Изменения в пенсионной системе: реформа или просто повышение?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сейчас соотношение между пенсионерами и теми, кто платит взносы в пенсионный фонд, - примерно один к одному. Оно и в дальнейшем будет меняться в пользу пенсионеров

На сайте Верховной Рады обнародовали подготовленные правительством проекты законов, касающиеся изменений в пенсионной системе.

Разработанные правительством изменения в пенсионной системе получили громкое название "Пенсионная реформа".

Однако депутаты и эксперты говорят, что эти предложения правительства больше напоминают попытку решить тактические проблемы, чем на стратегические изменения пенсионной системы.

Согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, представление законопроектов и утверждение пенсионной реформы в парламенте должно было состояться до конца мая этого года.

Правительственные законопроекты поступили в парламент только 22 июня, а полный текст был обнародован позже.

Их рассмотрение может состояться в последнюю перед летними каникулами сессионную неделю.

Если депутаты рассмотрят законопроекты по обычной, а не по ускоренной процедуре, "Пенсионная реформа" может пройти разве что первое чтение.

Похоже на то, что окончание споров вокруг пенсионной реформы может отодвинуться уже на осень.

Ранее дискуссия шла вокруг представленного правительством проекта.

Но и украинские, и международные эксперты отмечали, что хотят посмотреть, как правительство оформит свои предложения в конкретных законодательных документах.

Что предлагает правительство?

Предложения правительства оформлены в пакете из четырех законопроектов, главный из которых, согласно названию, касается повышения пенсий.

Он не очень отличается от обнародованной ранее презентации правительства по "Пенсионной реформе".

Как говорится в пояснительной записке к данному законопроекту, он имеет цель сделать систему пенсионного страхования более справедливой.

Согласно обнародованным законопроектами, правительство предлагает:

с 1 октября 2017 года "осовременить" пенсии для 5,6 милн пенсионеров, выплаты которым до сих пор привязаны к средней зарплате 2007 года;

постепенно увеличить страховой стаж до 35 лет;

ликвидировать все специальные пенсии, кроме тех, которые получают силовики;

избавиться от многомиллиардного дефицита Пенсионного фонда.

Что с пенсионным возрастом?

С самого начала подготовки реформы ожесточенные дискуссии велись вокруг целесообразности повышения пенсионного возраста.

Международные советники настаивали, что демографическая ситуация в Украине такова, что все меньше людей трудоспособного возраста вынуждены содержать все больше пенсионеров.

Самым быстрым решением этой проблемы могло бы быть повышение пенсионного возраста. К тому же в Украине, настаивали международные советники, пенсионный возраст - один из самых низких среди стран-соседей.

Другая группа, преимущественно отечественных советников, отмечала, что продолжительность жизни в Украине такова, что многие украинцы если и доживают до пенсии, то пользуются ею сравнительно недолго и непропорционально тем взносам, которые платили всю жизнь.

Копірайт зображення KMU.GOV.UA Image caption В зависимости от стажа, на пенсию можно будет выйти в возрасте от 60 до 65 лет

В течение всей дискуссии правительство отрицало, что планирует увеличить пенсионный возраст.

Формально в предложенных правительством законопроектах о повышении пенсионного возраста речь не идет. Но де-факто это должно произойти из-за увеличения трудового стажа.

В частности, законопроект №6614 предусматривает, что право выхода на пенсию будет зависеть, в первую очередь, от трудового стажа:

с 2018 года выйти на пенсию в 60 лет смогут те, чей трудовой стаж составляет 25 лет. Ежегодно этот показатель будет увеличиваться на один год, и к 2028 году должен достичь 35 лет;

если трудовой стаж меньше 25 лет, но больше 15, на пенсию можно будет выйти в 63 года;

если трудовой стаж меньше 15 лет, выйти на пенсию можно будет в 65 лет. Таким пенсионерам будет назначена временная государственная помощь;

законопроект предусматривает возможность "доплатить" за отсутствие трудового стажа.

Таким образом правительство попыталось ответить на замечание о том, что с начала 1990-х, когда из-за экономического кризиса миллионы украинцев потеряли работу и были вынуждены работать где угодно, часто без официального оформления и уплаты пенсионных взносов, в Украине существует целая прослойка людей предпенсионного возраста, которые не смогут подтвердить свой трудовой стаж для выхода на пенсию тогда, когда они рассчитывали.

Что еще изменится?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Правительство предлагает отказаться от "специальных" пенсий

Среди других изменений, которые может претрепеть пенсионная система в случае, если депутаты согласятся с предложенными правительством изменениями:

при начислении пенсий с 1 октября 2017 года будет использоваться единый показатель средней зарплаты (3764 грн);

ежегодная индексация пенсий с учетом изменений средней зарплаты и инфляции. Половина индексации будет зависеть от увеличения зарплат, а другая половина - от инфляции;

льготные пенсии для работников вредных производств будут формироваться за счет больших взносов работодателей;

специальные пенсии для государственных служащих, ученых, должностных лиц местных органов власти, прокуроров, депутатов и журналистов отменяются. Однако это коснется только назначения новых пенсий;

до 1 октября правительство должно разработать законопроект по "осовремениванию" пенсий военным;

до 2019 года должны разработать накопительную пенсионную программу для тех, кому меньше 35 лет.

Сколько это будет стоить?

С одной стороны, правительство декларирует цель за 7-10 лет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, который достиг более 140 млрд грн. С другой стороны, только в этом году изменения в пенсионной системе потребуют дополнительных 3,9 млрд грн.

Как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, в следующем году изменения в пенсионной системе будут стоить более 30 млрд грн дополнительных расходов.

Однако в правительстве утверждают, что деньги для этого уже есть - благодаря повышению зарплат и увеличению взносов в Пенсионный фонд от ЕСВ.

"На первом этапе пенсионной реформы, который продлится 4 года, мы ставим задачу не уменьшить номинальную сумму дефицита Пенсионного фонда, а повысить стандарты жизни людей. Принятые правительством решения привели к увеличению собственных поступлений Пенсионного фонда в этом году на 50 млрд грн", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Кто за это заплатит?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Незначительное повышение пенсий нынешним пенсионерам может дорого стоить будущим, считают обозреватели

В то же время, как отмечает председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, депутат от "Народного фронта" Людмила Денисова, обещания правительства повысить пенсии и уменьшить дефицит Пенсионного фонда выглядят противоречивыми.

Она также предположила, что уменьшение дефицита Пенсионного фонда будет происходить за счет будущих пенсионеров:

"Если мы уменьшим дефицит, то за счет чего он будет уменьшен? Либо за счет того, что уменьшат размер пенсии, но мы видим, что он увеличивается, либо изменят формулу расчета будущим пенсионерам".

Более жестко оценивает предложенные правительством пути преодоления дефицита Пенсионного фонда Владимир Дубровский, старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина и главный эксперт группы "Налоги и бюджет" Реанимационного Пакета Реформ.

"Компенсаторы бывают только в бизнесе и у граждан. У государства нет своих средств, - объясняет эксперт. - Значит, правительство предполагает дальнейшие репрессии во взимании ЕСВ как налога на труд".

Не совсем реформа?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Благодаря "специальным" пенсиям средний возраст выхода на пенсию в Украине - для женщин 54 года, для мужчин - 51 год. Это значительно меньше официального пенсионного возраста

С этим согласен и член комитета по вопросам налоговой политики, депутат от "Самопомощи" Татьяна Острикова. Она напоминает, что в 2004 году дефицит Пенсионного фонда был только 6 млрд грн, тогда как в этом году он превысит 141 млрд грн. И вряд ли существенно уменьшится в последующие годы.

Но еще хуже, считает депутат, то, что предложенный правительством вариант пенсионной реформы не устраняет ключевые недостатки солидарной пенсионной системы.

"Причиной мизерных пенсий является, в первую очередь, невозможность солидарной системы самостоятельно справиться с демографическими вызовами, - написала депутат в своем блоге. - Проще говоря, пенсионеров завтра будет гарантированно больше, чем было вчера. Зато людей, которые работают и за которых платится ЕСВ, завтра будет меньше".

Причиной мизерных пенсий является невозможность солидарной системы самостоятельно справиться с демографическими вызовами Татьяна Острикова, депутат

С тем, что предложенные правительством изменения не затрагивают базовые проблемы пенсионной системы, соглашается и Владимир Дубровский.

Он отмечает, что, даже если доходы и расходы Пенсионного фонда на каком-то этапе будут сбалансированы, стимулов для того, чтобы платить туда взносы, как не было, так и не будет.

"У нас есть проблема с солидарной системой именно потому, что она не способна обеспечить стимулы при той демографии, которую мы и будем иметь в обозримом будущем", - говорит эксперт.

Скільки років в середньому живуть жінки і чоловіки на пенсії в Україні 16 років жінки 6 років чоловіки

По большому счету, утверждает Владимир Дубровский, "то, что предлагается, не является реформой".

То, что предлагается, не является реформой Владимир Дубровский, CASE-Украина

"Реформа - это то, что меняет отношения между людьми, меняет стимулы, которыми руководствуются люди", - говорит эксперт, добавляя, что правительству стоило решиться на более радикальные шаги, и продумать варианты ухода от солидарной системы пенсионного обеспечения.

Из того, что предлагают эксперты РПР, - отказаться от солидарной системы, гарантировать минимальное пенсионное обеспечение всем (путем более эффективного налогообложения имущества, земли, верификации пенсионных выплат) и одновременно стимулировать граждан к накоплению средств на пенсию.

В 2011 году украинское правительство провело "пенсионную реформу", которая также сопровождалась лозунгом об "осовременивании пенсий", а в итоге, по оценкам обозревателей, превратилась в простое повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Она также вступила в силу с 1 октября.