Минэкономики поддержало противоречивые пошлины на металлолом

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Минэкономики рекомендует президенту подписать закон о продлении действия повышенных пошлин на экспорт металлолома. Об этом ведомство официально сообщило в Twitter.

Там также пообещали обнародовать "детали через несколько часов".

Несмотря на узкую сферу применения закона, его последствия могут быть очень серьезными для страны.

Ранее, 8 июня, этот законопроект поддержали в Верховной Раде 260 депутатов.

Голосование состоялось перед введением безвиза с ЕС. Это отвлекло внимание от вопроса, который потенциально может ухудшить отношения Киева и Брюсселя.

Год назад принятие закона о повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро на тонну привело к критике этого шага со стороны ЕС. Там считают, что это противоречит духу свободной торговли и букве международных обязательств Украины.

Впоследствии компромисс нашли в вето президента и ограничении срока действия повышенных пошлин на год. После этого решение должны были отменить.

За это время, как ожидали, украинские металлурги должны были найти ответы на рыночные вызовы - снижение цен на сталь и обострение конкуренции. Металлурги говорили, что повышение пошлин на металлолом позволит снизить себестоимость их продукции и повысить способность конкурировать с другими производителями в мире.

Однако и в 2017 году металлурги продолжали требовать сохранить повышенные пошлины на экспорт, которые фактически позволяют им пользоваться дешевым сырьем.

Металлолом как стратегическое сырье

К старым, чисто производственным аргументам металлургов авторы соответствующего законопроекта во главе с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко добавили еще и соображения безопасности. Это якобы обеспечение нужд оборонной промышленности и восстановление инфраструктуры.

"Полноценное функционирование металлургической отрасли является одной из составляющих национальной безопасности в условиях проведения АТО, поскольку бесперебойное снабжение продукцией металлургических предприятий по доступной цене является условием эффективной деятельности предприятий оборонной отрасли", - говорится в пояснительной записке.

Авторы вспоминают и о поступлениях от экспорта. По их подсчетам, если бы пошлины на металлолом не повысили, то без работы могли бы остаться 25 тысяч рабочих, а "страна могла бы недополучить 1,3 млрд долларов валютной выручки".

Копірайт зображення RADA.GOV.UA Image caption В Раде считают, что производство металла напрямую зависит от того, сколько металлолома остается в Украине

В пояснительной записке также несколько раз подчеркивают, что проект не противоречит требованиям ВТО.

Однако никоим образом не упоминается об обязательствах Украины перед ЕС в рамках соглашения о свободной торговле, которое направлено ​​на либерализацию торговли. А повышение экспортных пошлин - это шаг в противоположном направлении.

Нарушены обязательства?

За несколько часов до голосования в Верховной Раде Представительство ЕС в Украине обнародовало заявление, в котором призвало не продлевать действие повышенных пошлин на металлолом.

"Продление действия экспортных пошлин на металлолом не является эффективным решением проблемы, а также не соответствует международным обязательствам Украины", - говорилось в заявлении.

В Представительстве ЕС призвали депутатов отнестись с уважением к этим обязательствам, чтобы избежать "еще одного торгового спора с ЕС".

Можно вспомнить еще один спор, который возник уже после подписания Соглашения об ассоциации и свободной торговле и который обе стороны старались не заострять.

Речь идет о моратории на экспорт древесины, который Киев объяснял экологическими соображениями и желанием развивать деревообрабатывающую промышленность.

Не только деньги

Принятие закона и продления действия пошлин на экспорт металлолома действительно нарушает обязательства Украины перед ЕС, говорит Вероника Мовчан, руководитель Центра экономических исследований в Институте экономических исследований и политических консультаций.

"В рамках Соглашения об ассоциации предполагалось, что Украина будет постепенно снижать экспортные пошлины в течение 10 лет", - отмечает эксперт.

Она напоминает, что еще в рамках переговоров в ВТО Евросоюз настаивал на снижении экспортных пошлин на металлолом.

Эта дискуссия была продолжена и в рамках Соглашения об ассоциации, потому что затрагивает интересы европейских производителей. Дешевый металлолом как сырье позволяет украинским производителям демпинговать на европейском рынке.

Кроме того, добавляет Вероника Мовчан, макрофинансовая помощь ЕС предоставлялась с условием, что Украина воздержится от мер, ограничивающих торговлю. А время до следующего транша должно было пойти на отмену торговых барьеров. Поэтому, говорит эксперт, принятие закона ставит под вопрос дальнейшее получение финансовой помощи ЕС.

Все это время ЕС получал гарантии украинской стороны о том, что введение пошлин является временной мерой, а сама Украина постоянно просит о дополнительных торговых преференциях.

"Если смотреть на объемы торговли, это немного. Но если смотреть на принципы, то это очень неприятно", - говорит экономист и добавляет, что таким образом Киев демонстрирует свою ненадежность как партнера.