Коэффициенты и спецусловия - особенности вступительной кампании-2017

Копірайт зображення UNIAN Image caption ВНО завершилось, начинается вступительная кампания

Кроме результатов внешнего независимого оценивания на шансы нынешних абитуриентов поступить в вуз будут влиять региональный, отраслевой и сельский коэффициенты - об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Также, по ее словам, ряд выпускников школ будут иметь преимущества.

В частности, особые условия создадут для потенциальных абитуриентов из Крыма.

Во вторник министр подвела итоги ВНО, а также рассказала о деталях и особенностях нынешней вступительной кампании.

В пределах нормы

В этом году внешнее независимое оценивание прошли почти на 10% меньше абитуриентов, чем в прошлом.

"Это связано с демографической ситуацией, а также с тем, что в этом году мы принимаем сертификаты 2016 года", - сказала Гриневич.

По ее словам, в целом ВНО "прошло без происшествий, которые выбиваются за пределы нормы".

Министр добавила, что в этом году больше участников преодолели порог "сдал - не сдал" во время тестирования по украинскому языку (в 2016 году не сдали 9%, в 2017-м - примерно 7,5%).

Кроме этого, отметила она, нет никаких оснований говорить о провальном ВНО по украинскому языку и литературе в этом году, как написали некоторые издания.

"Часто ссылаются на то, что в прошлом году было больше детей, получивших 200 баллов по украинскому языку и литературе, а в этом году таких детей только 5, но это очень относительные показатели", - сказала Лилия Гриневич.

Календарь кампании

В этом году абитуриенты подают заявления исключительно в электронной форме, отметили в министерстве. Подать заявления в бумажной форме могут только люди из очень ограниченного перечня, опубликованного на сайте министерства.

Электронное заявление и все необходимые документы можно подать через личный электронный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua (сейчас он не работает).

Регистрация электронных кабинетов начнется 29 июня.

"Это будет продолжаться достаточно долго, будет на все время. Нет нужды 29 июня всем поступающим обязательно зарегистрировать свой электронный кабинет", - подчеркнула Лилия Гриневич.

Каждый абитуриент может подать девять заявлений на четыре специальности, добавила она: "Это могут быть как заявления в один университет, так и девять заявлений в различные учебные заведения. Мы ограничиваем не ВУЗы, а специальности, чтобы дети профориентировались и тщательно выбирали специальности, на которых хотят учиться".

Прием заявлений на бакалавриат начнется 12 июля.

Конец приема для тех, кто поступает на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов - 20 июля, только на основе сертификатов ВНО - 26 июля.

24 июля должны объявить списки людей, рекомендованных к зачислению по результатам собеседования и по квотам, а формирование рейтингового списка поступающих по результатам ВНО продлится до 1 августа.

Зачисление на бюджет - до 7 августа, на контракт - до 30 сентября.

Работа над госзаказом все еще продолжается, перечень бюджетных мест обещают объявить в течение следующих двух недель.

Мотивация на местах

Одной из основных особенностей нынешней вступительной кампании станут коэффициенты.

"Конкурсный балл балансируется через региональный, отраслевой и сельский коэффициенты путем умножения этих коэффициентов на полученный результат", - пояснила министр.

Региональный коэффициент, по ее словам, составляет 1 для вузов, расположенных в Киеве, 1,1 - в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. В Донецкой и Луганской областях - 1,3, на остальной территории Украины - 1,2.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Выпускники сельских школ будут иметь повышенный коэффициент

"Таким образом мы мотивируем наших абитуриентов, чтобы они взвесили, стоит ли обязательно ехать в Киев, или можно все же учиться ближе к месту жительства, так как среди региональных университетов мы также имеем хорошие учебные заведения", - отметила Лилия Гриневич.

Отраслевой коэффициент, по ее словам, призван мотивировать подавать заявления на приоритетные инженерные и естественные специальности. Он может составлять до 1,03.

Сельский коэффициент должен поддержать детей из сельской местности. Для этого они должны не только окончить сельскую школу, но и жить в селе.

"Мы понимаем, что сейчас, к сожалению, не можем создать равный доступ к качественному образованию в селе и в городе. Мы работаем над этим очень серьезно - это проект опорных школ. Но пока сельскую молодежь нужно поддержать", - рассказала руководитель Минобразования.

Коэффициент для жителей сел составляет 1,2.

Что касается минимальных проходных баллов, то вузы теперь могут устанавливать их самостоятельно, утверждают в Минобразования.

При этом, как отметил директор департамента высшего образования Олег Шаров, этот порог не может быть меньше 100 баллов.

Особые возможности

Для некоторых абитуриентов также предусмотрены специальные условия участия в конкурсе.

К примеру, инвалиды войны, чернобыльцы, маломобильные лица с инвалидностью могут попасть на обучение по собеседованию.

По экзаменам, а не ВНО, могут попасть в вузы участники боевых действий АТО, уволенные после 30 ноября 2016 года, сироты и приравненные к ним, а также те, кто имел заболевания, помешавшие сдать тесты.

Экзамены также могут выбрать жители временно неподконтрольных и оккупированных территорий, в том числе Крыма.

"Но если они идут по ВНО, то имеют доступ ко всем вузам Украины наравне с остальными", - отметила Гриневич.

Дополнительным правом поступать по экзаменам, по ее словам, можно воспользоваться через так называемые центры "Донбасс - Украина" и "Крым - Украина". Они расположены в уполномоченных вузах по всей стране - в сумме их около 30.

Кроме того, дополнительные возможности созданы в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях, где люди из этой категории льготно могут поступать во все вузы: "Мы можем гарантировать, что каждый, кто приедет и подтвердит готовность поступать в вузы за знаниями, смогут соответственно получить место государственного заказа".

По словам Лилии Гриневич, это еще одно поощрение для поступающих из Крыма.

"Мы должны им помогать, потому что убеждены, что именно эти молодые люди, которые получат образование в Украине, будут активными реинтеграторамы этих территорий в целостную независимую Украину", - отметила министр.

Ветераны АТО имеют квоты на поступление и право на бесплатное проживание в общежитиях. Их дети - право первоочередного зачисления и перевода на бюджет, но для этого они должны сначала поступить на контакт, "и когда будет такая возможность, они смогут перевестись на бюджет".

Дети погибших участников АТО имеют неоспоримое право на обучение на бюджете.

"Их задача только поступить в вуз, то есть успешно сдать ВНО", - сказала Лилия Гриневич.