Конституция Украины: более 20 лет усовершенствования

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21 год назад, 28 июня 1996 года, Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию. Тогда ее назвали компромиссом между разными политическими силами и руководителями государства.

Все эти годы властные институты пытались изменить Основной закон, считая его несовершенным.

ВВС Украина собрала свои статьи о том, что происходило с Конституцией в течение этих лет.

Конституционная ночь

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Принятию Конституции в 1996 году предшествовало противостояние парламента и президента

Чтобы принять Конституцию, депутатам нужно провести сотни голосований, выпить декалитры кофе (и не только) в парламентском буфете и несколько раз подраться возле трибуны Рады.

ВВС Украина на основе огромной стенограммы пленарного заседания 27-28 июня 1996 года, когда рассматривался Основной закон, а также - воспоминаний нескольких участников, воспроизвела атмосферу "конституционной ночи" в статье Кава, бійки і безсонна ніч: як народжувалася Конституція.

300 лет конституционному процессу

Принятие Конституции 1996 года было одним из завершающих этапов истории создания Конституции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Памятник Пилипу Орлику, автору первой украинской Конституции, в Киеве

Как напоминают историки, конституционному процессу в Украине - более 300 лет. Точкой отсчета считают 5 апреля 1710 года, когда во время избрания гетманом Украины Пилипа Орлика приняли документ, позже названный Конституцией Пилипа Орлика.

Попытки усовершенствовать

Однако Конституцию, принятую в 1996 году, постоянно меняли.

ВВС Украина на 20-летний юбилей Основного закона анализировала, что именно пытались менять в документе и пришла к выводу, что целью этих изменений было прежде всего перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption На содержание Конституции ощутимо влиял Конституционный суд Украины. В частности, некоторые его решения отменяли конституционные изменения в пользу старого варианта Основного закона

Вследствие этих изменений Украина в разные годы имела разную форму правления - то президентско-парламентскую, то парламентско-президентскую.

Рядовые украинцы, с которыми общалась ВВС Украина, также были не прочь чем-то дополнить Основной закон. (См. видео: Які зміни до Конституції хочуть перехожі? )

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Новации Порошенко

Конституционные комиссии или ассамблеи создавали все президенты, но ни одна из них не подготовила проект Основного закона, который бы имел шансы набрать более 300 голосов в парламенте.

Президент Петр Порошенко год назад заверил, что переписывать Конституцию ради изменения формы правления в Украине, как это делали его предшественники, он не будет. По его словам, изменения в Конституцию должны "иметь точечный характер", а парламентско-президентская форма правления должна оставаться.

"Я не намерен злоупотреблять темой изменений в Конституцию. (...) Не вижу никаких оснований ставить под сомнение зафиксированную в действующей редакции Конституции форму правления. Парламентско-президентская модель - это один из результатов Революции достоинства, а также индикатор нашей причастности к европейской политической культуре", - заявлял Петр Порошенко год назад.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководители государства в 2015 году лоббировали внесение изменений в Конституцию о децентрализации

"Точечные" изменения Петр Порошенко инициировал в июле 2015 года.

Тогда Верховная Рада Украины в первом чтении приняла изменения в Конституцию, направленные на децентрализацию власти в стране.

Это голосование вызвало волну эмоций и в парламенте, и в социальных сетях.

Больше всего критики тогда звучало о нормах переходных положений, предусматривающих особый порядок местного самоуправления неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей.

Рассмотрение предложений президента завершилось дракой под стенами парламента, в результате которой погибли четверо военных Национальной гвардии и более 120 человек были травмированы.

Конституционный суд одобрил предложенные президентом изменения, однако парламент во втором чтении поправки в Конституцию еще не рассматривал.

Image caption Судебная реформа после изменений в Конституцию уже реализуется

Еще одна новация в Конституцию, инициированная президентом Порошенко, - судебная реформа - завершилась успехом.