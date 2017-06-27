Резонансные убийства в Украине за три года

Копірайт зображення Getty Images Image caption Резонансные убийства в Украине в последнее время связаны с взрывами автомобилей или расстрелами. На фото - машина полковника разведки Максима Шаповала

Гибель полковника украинской разведки Максима Шаповала в Киеве стала продолжением серии резонансных смертей в Украине в течение трех последних лет.

ВВС подготовила список самых громких убийств в украинских городах за последнее время.

Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал

Автомобиль Максима Шаповала взорвался на одной из столичных улиц утром во вторник, 27 июня.

Взрывное устройство было закреплено под дно машины, обломки автомобиля разлетелись на сотню метров.

По данным СМИ, погибший, 1978 года рождения, был начальником управления специального резерва Главного управления военной разведки, его подчиненные проводили операции в зоне АТО и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Военная прокуратура расследует смерть Максима Шаповала как террористический акт.

Полковник СБУ Александр Хараберюш

Копірайт зображення УНІАН Image caption Джип Александра Хараберюша взорвали в Мариуполе

Машину полковника, работавшего в контрразведке СБУ, взорвали около 8:30 утра 31 марта в жилом квартале Мариуполя.

После взрыва джип выгорел дотла.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", - пообещал тогда руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Василий Грицак обвинил в убийстве своего подопечного боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"

"Я уверен, что гибель Александра - дело рук террористов, борьба против которых стала делом его жизни", - отметил Грицак во время прощания с полковником.

Руководитель СБУ тогда же добавил, что следствие имеет определенные "зацепки" по делу.

Российский политик Денис Вороненков

Копірайт зображення УНІАН Image caption Петр Порошенко назвал Дениса Вороненкова ключевым свидетелем по делу "российской агрессии против Украины"

Экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который получил украинское гражданство, был расстрелян в центре Киева 23 марта этого года.

Охранник Вороненкова ответным огнем ранил нападавшего, который впоследствии умер в больнице.

Убийцей оказался уроженец Павлограда Павел Паршов, ранее служивший в Нацгвардии, но уволенный за невыполнение условий контракта.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал его "российским диверсантом" - по данным украинских правоохранителей, какое-то время перед нападением на Вороненкова Павел Паршов провел в России.

16 июня полиция сообщила о задержании в Павлограде вероятного соучастника подготовки убийства Дениса Вороненкова.

Президент Петр Порошенко заявил, что Вороненков был одним из главных свидетелей "российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича во введении в Украину российских войск".

Ветеран АТО, начальник отдела Ровенского следственного изолятора Иван Мамчур

Копірайт зображення УНІАН Image caption В бывшего спецназовца АТО выстрелили восемь раз

Ивана Мамчура, который в свое время служил в спецподразделениях ВСУ на Донбассе и был майором внутренней службы (не путать с бывшим крымским военным, а ныне депутатом Юлием Мамчуром), застрелили 16 сентября 2016 года в Киеве в коридоре дома, где он проживал.

Впоследствии один из подозреваемых в убийстве был задержан при попытке попасть в Россию.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанный - житель Мариуполя - в устной беседе со следователем сообщил, что совершил убийство Ивана Мамчура по заказу органов ФСБ России.

"Должен сказать, что Россия явно разворачивает сеть террористических актов на нашей территории (Российские спецслужбы официально отрицают причастность к смертям в Украине. - Ред.), и это еще раз означает, что общество должно всегда помнить, каждый день помнить - Украина в состоянии войны, в состоянии не объявленной, но реальной войны, где есть жертвы не только на Донбассе, но и на территории Украины", - заявил Юрий Луценко после убийства Ивана Мамчура.

Обвинение в отношении задержанного мариупольца в апреле этого года передали в суд - ему грозит пожизненное заключение или 10-15 лет тюрьмы.

Журналист Павел Шеремет

Копірайт зображення УНІАН Image caption Павел Шеремет в течение нескольких лет жил в Украине, а до этого работал в России и Беларуси

Автомобиль белорусского журналиста Павла Шеремета, который уже несколько лет работал в Украине, взорвался от заложенной в него мины в центре Киева 20 июля 2016 года.

Павел Шеремет оставался живым еще несколько минут, однако умер от ран на месте инцидента.

Позже в сеть попали видео с камер наблюдения, на которых видно, как в ночь перед взрывом несколько человек закладывают мину под автомобиль журналиста.

В мае журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали фильм-расследование, где утверждалось, что возле дома Шеремета в ночь перед убийством будто бы находился экс-сотрудник СБУ.

Несмотря на предоставление расследованию убийства статуса приоритетного, следствие до сих пор не нашло убийц Павла Шеремета или заказчиков преступления. Убийство расследуют как заказное.

Публицист Олесь Бузина

Копірайт зображення УНІАН Image caption В убийстве Олеся Бузины, который ранее был шеф-редактором газеты "Сегодня" и участвовал в российских ток-шоу, прокуратура обвинила членов одного из радикальных националистических объединений

Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года в центре Киева возле его дома, когда он вышел на пробежку.

Через два месяца министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии преступления, а правоохранители задержали двух подозреваемых - на тот момент бойцов батальона МВД "Гарпун" и членов одного из националистических объединений Дениса Полищука и Андрея Медведько.

"Были установлены факты и получены прямые доказательства об участии в этом преступлении группы лиц, в том числе непосредственных исполнителей убийства", - отметил тогда министр.

По его словам, экспертиза ДНК и следов в автомобиле являются прямыми свидетельствами причастности задержанных к убийству.

В то же время защита обоих подозреваемых заявляет, что образцы ДНК у них были взяты с нарушениями и применением силы.

В конце 2015 года их отпустили под домашний арест.

Никаких судебных приговоров по делу Олеся Бузины пока нет. Впрочем, 27 июня 2017 года адвокат Дениса Полищука и Андрея Медведько сообщил, что досудебное расследование преступления завершено.