой пожара стал 23-летний беженец из Сирии Мохаммед Алхаджали. В заявлении организации "Кампания солидарности с Сирией" говорится, что он был студентом, изучавшим инженерное дело.

По данным организации, во время пожара он находился в квартире на 14-м этаже. Алхаджали в течение двух часов был на связи по телефону с другом из Сирии и пытался связаться со своей семьей. В квартире он ждал, пока его спасут.

Копірайт зображення Reuters Image caption Первой установленной жертвой пожара стал 23-летний cириeц Мохаммед Алхаджали

"Мохаммед попрощался со своим другом, сказав, что пламя подбирается к нему. Он попросил товарища сообщить о нем его семье", - говорится в заявлении организации.

Старший брат Мохаммеда Омар сообщил ВВС, что потерял контакт с ним, когда он пытался выбраться из здания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Местные жители несут цветы к месту трагедии

Министр по жилищной политике Алок Шарма заявил, что правительство вместе с местными властями работает над тем, чтобы каждая, оставшяася без крова семья получила жилье в этом же районе.

Министр по пожарной безопасности Ник Херд назвал случившееся национальной трагедией.

Он обещал, что дело будет расследовано до конца, так как власти полностью понимают шок, опасения, злость, отчаяние и страх, которые породила эта трагедия.

Копірайт зображення Reuters Image caption Родственники жильцов дома пытаются получить любую информацию о своих близких

Причина возгорания до сих пор остается неизвестной.

В СМИ появилась информация о том, что к пожару могло привести возгорание холодильника в квартире на четвертом этаже. Газета Daily Telegraph также сообщила, что часть дверей в здании не были огнеупорными, что позволило пламени распространяться внутри здания.

Пожар начался глубокой ночью в среду, когда большинство жителей находились дома и спали. Некоторых жильцов разбудили соседи или крики, и они успели покинуть здание.

Другие остались в квартирах, так как действующие правила пожарной безопасности предписывают не покидать квартиру в случае пожара по соседству и ждать помощи.

Пожарным удалось спасти 65 взрослых и детей. Но многие не смогли выбраться из-за огня и дыма.

Родственники, друзья и просто сочувствующие оставляют слова соболезнований на стене одного из зданий рядом с домом. Многие также выражают гнев и недовольство, так как власти, по их мнению, не смогли защитить простых граждан и обеспечить соблюдение стандартов безопасности.

Копірайт зображення Reuters Image caption Лондонцы несут воду, пищу, одежду предметы первой необходимости погорельцам и собирают пожертвования на специально созданные счета