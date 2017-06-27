Конституция Украины: более 20 лет усовершенствования
21 год назад, 28 июня 1996 года, Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию. Тогда ее назвали компромиссом между разными политическими силами и руководителями государства.
Все эти годы властные институты пытались изменить Основной закон, считая его несовершенным.
ВВС Украина собрала свои статьи о том, что происходило с Конституцией в течение этих лет.
Конституционная ночь
Чтобы принять Конституцию, депутатам нужно провести сотни голосований, выпить декалитры кофе (и не только) в парламентском буфете и несколько раз подраться возле трибуны Рады.
ВВС Украина на основе огромной стенограммы пленарного заседания 27-28 июня 1996 года, когда рассматривался Основной закон, а также - воспоминаний нескольких участников, воспроизвела атмосферу "конституционной ночи" в статье Кава, бійки і безсонна ніч: як народжувалася Конституція.
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300 лет конституционному процессу
Принятие Конституции 1996 года было одним из завершающих этапов истории создания Конституции.
Как напоминают историки, конституционному процессу в Украине - более 300 лет. Точкой отсчета считают 5 апреля 1710 года, когда во время избрания гетманом Украины Пилипа Орлика приняли документ, позже названный Конституцией Пилипа Орлика.
Попытки усовершенствовать
Однако Конституцию, принятую в 1996 году, постоянно меняли.
ВВС Украина на 20-летний юбилей Основного закона анализировала, что именно пытались менять в документе и пришла к выводу, что целью этих изменений было прежде всего перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством.
Вследствие этих изменений Украина в разные годы имела разную форму правления - то президентско-парламентскую, то парламентско-президентскую.
Рядовые украинцы, с которыми общалась ВВС Украина, также были не прочь чем-то дополнить Основной закон. (См. видео: Які зміни до Конституції хочуть перехожі? )
Новации Порошенко
Конституционные комиссии или ассамблеи создавали все президенты, но ни одна из них не подготовила проект Основного закона, который бы имел шансы набрать более 300 голосов в парламенте.
Президент Петр Порошенко год назад заверил, что переписывать Конституцию ради изменения формы правления в Украине, как это делали его предшественники, он не будет. По его словам, изменения в Конституцию должны "иметь точечный характер", а парламентско-президентская форма правления должна оставаться.
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"Я не намерен злоупотреблять темой изменений в Конституцию. (...) Не вижу никаких оснований ставить под сомнение зафиксированную в действующей редакции Конституции форму правления. Парламентско-президентская модель - это один из результатов Революции достоинства, а также индикатор нашей причастности к европейской политической культуре", - заявлял Петр Порошенко год назад.
"Точечные" изменения Петр Порошенко инициировал в июле 2015 года.
Тогда Верховная Рада Украины в первом чтении приняла изменения в Конституцию, направленные на децентрализацию власти в стране.
Это голосование вызвало волну эмоций и в парламенте, и в социальных сетях.
Больше всего критики тогда звучало о нормах переходных положений, предусматривающих особый порядок местного самоуправления неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей.
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Рассмотрение предложений президента завершилось дракой под стенами парламента, в результате которой погибли четверо военных Национальной гвардии и более 120 человек были травмированы.
Конституционный суд одобрил предложенные президентом изменения, однако парламент во втором чтении поправки в Конституцию еще не рассматривал.
Еще одна новация в Конституцию, инициированная президентом Порошенко, - судебная реформа - завершилась успехом.