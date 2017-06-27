ВВС Украина ищет менеджера соцсетей
- 27 июня 2017
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ВВС Украина ищет журналиста-менеджера социальных сетей для работы в киевском офисе.
Среди задач на этой должности - генерирование идей по созданию контента для соцсетей в разных форматах и его продвижение.
Также вы должны отвечать за обмен контентом с другими языковыми службами BBC и со Всемирной службой BBC.
Желающие присоединиться к команде ВВС Украина в Киеве должны подать резюме до 3 июля 2017 года.
ВВС свяжется только с теми кандидатами, которые будут приглашены на собеседование.
Подробнее узнать о вакансии и подать свое резюме можно здесь.