"Революция 1917 года и я" - присылайте свои истории

Копірайт зображення УИНП Image caption Украинская демонстрация на Софиевской площади в Киеве 1 апреля 1917 года

В 2017 году исполняется 100 лет с начала революции 1917 года.

Украинские и другие службы BBC собирают истории читателей из разных стран для проекта "Я и Русская революция".

Возможно, у вас есть семейная история о тех временах? Как отразились на ваших родственниках события 1917 года? Стали ли они вдохновением или принесли проблемы?

Присылайте свои короткие* истории и фотографии по электронной почте по адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk

Мы надеемся услышать истории людей разного возраста из разных уголков Земли. Будем благодарны за присланные материалы.

*Просим присылать истории объемом три-пять предложений, а фотографии - в высоком разрешении. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы мы могли указать ваше имя и город.

Текст истории лучше написать в самом электронном сообщении, а не вкладывать текстовым файлом.

Истории и фото будут опубликованы на сайтах Всемирной службы BBC осенью. Подробнее об условиях использования ваших снимков можно прочитать здесь.

Перед вами - истории, присланные читателями других служб BBC.

Дилорам, Ташкент: "Мой дедушка был юристом в Самарканде. Он поддержал революцию, вступил в партию большевиков и возглавил революционный суд Туркестанской республики.

Во время сталинских репрессий его обвинили в шпионаже и выслали на Дальний Восток, откуда он не вернулся.

Моему отцу тогда было пять лет. Он вырос с клеймом "сына врага народа". Эти события оставили неизгладимый след в истории нашей семьи - мы до сих пор ощущаем их последствия".

Дариуш, Душанбе, Таджикистан: "В 80-е годы, когда я учился в школе в Таджикистане, друзья называли меня Москвич, я был единственным в классе, кто был в Москве и видел Мавзолей. Нас учили воспринимать Ленина как богоподобное созданье.

Через год после того, как СССР распался, я вернулся в Москву, и большим шоком для меня стало то, что всем было наплевать на Ленина, а очередь в McDonalds была длиннее, чем в Мавзолей".

Копірайт зображення Dariush

Фараж, Иран: "Я вырос на рассказах о Ленине и революции, а также о том, что она принесла людям успех и равенство. Это было вдохновением для многих иранцев, которые приняли участие в Иранской революции 1979 года.

Через девять лет после нашей революции я впервые поехал за границу, в Болгарию: уровень бедности там меня поразил.

Стоя перед огромной статуей Ленина в Софии, я начал думать о все памятниках шахам, которые упали на моих глазах. И вдруг у меня возникло сильное предчувствие, что и этот памятник Ленину упадет - и так это и произошло всего через три года.