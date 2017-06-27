Как недосыпание влияет на мозг: крупнейшее исследование в истории

Копірайт зображення Elenathewise Image caption Хроническое недосыпание - одна из проблем современной жизни

Канадские ученые приступили к самым масштабным на сегодняшний день исследованиям влияния недостатка сна на мозг человека.

Группа исследователей из Университета Западного Онтарио призывает добровольцев со всего мира пройти в интернете серию познавательных тестов.

С помощью специально разработанных компьютерных программ желающие могут оценить свои навыки логики, понимания языка и принятия решений.

Я тоже решил пройти эти тесты, согласившись с тем, что мой мозг при этом будет сканироваться.

Первопроходцы

Возглавляет исследование британский профессор-нейролог Эдриан Оуэн, работающий в Институте мозга и сознания в Университете Западного Онтарио.

"Нам всем знакомы ощущения, возникающие при нехватке сна, но мы мало знаем о том, как такая нехватка влияет на мозг, - поясняет профессор Оуэн. - Мы же хотим выяснить, как это влияет на познавательные способности, память и способность к концентрации".

В ходе исследований ученые намерены выяснить, как будут отличаться когнитивные показатели у людей в зависимости от того, сколько им было отведено на сон.

Разумеется, потребности в сне у каждого человека разные, однако если исследователям удастся набрать достаточное число добровольцев, они смогут определить среднестатистическое количество часов сна, необходимого для оптимальной работы мозга.

Я присоединился к группе из 4 добровольцев, согласившихся провести ночь в Университете Западного Онтарио, где мы испытывали на себе "игры для мозга", которые продемонстрировали, как меняется способность к восприятию информации в зависимости от продолжительности сна.

Копірайт зображення Alamy Image caption Добровольцы (слева сверху по часовой стрелке): доктор Хуман Ганджави, Сильвия Салевски, Эван Эгню, Сесилия Крамар

Добровольцы

Доктор Хуман Ганджави, 42 года, психиатр, часто работающий с пациентами в ночные смены: "4-5 часов сна за ночь для меня норма. Я знаю, что недостаток сна ведет к сердечным заболеваниям и может вызвать инсульт, но, как и многие врачи, я к себе это не отношу".

Сильвия Салевски, 31 год. Мать двух девочек, которым еще не исполнилось 5 лет: "Хорошая ночь - это когда они будят меня всего два или три раза. Я уже и не помню, что это такое - спокойно проспать всю ночь, и я часто ощущаю себя рассеянной по утрам".

Эван Эгню, 75 лет, пенсионер, работал клерком в ночные смены: "Мне никогда не требовалось спать по 8 часов подряд, а в моем возрасте сейчас мне не нужно больше 4 часов подряд. Я добираю сон днем, прикорнув пару раз".

Сесилия Крамар, 31 год, нейролог, она изучает когнитивные способности ночных мышей, поэтому ей часто приходится допоздна задерживаться в лаборатории: "Если мне не удалось выспаться, на следующий день я не могу делать ничего сложного, вроде чтения научных работ, потому что мой мозг не в состоянии нормально функционировать".

Тесты

Тесты, которые предлагают авторы исследования, можно проходить на обычных компьютерах, планшетах и даже смартфонах.

"Двойная проблема": На первый взгляд все просто, но этот тест заставляет шевелиться ваше серое вещество. Вам нужно нажать на слово внизу, соответствующее цвету, которым написано слово наверху. Если слово наверху - "синий", но оно красного цвета, вы должны нажать на слово внизу, написанное красным, даже если это слово -"синий". Звучит дико…

"Убери лишнее": тест начинается легко, но усложняется по мере того, как вы пытаетесь обнаружить фигуру, выбивающуюся из общего ряда.

Грамматическая логика: является ли утверждение о представленной диаграмме верным или ложным? На первый взгляд, в этом нет ничего трудного, пока дело не доходит до отрицательных высказываний.

Пространственное планирование: эти тесты, как и все игры, проверяют ваши способности к планированию, измеряя когнитивные навыки, которые вы постоянно используете в повседневной жизни.

Как мы справились?

Мы бодрствовали до 4 часов утра, после чего нам было позволено поспать 4 часа.

Когда мы вновь проходили утром когнитивный тест, результаты Эвана, Сесилии и мои были намного хуже, чем накануне вечером.

Результат Хумана, который привык работать с пациентами посменно, почти не изменился, в то время как у Сильвии он даже улучшился.

Копірайт зображення OWEN LAB, WESTERN Image caption На скане слева видна активность мозга после полноценного сна, справа - работа мозга после бессонной ночи

"Хотя этим утром я чувствую себя немного рассеянной, быть может, дело в том, что я привыкла мало спать, - объясняет она. - Мне нужно включаться, как только просыпаются дети, так что для меня это нормально".

Я всегда знал, что если не высплюсь, то плохо функционирую, так что не было ничего удивительного в том, что с утра мои когнитивные показатели резко снизились.

Чтобы выяснить, что происходит в моем мозгу, я повторил когнитивный тест уже внутри магнитно-резонансного томографа.

Меня просканировали дважды: после нормального ночного сна и после бессонной ночи.

МРТ способен засекать потоки крови в мозгу: зоны с повышенной активностью характеризуются более сильными потоками, которые на графике выглядят как оранжевые сгустки.

Разница между двумя сканами была впечатляющей: после бессонной ночи активность моего мозга была явно неадекватной, в нем наблюдалось куда меньше процессов.

"Активность во фронтальной и теменной долях, которые, как известно, отвечают за принятие решений, память и решение задач, заметно снижена", - объясняет профессор Оуэн.

Копірайт зображення FERGUS WALSH Image caption Возглавляет исследование профессор Эдриан Оуэн из Университета Западного Онтарио

Все мы знаем, как опасно водить машину уставшим, поскольку реакция замедляется, и можно заснуть за рулем.

Однако мы куда меньше знаем о малозаметных последствиях каждодневного недосыпа.

"Не исключено, что недостаток сна может оказывать существенное влияние на принятие решений, и, возможно, нам стоит избегать принятия таких важных решений, как покупка дома или женитьба, не выспавшись хорошенько", - говорит профессор Оуэн.

Почему это так важно?

Мы проводим во сне почти треть жизни, и сон столь же важен, как еда и воздух, которым мы дышим.

Однако современный темп жизни означает, что на сон остается все меньше времени.

При этом, как отмечалось в статье, опубликованной в научном издании Nature Reviews Neuroscience, мы на удивление плохо понимаем последствия хронической нехватки сна для нашего мозга.

В статье говорилось о резком снижении продолжительности сна в развитых странах и отмечалась острая необходимость в дополнительных исследованиях.

И те добровольцы, которые приняли участие в исследовании сна, сильно помогли в поиске важных ответов, в которых в равной степени нуждаются и наше общество, и ученые.