Готов ли Киев к пожарам в высотках?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пожарная техника в Киеве устарела, признает власть

После пожара в многоэтажке Гренфелл-Тауэр в Лондоне ВВС Украина решила выяснить, готовы ли спасательные службы Киева к подобным инцидентам.

В столичном управлении ГСЧС уверяют, что готовы бороться с подобными пожарами. Однако признают, что необходимой техники мало.

Кроме того, бороться с огнем в Киеве могут на высоте не более 90 метров.

Власти признают, что большая часть пожарной техники в столице практически исчерпала сроки эксплуатации, морально устарела и физически изношена.

Высотные пожары

Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации в Киеве Андрей Колодий рассказал, что в столице на круглосуточном дежурстве находятся около 90 единиц техники.

Из них - 19 специализированных автомобилей. Это автолестницы и автоколенчатые подъемники, которые применяются для тушения пожаров в высотных зданиях.

На самом деле, как признали спасатели, для тушения пожаров в небоскребах у пожарных есть две специальные единицы техники.

Первая - автоколенчатый подъемник высотой до 90 метров (около 25 этажей).

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пожарный коленчатый подъемник с высотой подъема корзины на 55 метров

"Также в Киеве на дежурстве находится еще один автомобиль, который можно применить на высоте 90 метров", - добавил г-н Колодий.

Он утверждает, что спасатели постоянно проводят тренировки, чтобы быть готовыми к пожарам в высотках.

На многих объектах, по его словам, припаркованные машины мешают доступу спасателей, а пожарные системы зачастую не в рабочем состоянии.

Устаревшая техника

Утверждая программу гражданской защиты на 2017-2019 годы, киевская власть рассказала о состоянии пожарной безопасности столицы.

В этом документе указано, что в городе есть всего 13 автолестниц и пять коленчатых подъемников - ключевой техники для тушения пожаров в высотках.

"Практически все исчерпали сроки эксплуатации, морально устарели и физически изношены, могут быть опасными для личного состава и для людей, нуждающихся в помощи", - говорится в документе.

В целом 76% техники киевских пожарных отработали сроки эксплуатации.

Для тушения высотных пожаров в столице есть 11 автолестниц и три коленчатых подъемника, которые поднимаются на высоту не более 35 метров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пожар в лондонской высотке

Еще две автолестницы и один коленчатый подъемник могут подниматься до 55 метров.

И, как и отметили в ГСЧС, в столице есть один коленчатый подъемник для работы на высоте более 55 метров.

"Для обеспечения гарантированного уровня защиты населения, проживающего в высотных домах, необходимо доукомплектовать существующие пожарные депо коленчатыми подъемниками и лестницами с высотой подъема 30-50 метров", - говорит киевская власть.

Киевские высотки

Как указали чиновники в концепции гражданской защиты, в столице уже функционируют по меньшей мере семь зданий высотой более 74,5 метра.

На столичной Оболони построено несколько 24-этажных домов высотой около 90 метров.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В Киеве есть ряд домов, превышающих высотные возможности пожарной техники

В последние десятилетия в Киеве появился ряд домов, которые существенно превышают 90-метровую отметку.

На Позняках построены дома на 38 этажей высотой 128 метров. Киевский апелляционный суд имеет высоту 127 метров, а бизнес-центр "Парус" - более 130 метров.

И таких домов с каждым годом становится все больше. Однако на пожарную технику, как признает сама власть, средств пока не хватает.